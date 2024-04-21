Яркий выезд Медиалиги в Минск: сыграли на главном стадионе Беларуси, на 2Drots пришло 13 тысяч

«Это большой праздник для нас и страны».

Winline Медиалига снова проводит выездные матчи в Беларуси.

Лига играла здесь дважды. В сентябре 2023-го «Амкал» и «Сахалинец» собрали солидные 11 тысяч на «Борисов Арене», а в октябре полуфинал уехал на Национальный олимпийский стадион «Динамо» в Минске. Новый выезд особенный. Во-первых, приехали топ-команды – 2Drots и ФК «10». Во-вторых, сыграет клуб из Беларуси – новичок Медиалиги DMedia.

Илья Ковалев съездил в Минск и увидел, как белорусы кайфуют от медиафутбола.

Матч 2Drots и «Десятки» – в топ-10 самых посещаемых на Национальном стадионе «Динамо»

Возле стадиона ощущалось, что Медиалигу в Беларуси ждали. До матча два часа, а у арены толпа встречает автобус 2Drots.

Минские мальчишки фоткались с каждым, кто имеет хоть какое-то отношение к лиге – например, с комментатором Павлом Чепуриным.

Приблизительный портрет аудитории медиафутбола в Минске: 14-15 лет, взрослых нет, девчонок меньше, чем в России. Почти все болеют за 2Drots, но и за DMedia обещают следить. По моей просьбе отрейтинговали турниры: на первое место поставили Лигу чемпионов (среди любимых команд – «Сити», «Барса» и «МЮ»), на второе – Медиалигу, замкнул топ чемпионат Беларуси.

Национальный олимпийский стадион «Динамо» не просто главный в стране, он с историей. Его построили в 1934-м, он принимал футбольные матчи Олимпиады-80, четырежды был реконструирован. В последний раз – в 2018-м.

Сейчас вместимость «Динамо» – 22 246 зрителей. Работник арены рассказал, что после реконструкции арена трижды пробивала солдаут – на матче сборных Беларуси и Нидерландов в 2019-м, на квалификации Лиги Европы «Динамо» – «Зенит» и на концерт Макса Коржа. На матч «Десятки» и 2Drots (с него стартовал матчдэй) пришел 13 721 зритель. Это 6-й результат для футбольных матчей на стадионе после реконструкции.

«Посещаемость матча 2Drots – ФК «10» на 60% выше матчей Высшей лиги Беларуси », – радовался белорусский блогер Влад Хованский в интервью Спортсу.

«Медиалига в Беларуси – это большой праздник для нас и для страны, – рассказал президент DMedia Платон Дмитриев Спортсу. – Медиалигу мы рассматриваем не только для популяризации нашей команды, а для развития всего футбола. Белорусский футбол в стагнации. За счет таких матчей будем привлекать аудиторию».

«Десятка» впервые обыграла 2Drots, у «самураев» фанатов было в несколько раз больше, чем у белорусских клубов. Как прошел матч дня

Матчдэй в Минске стартовал с игры ФК «10» против 2Drots. Матч сверхпринципиальный.

Во-первых за «Десятку» играют сразу три экс-футболиста 2D – Кутуз, Бала и Шера. Во-вторых, у клубов яркая история противостояния. Они рубились в четвертьфинале МФЛ-3. А их последний матч в Нижнем Новгороде закончился провокациями Дениса Дорохова (еще одного босса «10») и потасовкой с участием президентов обеих команд. «Десятка» считается одной из самых ярких команд новой волны: они и много вкладывают в продакшен, игроков, и нацелены на победу в турнире. Но пока ни разу не выигрывали у 2Drots.

«Ничто не забыто, – рассказал Спортсу президент 2Drots Жека. – Жесты Дорохова – это помним мы и наши болельщики. Это суперпринципиальный матч для обеих команд. Плюс их трансферная политика – им почему-то нравится забирать людей именно у нас».

Команда «Камызяки», где играют Азамат и Дорохов, в день матча организовала концерт в Минске. По билету на концерт можно было попасть и на медиафутбол. А весь состав «Камызяк» присутствовал на матче и болел за «Десятку».

У 2Drots был мощнейший фан-сектор.

На трибуне «самураев» мелькали плакаты с поддержкой.

Фанатский сектор был и у ФК «10». Ребята пели, махали флагами, били в барабан. Но их было гораздо меньше – около 40 человек. На футболке их лидера была надпись: «Следующий ход не Е5 2Drots».

Доминация 2Drots на трибуне не перешла на поле. Уже на 5-й минуте удалили защитника «самураев» Андрея Спирина. После 2Drots полностью отдали инициативу и пропустили. Кирей проник в штрафную по правому флангу, убежав из-под Газданова, Родик пробил в касание – 1:0.

В первом тайме «Десятка» могла добить 2Drots: крайний защитник Лога остановил мяч рукой в своей штрафной, но судья Дмитрий Жилинский не увидел нарушения. После матча он признался, что ошибся.

2Drots пытались организовать осмысленную атаку, но ничего не получалось. Лучшими в их составе были болельщики: они пели про Сычева, гнали команду вперед, а когда на поле вышел экс-хавбек 2D Бала – его освистали и зарядили: «Уходи! Уходи!»

В конце второго тайма пенальти в ворота 2Drots все же назначили. Да еще и красным мячом, который сами же «самураи» и взяли, чтобы отыграться. Мяч снова попал в руку Логе. К точке подошел Кутуз, бахнул в каркас и от ужаса схватился за голову. Но все в порядке – от ворот мяч срикошетил за ленточку. В итоге «Десятка» победила 3:0.

Символично, что пенальти забил Кутуз – бывший форвард 2Drots, который в январе 2023-го шумно ушел от «самураев».

«Играть против своей бывшей команды всегда интересно, приятно, и всегда есть давление, – рассказал Кутуз после матча в интервью Спортсу. – Плюс, на поле находятся близкие друзья – сверхмотивация. Маленький финал для меня ».

Еще одна иллюстрация важности матча. После игры Азамат Мусагалиев в раздевалке объявил о тройных премиальных за победу над 2Drots.

2Drots не достались премиальные. Но после игры они подошли к своей фанатской трибуне и почувствовали всю мощь поддержки. «Ультрас 2Drots больше раза в три, может в четыре, чем у любой команды в Беларуси» , – оценил белорусский медиафутбольный блогер Влад Хованский.

DMedia дебютировали в Медиалиге: перфоманс с поросенком, могут попасть в Кубок Беларуси

После матча 2Drots – ФК «10» большая часть болельщиков ушла. Осталась пара тысяч, болеющих за DMedia. И маленький сектор болельщиков «Народной Команды». Кстати, шизил и президент клуба Сергей Кучер.

Медиалига приехала в Беларусь во многом благодаря DMedia – медийной команде, созданной при минском «Динамо». Клуб появился летом 2023-го, участвовал в стыках за МФЛ-3, а когда не получилось пробиться – DMedia напрямую взяли в пятый сезон.

DMedia медийно ворвался в лигу: капитан команды Станислав Драгун вышел на поле со свиньей на руках. Отстоял с ней два гимна (России и Беларуси) и предматчевое приветствие, а потом сфоткался с капитаном «Народной» Иваном Стронгом.

«Мы хорошо дружим с «Народной Командой». Я позвонил им, спросил – не будет ли обидно? Они ответили, что нет, и поддержали инициативу», – рассказал Станислав Драгун (капитан и спортивный директор DMedia) Спортсу.

Футбол в этой паре сильно отличался от первого матча. Тот случай, когда с бровки казалось, что суперматч, а в трансляции был тотальный тухляк. Когда оставалось играть две минуты и все шло к серии буллиталити, DMedia забил: подача в штрафную с левого фланга, скидка на линию вратарской, где Ясюкевич подставил ногу. Есть первая победа DMedia в Медиалиге.

DMedia праздновал с болельщиками, а «Народная» была максимально подавлена – по их мнению, не назначили очевидный пенальти.

«Может быть, судья обиделся, что он в казино до двух ночи сидел, – эмоционировал президент «Народной» Владислав Мак в интервью Спортсу. – Я-то тут причем, что он проиграл там? Это мои проблемы? А может, он выиграл наоборот. Кортава сказал, что Сухина подтвердил, что должен был быть назначен пенальти. Если судьи приехали тащить DMedia, то вы хоть нам скажите, чтобы мы были готовы».

Призеры Медиалиги получают путевку в Кубок России. А что, если место в тройке займет DMedia? «Мы стали членами нашей Федерации футбола, они нам содействуют и помогают. Мы будем играть в Кубке Беларуси », – разрушил интригу Станислав Драгун.

«Чем шире география лиги, тем больше зрителей может ознакомиться с нашим продуктом, – объяснил президент Медиалиги Николай Осипов Спортсу. – Здорово, что Беларусь представлена DMedia – флагманом медиафутбола страны. У минчан будет точно больше двух матчей группового этапа. Мы очень хотим в Брест или Гродно».

Это не последний выезд Медиалиги в Минск – DMedia уже объявили, что в мае сыграют здесь против «Амкала». Ждем?

Телеграм-канал Ильи Ковалева

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