Туринская Старушка
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Паскуале Бруно: «Дибала и Мората понятия не имеют, где находятся»

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«Возвращаясь к игре, вчера я видел Дибалу и Морату в 60 метрах от ворот: играя так, они, по-моему, забьют мало голов, они понятия не имеют, где находятся», -  бывший защитник «Ювентуса» и «Торино» Паскуале Бруно высказал свои мысли в микрофоны Radio Deejay.

«Влахович феномен? У меня большие сомнения, ему нужно многому учиться, а за него заплатили непомерную сумму».

«Ювентус» прошлой ночью обуздал энтузиазм болельщиков после красивой победы над «Вероной» и ничьей с «Аталантой». Если «бьянконери» хотят попасть в зону Лиги чемпионов, им нужны стабильные результаты.

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