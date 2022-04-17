«Короче, все. Меня выгнали из «Амкала». Дмитрия Егорова Егорова не пускают на матч «Амкала»

17 апреля в 18:55 в телеграм-канале ФК «БроукБойз» появилось видео Дмитрия Егорова, который жалуется, что его не пускают на «Сапсан-Арену», где в 20:00 начнется матч между «Амкалом» и «На спорте».

«Короче, все. Меня выгнали из «Амкала». В списках нет. Никому я больше не нужен в этом мире. Как же жить теперь дальше?» – говорит Егоров в этом видосе.

Ошибка это или действительно организаторы запретили проход на арену для Дмитрия Егорова пока не сообщается.

Может это последствия того, как ведут трансферную политику Егоров и Райзен? Ранее они хотели переманить тренера «Амкала» Андрея Михайловича Макарова, а сегодня вышло в сети видео, в котором «Броуки» уговаривали Прокопа.