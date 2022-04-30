Самый неожиданный бомбардир медиалиги! Текила оформил хет-трик в свой день рождения

Рэпер и продюсер Александр Тарасов, он же T-Killah, он же просто Текила. Забил свои первые голы за «На спорте» на Медиалиге.

В матче 2-го тура Медиалиги в Москве на стадионе «Луч» сошлись команды «На спорте» и «Матч ТВ». Пожалуй, это одна из главных вывесок не только тура, а всего турнира. «Матч ТВ», которые потеряли всю линию обороны после перформанса одного из ведущих телеканала (та самая передача о Жеке Савине не понравилась приглашенным игрокам и они отказались играть за клуб) и «На спорте» в самом сильном составе.

Матч начался с очень быстрого гола Володи XXL уже на 2-й минуте матча, после которого капитана команды Текилу качали всей командой, поздравляя с днем рождения:

А после настало время для голов самого Текилы:

11-я минута. Пас Комиса из глубины поля, Текила выходит 1 на 1 с вратарем и забивает. Судья посмотрел ВАР, чтобы исключить офсайд – его не было. 2:0 в пользу «На спорте»

15-я минута. Ладо мощно бьет по воротам из-за штрафной, но один из игроков «Матч ТВ» выставляет локоть и судья назначает пенальти. К мячу подходит Текила, катит влево, а вратарь падает вправо – 3:0

В это время пришел Константин Генич, который опоздал из-за работы на матче «Динамо» – «Урал» и очень удивился.

Но Текила продолжил забивать.

17-я минута. Прострел на дальнюю и Текила замкнул дальнюю штангу.

Отличный подарок устроил себе Текила на день рождения. 30 апреля ему исполнилось 33 года. Все голы Александр посвятил папе, которого не стало несколько лет назад.

В итоге первый тайм закончился со счетом 6:0. А во второй половине встречи случилось то, чего никто вообще не ожидал – забил Олег Майами.

Матч продолжается.