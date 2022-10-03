У «Козлов» новый конфликт – к GOODY вопросы из-за денег. Обманутый продюсер привел бойца поп-ММА

На 73-й минуте матча с «Рубином» капитан GOATS GOODY влетел во вратаря соперника, получил красную и отправился в раздевалку. Там его догнал продюсер команды Лил Дождь – между ними случился конфликт, который попал на камеры телеграм-каналов.

Что опять случилось у «Козлов»? Разбираем версии всех сторон конфликта.

Лил Дождь говорит, что GOODY удалил его из чата, заблокировал и должен 250 000. Его приехал поддержать боец промоушена боев на голых кулаках

– GOODY MANE – ######## (врун). В августе GOODY позвал меня делать с ним ФК GOATS. Я занимался разработкой логотипа, разработкой фирменного цвета, бронировал академию «ПСЖ», вел переговоры по съемкам.

GOODY MANE после этого первый раз пожал мне руку и пообещал 10% с прибыли. Второй раз GOODY, как Месси, подписал на салфетке, что я буду получать во втором сезоне МФЛ зарплату и 10% с прибыли. После этого он позвонил и сказал: «Я не готов со старта давать тебе 10%». То есть уже ######## (врун).

Второй раз он тоже отменил всю договоренность, дальше я начал с ним работать за фиксу сотку и при Паше Сурове в ресторане «Дружба» был базар о том, что я хочу за свою идею с приглашением Текаши 6ix9ine, которую я полностью придумал, отдельный бонус.

Соответственно, мы там все проговорили, после этого мы сделали видосы. Я весь сентябрь приезжал, снимал контент, делал свою работу.

GOODY так не мог договориться по бабкам с «Фонбет», поэтому бюджета на продакшн не было. Я договорился с оператором, который один и снимал, и монтировал все это дело. Параллельно старался, пацанов из команды подтягивал на репортажи.

Но после этого GOODY прислал в чате контента сообщение: «Посмотрите, как у «Родины» делается контент». Я просто поржал, говорю: «Братан, ты вот сейчас это пишешь человеку, который один работает, которому ты бабок еще не заплатил и рассказываешь эту тему».

– Сколько вы, кстати, потратили на Текаши?

– Ну я не знаю, наверное, не могу рассказывать это. Просто он не заплатил организаторам и сейчас не хочет мне. Когда я ему сказал «Чувак, ты говоришь «Родина», сейчас все «Козлов» обсуждают, ты бабок еще даже не заплатил», он меня кикнул из чатика, написал, что рассчитает меня за две недели, и заблокировал.

– Сколько тебе должны денег?

– Я считаю #####. Миллион он мне должен.

– Миллион?

– Ну я считаю, что по-нормальному, если ты расторгаешь договор в одностороннем порядке, ты должен выплатить компенсацию, ну и вот там, где он хочет схитрить и не выплатить бабки, он обязан выплатить. Я не прошу того, что он не должен мне заплатить.

– Ты считаешь, что прям миллион?

– Да нет, конечно, это я прикалываюсь.

– А сколько?

– Вопрос я ему сегодня написал. 250 тысяч он мне должен.

– Ты с собой привез поддержку.

– Я не привез поддержку. Это мой бро, который узнал всю эту ситуацию, увидел, как GOODY со мной общается, что он заблокировал меня. Просто приехал поддержать меня в этой ситуации. Вот и все. Но GOODY, видишь, не хочет базарить.

Вот такая история, просто я считаю, что можно нормально в любому случае договориться, а то человеку помогал, а он считает, что имеет право с тобой как ### пойми с кем общаться. Я считаю, что это неправильно. Спасибо, – сказал Лил Дождь в беседе с Севастианом Терлецким.

Поддержать Дождя приехал боец TOPDOG Fighting Championship Суламбек «Алый зверь» Шахгириев. Он тоже выразил свою позицию телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».

«Сегодня мы с моим товарищем Михаилом приехали разузнать по поводу недоплаты, скажем так. Человек под названием GOODY обещал моему товарищу 250 тысяч рублей за сделанную работу. Он обещал, что сроки будут укладываться в два месяца, но сам потом, пожав руку моему товарищу, – его друг это подтвердит – сказал: «Два месяца. Я тебе за два месяца выплачиваю».

Ребята реально при мне работали около двух месяцев и все это оплачивали, все это делали. И суть в том, что сейчас человек этот – врун, обманщик, как хотите его называйте, хочет представить себя якобы жертвой, что он даже переплачивает людям, при том, что они не работали.

Ну вы сами видите, он говорит: «Я вам даю оплату за две недели», хотя ребята при мне работали около двух месяцев. Суть в чем. Мы хотим забрать в полной мере то, что мы заслужили. То есть мы и наша команда, короче.

Мы сюда приехали не конфликтовать. Вы сами видели, никто руки не распускал. Мы не угрозы кидали. Мы не вызывали, скажем так, свидетеля, не снимали ничего. Не хотели конфликтовать. Мы хотим просто забрать, что нам полагается».

«Это просто обиженный уволенный сотрудник». GOODY убрал Дождя, потому что тот плохо работал. Выплатил 50 000 рублей

– GOODY, что произошло? Мы видели, что тебя встретили, начали предъявлять, говорить, что ты должен 250 тысяч.

– Это просто обиженный уволенный сотрудник, который проработал две недели. Все.

– Он говорит, что вы с ним с августа.

– Какой август? Ничего не было. Две недели он проработал в команде. Два раза приехал: один раз обкуренный, второй раз приехал – ничего не сделал. Мы с ним попрощались. У него зарплата была 100 тысяч рублей. Я оплатил ему 50. Он говорит: «Я хочу за расторжение контракта 250». Каких-то привел чеченцев непонятных . Типа, ну если хочешь пообщаться, пообщаемся. Никаких проблем. Ну такие, дешевые мувы обиженных людей.

– Он говорит, что это он организовал всю движуху с 6ix9ine.

– Не, он не организовал, мы сидели за столом, думаем, нам нужен хороший трансфер. Кто это может быть? И за столом такие думаем – 6ix9ine. Это он придумал, да, ему первому идея пришла.

Дальше уже я подсуетился, все сделал и так далее. Он хочет за свою идею 250 тысяч. За свою идею. Ну это все на рассмотрение руководства непосредственно. Мы посчитали, что мы с ним прощаемся, он нам не нужен, он ############ (халтурит), зачем нам ему платить?

– То есть, ты со своей стороны закрыл разговор и все, да?

– Ну конечно. Просто обиженный сотрудник, такое бывает, знаешь, в каждой компании есть люди, которые просто обижены и что-то там пытаются рассказывать, каких-то там чеченцев привозят. Ну это все решаемо, чувак. Это все детский сад.

– У вас будет еще одна встреча?

– Да, будет еще одна встреча. Пускай приезжают его чеченцы и так далее, пообщаемся с ними, – ответил GOODY на вопросы Севастиана Терлецкого.

Кир Воробьев считает, что все это высосанный из пальца инфоповод. Он пересекался с Дождем и GOODY в «На Спорте»

Игрок «Эгриси» и журналист Кир Воробьев убежден, что весь этот конфликт – байт.

«Если честно, устал от сраных «Козлов». Чуваки красавцы, высасывают инфоповоды и конфликты из #####, чтобы их командеху хоть немножко обсуждали.

Сначала этот развод с Содой и другими, которые якобы не в команде. А до этого развод с Джараховым в воротах. Теперь эта ##### с 250к. Просто смешно.

Лил Дождь два года снимает клипы для Гуди, а тут внезапно стал обиженным сотрудником, который две недели с ним работает», – написал Кирилл.

Кир Воробьев знаком с обоими. Он работал в «На Спорте», когда там играл GOODY и работал Лил Дождь.

Фото: скриншоты «Крысева | Медиа Футбич» / соцсети GOATS / Winline Media Football League