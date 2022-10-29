Прокоп попрощался с «Амкалом»: поцеловал эмблему, преклонил колено перед фанатами и пообещал сыграть снова

После матча с Reality болельщики развернули на «Луче» огромный баннер со словами «Удачи, легенда!» и зарядили сначала «Прокоп, Прокоп!», а потом «Спасибо, спасибо!». Прокоп преклонил колено.

Затем Мише дали громкоговоритель, с которым он долго не мог разобраться. Когда ему наконец помогли, он обратился к болельщикам:

«Ребятки, все знают, что это был прощальный матч. Я обещаю, что он не последний, во-первых. Во-вторых, вас сегодня много, но вас было еще больше на наших матчах. Спасибо вам огромное.

Вы принимали в команду капризного подростка с завышенной самооценкой. Но сейчас я стою и только с улыбкой вспоминаю того Прокопа, который уходил с матча, когда не играл со сборной врачей.

Сейчас мне предоставляется такой шанс, я не был в команде месяц, и меня выпускают в основе с капитанской повязкой. Я очень горд и первый раз в жизни могу сделать вот так...»

После этих слов Прокоп поцеловал эмблему «Амкала».

После Миша продолжил: «...Спасибо вам огромное! Я думаю, что в ролике уже сказал вам очень много слов, и дальше у меня будут только положительные отзывы о вас. Мы же в плей-офф? Мы в плей-офф!!! Я с удовольствием буду смотреть все на трансляциях. Всех обнял, всем спасибо!»

Вся команда обняла Прокопа, а трибуна зарядила «Спасибо, спасибо!»

Миша уезжает в Болгарию – теперь он будет играть за профессиональный клуб «Ботев». Мы все болеем за разные команды в медиафутболе, но точно нас объединяет одно – все мы желаем Прокопу удачи. Миша, мы в тебя верим!