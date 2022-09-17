Соболев нервничал, много спорил с судьей и просил карточку для Тарасова в дебютной игре его «Бей Беги» в Медиалиге

В матче открытия второго сезона Winline Медиалиги встретились «Бей Беги» и «Родина Медиа». Для команд Джикии/Соболева и Тарасова/T-Killah это был дебют в турнире: «Бей Беги» играли только на Olimpbet МКС, а «Родина Медиа» была создана около месяца назад.

Игра получилась нервной. Уже на 6-й минуте Текила пытался выяснить отношения с недавно перешедшим из «Амкала» Стасом Сычевым. За партнера вписались другие экс-амкаловцы Лесив и Эльхан. Это был первый взрыв, но далеко не последний.

Эмоции полыхали в том числе и на скамейке запасных. Больше других переживал Александр Соболев. Первый вопрос к судьям появился после решения засчитать ответный гол «Родины Медиа» – было подозрение на офсайд, но арбитр после просмотра повтора мяч засчитал.

Затем Дмитрий Тарасов избежал карточки после жесткого стыка. Атмосфера закипела, реф вновь обратился к ВАР, однако полузащитника в итоге не наказал.

Опытный в общении с судьями Соболев молчать не стал: «Виноват ты! Виноват ты! Дай желтую. Ты поджигаешь игру!»

На перерыв команды ушли при счете 1:1. Соболев не отставал от арбитра.

Соболев: Просто тупо интересно. Как мы смотрим одни камеры, мы видим офсайд, а ты не видишь?

Судья: Где был офсайд? Голова, что? Какая часть тела?

Соболев: Голова и колено

Судья: Нет

Соболев: Как нет?

Судья: Нет

Соболев: Хорошо, почему ты даже желтую не дал Тарасову?

Судья: Ну ты же в ту же камеру смотрел, что и я? Он попал? Куда он попал?

Соболев: Да, вскользь попал

Судья: Вскользь попал куда?

Соболев: В голень

Судья: Нет, он попал в бутсы

Соболев: А за опасную игру? Риск нанести травму. С умыслом идет. Контакт, который может нанести травму.

Судья: Нет

Соболев: Значит мы по-другому футбол смотрим

Во втором тайме «Родина Медиа» забила 3 безответных гола. Итог – 4:1 в пользу команды Тарасова и Текилы.