Reality – обладатель МКС-2022. Выиграли первый трофей в истории, несмотря на привоз вратаря в финале

Reality – обладатель Olimpbet Московского Кубка Селебрити. В финале команда обыграла «БроукБойз» – 3:1. Рассказываем, как это было.

Организаторы долго не могли определиться с местом и датой. «ВТБ Арена» слетела из-за запрета агронома стадиона

После того, как стали известны финалисты МКС, организаторы назначили игру на 12 сентября на «ВТБ Арене». Затем матч подвинули на 13 сентября, но в итоге агроном динамовского стадиона запретил проводить матч из-за высокой нагрузки на газон.

Организаторы в срочном порядке рассматривали варианты с проведением финала на «Открытие Банк Арене», «Арене Химки» и «ВЭБ Арене». Выбор был сделан в пользу последней.

Команды получили по 2 млн рублей компенсации из-за того, что сорвался вариант с «ВТБ Ареной». Это подтвердил президент «Броуков» Райзен на конференции перед финалом.

«Броуки» приехали на ретро-автобусе, обе команды подготовили специальные футболки и удивили стартовыми составами.

Обе команды устроили перед матчем перформанс. «Броуки» приехали на двух ретро-автобусах. И вышли на матч в специальных футболках в поддержку Николая Ларина, которого судят за мошенничество.

А Reality всех отблагодарили: вышли в футболках с благодарностью к МКС и развернули баннер с надписью: «ВЭБ Арена», спасибо за теплый прием».

В основном составе «Броуков» в центре нападения вместо травмированного Сергея Давыдова вышел Николай Ларин, а в атаке у Reality на аналогичной позиции вышел основатель команды Фил Кострубов.

Очередной жесткий ляп Джуси, прощальный матч Гаучо и удаление Лорда Дьякова

В первые 20 минут на поле не произошло почти ничего, но после нескольких замен в обеих командах игра пошла. На 25-й минуте Тигиев издалека пробил по воротам, Джуси неожиданно для всех пропустил мяч между рук – 1:0. Вратарь Reality привез уже второй матч подряд – в полуфинале против 2Drots ошибка Егора привела к голу Фрола.

Reality быстро отыгрались, Рахмани после розыгрыша стандарта сравнял счет – 1:1.

Главный тренер «Броуков» Антон Соснин в перерыве удивился: «Почему он свистит в одну сторону?». Об этом написал и президент команды Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале.

Во втором тайме Reality выглядели заметно сильнее. На замену вышел форвард Гаучо, проводивший свой последний матч за команду – он уходит в 2Drots. И замена сработала, на 57-й минуте Гаучо вывел Reality вперед – 2:1. Гол больше всех праздновали «дроты», которые смотрели матч с трибуны.

У «БроукБойз» же наоборот не получалась ничего. В самом начале второго тайма Макеев обыграл защитника и пробил в штангу. Больше «Броуки» по воротам не били. После матча защитник «Броуков» Георгий Тигиев сказал: На второй тайм мы не подъехали». А Егоров еще по ходу матча написал в своей телеге: «Пока все по делу. Много травм и заболевших. На второй тайм не было сил. Но, может, залетит что-то». Но, спойлер, не залетело.

На последние минуты в атаку пошел центральный защитник Виталий Дьяков. Он пытался заработать фол, но судья не свистел, хотя фолы по мнению капитана команды были очевидными. На 2-й добавленной минуте у Дьякова сдали нервы, и он обматерил судью, за что получил красную карточку. Виталий бросил капитанскую повязку в судью. Взбешенного Лорда с трудом увели с поля, где он наорал еще и на резервного арбитра, выбросил футболку и пнул бутылку.

Финального навала не получилось, зато Reality добили «Броуков» – Вадим Стеклов забил третий гол. Итоговый счет – 3:1. Кубок у Reality.

Крутой получился турнир! Спасибо, МКС! Впереди Winline Медиалига. Ждем!

Фото: соцсети «БроукБойз» // скриншоты с YouTube канала Olimpbet МКС // телеграм-канал «Ты че дурак, кто так снимает?!»