Хорошие новости для «Ювентуса»: Бернардески успел восстановиться перед матчем с «Аталантой»

Хорошие новости пришли с тренировки, проведенной «Ювентусом» сегодня, на следующий день после успеха, достигнутого в Кубке Италии против «Сассуоло».

В состав «бьянконери», по сути, вернулся Федерико Бернардески , который частично тренировался в группе и завтра может провести всю сессию со своими товарищами по команде.

На данный момент Аллегри должен решить, стоит ли рисковать Бернардески в матче против «Аталанты» в воскресенье вечером, но вполне вероятно, что вингер начнет со скамейки запасных.