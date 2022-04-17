Прокоп в «БроукБойз»? Райзен и Егоров продолжают хантить игроков блогерских топ-клубов

Новый ролик «Броуков» полон новостных бомб! Во-первых Жека Савин собирает новую команду, которую будет тренировать Гус Хиддинк. А-во вторых, кажется, в медиафутболе вот-вот взорвется трансферная бомба.

Райзен: «Мишаня, ну что происходит? У тебя даже джинсы порваны. Тебя в «Амкале» обделяют»

Прокоп: «Аренда, 100%»

Райзен: «Аренда есть? Аахахахах! Не, давай Герману позвоним, поговорим? Серьезно»

Егоров: «О, Прокоп пришел. А он за кого? За нас?»

Райзен: «За нас. Он говорит аренда. Он согласился только что. Запечатлено на камеру»