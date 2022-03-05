Туринская Старушка
Блог

Федерико Керубини анонсировал начало переговоров с игроками о продлении контрактов

Пауло Дибала Пауло Дибала
Ювентус Ювентус
Федерико Керубини
Клубы
Футбол Футбол

Федерико Керубини подтвердил, что "Ювентус" готовится ко встрече с Пауло Дибалой и другими игроками, чьи контракты истекают в этом сезоне. Руководитель клуба стал гостем турнира "Amici dei Bambini", где прокомментировал результат игры против "Фиорентины"."Ну, я бы сказал, что это был очень душевный матч, в том числе по одной недавней причине, - рассказывает Керубини. - Наверное, без Закария и Влаховича меня на это мероприятие бы не позвали! Если без шуток, то клуб приложил огромные усилия, чтобы заполучить их.

Наш тренер говорит, что не верит в возможность завоевания Скудетто, но "Ювентус" всегда должен стремиться к этой цели. В ближайшие несколько дней мы встретимся не только с Пауло, но и с другими игроками команды, у которых истекают контракты.Моя карьера? Это был замечательный опыт. Сперва я работал с игроками в арендах, затем стал заниматься многими другими вещами. После того, как ушёл Маротта, я перешёл в основную команду и получил прямую ответственность. Я начинал с самых низов, поэтому рад, что оказался здесь".

Источник

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные