«Ювентус» готов выкупить Морату только если «Атлетико» снизит цену

«Ювентус» все еще может подписать Альваро Морату на постоянной основе в конце этого сезона.

Испанец в настоящее время находится в аренде на «Альянц Стэдиум», а принадлежит «Атлетико».

Последние два сезона Альваро провел в клубе по договору аренды, и «Юве» может сделать трансфер постоянным, заплатив 35 млн евро.

Тем не менее, испанец показал себя не самым выдающимся образом в этом сезоне, и у него остался всего год по текущему контракту с «Атлетико», что делает эту сумму отступных слишком большой.

Мората хочет остаться в клубе, и похоже, что «Ювентус» тоже хочет его сохранить.

Calciomercato утверждает, что «бьянконери» подпишут нападающего на постоянной основе только в том случае, если «Атлетико» снизит запрашиваемую цену.

В частности, они хотят подписать его за 15 млн евро вместо 35 млн, которые просят испанцы.