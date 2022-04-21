«Я могу просто вставлять голосовухи Давыдов. Это уже будет интереснее, чем весь медиафутбол вместе взятый». Райзен кайфует от Сергея Давыдова

Кто любимый футболист Райзена? Анри? Нкетиа? Бохуй? Нет! Любимый футболист Райзена – Сергей Давыдов! Это 100%.

Вот фрагмент пламенной речи Артема с конференции Медиалиги. Конечно, не мог он не упомянуть Сергея:

«От себя я могу сказать только одно – у нас в команде профессионал каждый. Начнем с этого. Вы говорите про футболистов? Вот Давыдов. В регламенте он не считается профессионалом. Он 25 лет назад карьеру закончил. Почему люди привлекают в медийный футбол личностей, которые ничего не могут дать. У нас Давыдов вышел просто я не знаю после какого состояния на футбольный матч, в смысле он уже навкидывал фраз своим появлением. Он уже сальтуху сделал в 36. Пацаны, зачем вы завете в этот медийный футбол мертвых футболистов, которые на миллионах уже ходят. Им не интересно.

На стриме, где Райзен смотрел матч «Амкал» – «На спорте», он в моменте просто решил включить «легендарочек». Так Артем называет голосовые сообщения, которыми Сергей Давыдов, судя по всему, в изобилие заваливает командный чат «Броуков»

«Я могу просто вставлять голосовухи Давыдов и это уже будет интереснее, чем весь медиафутбол вместе взятый. Я понимаю, ребята, много было интересных людей в медиафутболе, все это классно, но Серега Давыдов! Серега Давыдов! Самое лучшее, что было в этом тайме – это Серега Давыдов»

Ау, ребятулички! Ау!