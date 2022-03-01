«Все могло измениться»: Де Лигт анализирует свое будущее и рассказывает о шансах «Ювентуса» на скудетто

«Я заметил, что клуб возлагает на меня все больше и больше ответственности. Я понимаю, что могу сыграть важную роль. Мы по-прежнему ведем борьбу на трех фронтах, и мне здесь очень нравится».

«То, что сказал Райола было три месяца назад; за это время многое могло измениться… В данный момент я полностью сосредоточен на этом сезоне».

«В какой-то момент мы отставали от лидеров на 14 очков и уже не думали о скудетто. Сейчас мы действуем от матча к матчу».

«Интер», «Милан» и «Наполи» продолжают терять очки, и сейчас мы отстаем всего на 7 очков. Должно произойти чудо, но ситуация уже выглядит лучше, чем 13 игр назад».

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт сделал заявление голландскому порталу Rondo, в котором прокомментировал ситуацию в команде Аллегри.

Говоря об агенте, голландец ссылается на эти заявления: «Де Лигт? Он готов сделать шаг вперед, он это тоже знает».