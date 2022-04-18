Андрей Ещенко не сможет сыграть на Медиалиге за «Матч ТВ» из-за запрета руководства «Спартака»

Редактор Матч ТВ Георгий Монте-Кристи на пресс-конференции Медийной Футбольной Лиги рассказал о проблемах комплектации команды звездными футболистами.

– Я разговаривал с Ещенко. Он был вообще очень заинтересован в том, чтобы сыграть за нас. Но, к сожалению, у «Матч ТВ» плохие отношения со «Спаратком» и Зеленов (Дмитрий Зеленов руководитель пресс-службы «Спартака» – прим. ред.) не дал добро, поэтому Ещенко за нас не будет играть.

Напомним, что зимой Андрей Ещенко завершил карьеру футболиста и перешел на тренерскую деятельности. Сейчас он входит в тренерский штаб Паоло Ваноли в «Спаратке».