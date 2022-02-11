«Ювентус» ведет переговоры о выкупе Мораты с «Атлетико»: представители мадридского клуба готовы встретиться с «бьянконери»

По информации портала Fichajes.net «Ювентус» и «Атлетико Мадрид» начали обсуждать выкуп Альваро Мораты, который должен состояться в июне. Туринцам придется выплатить компенсацию в размере 35 миллионов евро.

«Бьянконери» запросили у «Атлетико» скидку, в том числе на основании 20 миллионов евро, уже выплаченных за два года аренды, и испанский клуб готов пойти навстречу «Ювентусу», предоставив большую скидку.

Выкуп Альваро Мораты может быть осуществлен за сумму около 20 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов, что в дополнение к 20 миллионам в рамках аренды приведет к тому, что общая сумма инвестиций в игрока превысит 40 миллионов евро.