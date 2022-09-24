Watch TV вскипели из-за судейства после поражения в Медиалиге. Монолог Романа Нагучева

Клуб «Матч ТВ» Watch TV проиграл во 2-м туре Медиалиги, хотя вел в счете по ходу матча с SD Family. Айбол Абикен сделал дубль в концовке – 1:2 и три очка у казахстанской команды.

После игры у игроков Watch TV осталось много вопросов к судье. Футболисты и тренеры считали, что перед голом соперника было нарушение правил со стороны SD – судья назначил штрафной, но в почему-то в их пользу. Watch TV затребовали ВАР (правила лиги это позволяют), арбитр пошел к монитору, но смотрел только, пересек ли мяч линию – а на фол внимания не обратил.

После матча Роман Нагучев выдал мощнейший монолог в своем-телеграм канале:

«У меня нет слов. Мы проиграли SD Family, проиграли по делу. Тут вопросов к соперникам нет и быть не может. Они выдержали и победили. Это характер. Разве что крики еще до стыков раздражали, но это дело эмоций, мало ли что мне не нравится. И вообще мы все хоть раз что-то выпрашивали. Хоть у родителей, хоть у судей. Странно другое.

Как реф, который вчера откровенно поплыл в игре «Ромы» и Reality, тут же назначается (и опять плывет) на следующую? Как можно поставить фол команды в их же пользу? Так был забил гол, а челлендж брать почему-то нельзя. Как можно «дать продолжить» игру, если у нарушителя вторая желтая? И он ее и потом не показал, ясное дело. У меня нет объяснений.

SD, с победой, они молодцы. Арбитру желаю сыграть хотя бы один такой же матч. Класс, что МФЛ превратился в турнир, где судьи тоже соревнуются, кто допустит ошибку похуже. Лидер пока очевиден, хотя не сыграно даже два тура. Жду пенальти, который назначат за фол в центре поля. Спасибо».