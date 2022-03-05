Федерико Керубини анонсировал начало переговоров с игроками о продлении контрактов

Федерико Керубини подтвердил, что "Ювентус" готовится ко встрече с Пауло Дибалой и другими игроками, чьи контракты истекают в этом сезоне. Руководитель клуба стал гостем турнира "Amici dei Bambini", где прокомментировал результат игры против "Фиорентины"."Ну, я бы сказал, что это был очень душевный матч, в том числе по одной недавней причине, - рассказывает Керубини. - Наверное, без Закария и Влаховича меня на это мероприятие бы не позвали! Если без шуток, то клуб приложил огромные усилия, чтобы заполучить их.

Наш тренер говорит, что не верит в возможность завоевания Скудетто, но "Ювентус" всегда должен стремиться к этой цели. В ближайшие несколько дней мы встретимся не только с Пауло, но и с другими игроками команды, у которых истекают контракты.Моя карьера? Это был замечательный опыт. Сперва я работал с игроками в арендах, затем стал заниматься многими другими вещами. После того, как ушёл Маротта, я перешёл в основную команду и получил прямую ответственность. Я начинал с самых низов, поэтому рад, что оказался здесь" .

Источник