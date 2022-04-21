«Да ты #####, ###?! Ну ты видишь, асфальт, ###?!» Володя XXL «Под микрофоном» на канале Лакера

Коля Лакер – бывший игрок «Амкала», а ныне – игрок «На спорте». Колян очень хотел сыграть против своей экс-команды, но, к сожалению, Сослан Гатагов не выпустил его даже на замену.

Зато на канале у Лакера вышел видос «Под микрофоном». Микро повесили на лидера «На спорте» – Володю XXL. Благодаря этому мы смогли попасть внутрь конфликта Володи и Василия Маврина. Ссылку не встраиваем, так как там очень много мата. При желании сможете найти его сами.

Весь матч Володя подбадривал игроков, подсказывал. Пытался гасить вспыхивающие конфликты и успокаивал игроков своей команды. «Давайте в футбол поиграем!» – призывал XXL.

Володя был недоволен действиями судьи, но к футболистам «Амкала» вопрос, кажется, у него не возникало. До 86-й минуты. Сами уже знаете, что случилось. А теперь мы знаем, какие слова там были сказаны.

На ближней бровке к скамейкам Маврин играет корпусом против Володи и тот вылетает за пределы поля. Затормозив XXL кидается к Васе со словами: «Да ты ##### (охренел), ### (блин)?! Ну ты видишь, асфальт, ### (блин)?!»

Начинается потасовка. Володя один раз ударил Маврина по лицу.

После Володя много раз повторяет вопрос и призывает к пониманию: «Ты видишь, асфальт, ###?! Он видит, асфальт, ###! Асфальт! Асфальт!»

Спустя пару мгновений Володя остыл и общаясь с Сибсканой объясняет ему: «Ну там асфальт, бро, ну ты че? Брат, ну вот такой я, что с меня взять? Я не знаю, если бы не тренер я бы улетел сейчас и снес себе ##### (лицо)»

После судья показывает Володе желтую, на что Сибскана говорит: «Вот видишь, желтая на ровном месте»

Ответ Володи: «Я ###### (пипец) эмотчивый»

Все это время Маврина пытаются успокоить игроки и тренеры «Амкала», а так же Дмитрий Тарасов.

Володя задает вопрос: «А что он от меня хочет?»

Текила спрятал Володю у себя за спиной: «Стой за мной и все»

А Тарасов сказал Володе: «Ты не лезь просто, никуда не лезь»

Прозвучало предложение от Текилы пожать руки. На что Маврин ответил: «Я один раз #### (ударю) тебе, тогда пожму».

Текила: «Не надо бить, Вась. Зачем? Успокойся»

Тарасов отводит Володю в сторону.

Володя: «Пацаны, он мне по ногам будет бить»

Тарасов: «Да ничего страшного, ### (блин), не ссы, это игра, удалят ##### (нафиг)

Володя: «Да ему ##### (хана), мы выиграем!»

Тарасов: «Все, а самое главное что?»

Команды готовятся возобновить игру.

Маврин подходит к Володе и говорит: «Слышишь, после игры, чтобы остался. Услышал, XXS? Услышал?»

Володя демонстративно отворачивается и молчит.

Игра возобновляется. Момент на противоположном фланге Маврин ведет мяч, Володя делает подкат и попадает по ноге.

Маврин орет от боли, но тут же вскакивает со словами, обращаясь к судье: «#### (блин), ну что такое?»

А после агрессивно идет к Володе.

Володя поднимает руки и говорит: «Не, не не». И уходит в сторону.

Игроки «На спорте» тут же подбегают, чтобы погасить новый конфликт. Обошлось.

Игра возобновляется.

Маврин снова угрожает Володе: «Я тебе таких...(неразборчиво) в ноги сделаю. Услышь меня, ####### (гей), мелкий»

Володя игнорирует Маврина и обращает на угрозы внимание судьи: «Реф! Реф!»

Следующий эпизод.

Маврин подбегает к Володе и пихает его в спину.

Володя орет судье, обращая внимания на поступок Васи: «Да, #### (блин), реф! Он ######## (долбанутый) совсем, клоун.

В игре пауза.

Володя обращается к Маврину: «Ты можешь? После игры поговорим»

Ответ Маврина: «Я ##### (ударю) один раз, как ты мне, вот сюда вот и тогда мы в расчете. Я тебе руку пожму. Понял меня?»

Со скамейки «На спорте» призывают Володю не разговаривать. Тот поднимает руки и замолкает.

Игра продолжается.

Володя бьет по ноге Сибскане. Похоже на игровой момент

Левшук: ##### (плохой человек), сзади бьешь ##### (зачем)?»

Бара: «##### (зачем), #### (блин), а?»

Сибскана: «Ты куда летишь то, дружище?»

Володя поднимает руки: «Пацаны, пацаны, в футбол играю, в футбол играю». Не вступает в конфликты и отходит.

Игра заканчивается.

Игроки «На спорте» поздравляют друг друга с победой.

Тарасов обнимает Володю со словами: «Все #### (блин), молодец!»

После чего Маврин, Володя отходят в сторону для разговора.

Начинает XXL: «Не, был косяк с моей стороны, базару нет, эмоции, но ты меня чуть в асфальт не ###### (закатал), братан»

Маврин смотрит на Тарасова и объясняет, что играл в рамках в правил: «Подожди, я сыграл плечо в плечо, жестко, но в рамках правил»

Тарасов: «Плечо в плечо, но он там мог так ####### (получить серьезную травму)»

Маврин: «Я сфолил?»

Кто-то из «На спорте» говорит Маврину, что тот сыграл, грубо, грязно и отвратительно.

Володя: «Братан, было бы поле, да. Но там асфальт, понимаешь?»

Маврин: «Я плечо в плечо сыграл?»

Володя: «Плечо в плечо, базару нет»

Маврин: «Я сфолил?»

Володя: «Но если бы тренера не было я бы ####### (получил серьезную травму)»

Маврин: «Я сфолил?»

Володя: «Был косяк с моей стороны, что я перебрал, угомонился. Но ты тоже не прав, признайся в этом»

Маврин: «В чем? Я сфолил, я у тебя спрашиваю»

Володя: «Ну это было очень грубо»

Маврин: «Это было жестко. Грубо, братан, это когда фол»

Тарасов признает: «Это не фол»

Маврин: «Это неприятно, но это не фол»

Текила: «Парни, пожмите руки и все. Здесь стоим, давайте все это закончим и все. Пожмите руки и все»

Маврин: «Стой, подожди»

Из-за кадра звучит голос Гатагова, который призывает игроков «На спорте» уходить.

Тарасов: «Давай, все. Пойдем»

Текила: «Вась, все. Ну не хочешь жать руку, не надо»

Дальше капитан «На спорте» оттаскивает Володю и уводит.

В конце видео Лакер и Володя XXL подводят итог.

Лакер: «И без этого получился бы хороший выпуск, ты что устроил? Что там за ###### (конец) происходил?»

Володя: «Не, ну есть косячок, я что-то перебрал»

Лакер: «Сказал что-то?»

Володя: «Да не, ударил в лицо, да. Ну это не похоже на удар. Знаешь, ну типа на ######## (отвали). Но главное – победа долгожданная. Все, все, все закрыли! То, что кидали перед матчем эту ##### (фигню), разжигали. Мы доказали, пришли, мы выдержали! И мы сегодня лучшие!»