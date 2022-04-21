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«Я могу просто вставлять голосовухи Давыдов. Это уже будет интереснее, чем весь медиафутбол вместе взятый». Райзен кайфует от Сергея Давыдова

Сергей Сергеевич Давыдов Сергей Сергеевич Давыдов
Футбол Футбол

Кто любимый футболист Райзена? Анри? Нкетиа? Бохуй? Нет! Любимый футболист Райзена – Сергей Давыдов! Это 100%.

Вот фрагмент пламенной речи Артема с конференции Медиалиги. Конечно, не мог он не упомянуть Сергея:

«От себя я могу сказать только одно – у нас в команде профессионал каждый. Начнем с этого. Вы говорите про футболистов? Вот Давыдов. В регламенте он не считается профессионалом. Он 25 лет назад карьеру закончил. Почему люди привлекают в медийный футбол личностей, которые ничего не могут дать. У нас Давыдов вышел просто я не знаю после какого состояния на футбольный матч, в смысле он уже навкидывал фраз своим появлением. Он уже сальтуху сделал в 36. Пацаны, зачем вы завете в этот медийный футбол мертвых футболистов, которые на миллионах уже ходят. Им не интересно.

На стриме, где Райзен смотрел матч «Амкал» – «На спорте», он в моменте просто решил включить «легендарочек». Так Артем называет голосовые сообщения, которыми Сергей Давыдов, судя по всему, в изобилие заваливает командный чат «Броуков»

«Я могу просто вставлять голосовухи Давыдов и это уже будет интереснее, чем весь медиафутбол вместе взятый. Я понимаю, ребята, много было интересных людей в медиафутболе, все это классно, но Серега Давыдов! Серега Давыдов! Самое лучшее, что было в этом тайме – это Серега Давыдов»

Ау, ребятулички! Ау!

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