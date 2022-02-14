«Ювентус» планирует будущее Николо Фаджоли

В «Ювентусе» уверены, что Николо Фаджоли ждет большое будущее.

Полузащитник в настоящее время находится в аренде в «Кремонезе», где получает большое количество игрового времени. Так 21-летний футболист вернется на «Альянц Стэдиум» в конце этого сезона более опытным.

Тем не менее, он будет бороться за то, чтобы заработать достаточное количество игрового времени под руководством Макса Аллегри, и «Ювентус» хочет избежать остановки его развития.

Calciomercato сообщает, что клуб уже составил распланировал его будущее, и первым шагом станет продление текущего контракта.

Его истекает в 2023 году, и клуб хочет продлить его на более длительный срок. Сделав это, «бьянконери» снова отправят Николо в аренду. На этот раз он сделает шаг вперед и временно присоединится к клубу Серии А.