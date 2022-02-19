Паскуале Бруно: «Дибала и Мората понятия не имеют, где находятся»

«Возвращаясь к игре, вчера я видел Дибалу и Морату в 60 метрах от ворот: играя так, они, по-моему, забьют мало голов, они понятия не имеют, где находятся», - бывший защитник «Ювентуса» и «Торино» Паскуале Бруно высказал свои мысли в микрофоны Radio Deejay.

«Влахович феномен? У меня большие сомнения, ему нужно многому учиться, а за него заплатили непомерную сумму».

«Ювентус» прошлой ночью обуздал энтузиазм болельщиков после красивой победы над «Вероной» и ничьей с «Аталантой». Если «бьянконери» хотят попасть в зону Лиги чемпионов, им нужны стабильные результаты.