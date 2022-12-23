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Гроза рекордных серий – «Кортрейк» дома. «Антверпен» проиграл ему после 9 побед подряд, «Генк» – после 10!

Антверпен Антверпен
Генк Генк
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Кортрейк Кортрейк
Футбол Футбол

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Один из аутсайдеров чемпионата Бельгии «Кортрейк» завершил 2022-й внезапной домашней победой над лидером лиги «Генком» (1:0). Но сенсация – не только в том, что команда из зоны вылета одолела осеннего чемпиона.
 

«Кортрейк» еще и прервал сразу две мощных серии. До визита к нему «Генк»:

• выиграл 10 матчей чемпионата подряд (это его новый клубный рекорд);

• не проигрывал в Про-Лиге 16 матчей кряду (15-1-0).

Есть и другие удивительные детали:

• Во-первых, «Кортрейк» в этом сезоне уже проворачивал похожий трюк. В октябре к нему после девяти подряд побед на старте чемпионата (это тоже был новый клубный рекорд) приехал тогдашний лидер «Антверпен» – и тоже проиграл (1:2)!

Это была первая домашняя победа «Кортрейка» за 7 с лишним месяцев. Примечательно, что тогда он помог «Генку» – а теперь, можно сказать, забрал должок.

• Во-вторых, в обоих случаях отличился нападающий Фелипе Авенатти (на фото выше), который в последние годы не очень результативен. Например, в прошлом сезоне, выступая за «Юнион» и «Берсхот», он забил только один гол за 23 матча чемпионата – кстати, именно своему нынешнему клубу «Кортрейку».

Фелипе не мог поразить ворота в лиге с середины октября. «Но я знал, что гол рано или поздно придет», – сказал уругваец после матча с «Генком».

• В-третьих, в матче с «Генком» команда впервые в текущем чемпионате осталась без основного вратаря. Марко Илич, лидер лиги по среднему числу сейвов за 90 минут, выбыл из-за болезни. А его место занял 30-летний дебютант Том Ванденберге, который до этого никогда не играл в Про-Лиге!

В добавленное время он совершил важнейший двойной сэйв, который признали лучшим в туре.

Но вообще поводов радоваться у «Кортрейка» немного: год был неудачным

До конца августа команду тренировал Карим Бельосин, который возглавил ее прошлой осенью. Под его руководством «Кортрейк» провел 20 матчей в чемпионате в 2022 году. 14 из них он проиграл, в остальных набрал 10 очков.

После увольнения Бельосина команду подхватил Аднан Чустович. C ним «Кортрейк» добыл только 8 очков в 11 матчах лиги. Уже в середине ноября он расстался с Чустовичем и стал первым клубом Про-Лиги, уволившим двух тренеров в этом чемпионате.

С конца ноября «Кортрейком» руководит Бернд Шторк, которого осенью уволили из «Эйпена» за неудовлетворительные результаты. Старт пока безупречный: на прошлой неделе вышли в четвертьфинал Кубка Бельгии, выбив «Левен» (3:1), а на этой одолели «Генк». Так «Кортрейк» впервые в этом году одержал две победы подряд.

Но пока что он все еще в опасной зоне – на 16-й строчке из 18. Регламент – не в его пользу: Про-Лига возвращается к доковидному формату с 16 участниками, поэтому в этом сезоне напрямую вылетит не один клуб, а сразу же три. Тревожно.

Прямо сейчас, после 18 туров, у «Кортрейка» – худшая атака в лиге. Он забил всего 15 голов (это недобор: ожидаемых – 18,2).

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Фото: globallookpress.com/Panoramic, David Catry

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