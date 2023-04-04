Футбольные фрикадельки
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«Футбольные фрикадельки», эпизод 3. Экзотические чемпионаты

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Всем привет! Наш подкаст с Гаяром Фейзулиным возвращается, но уже под другим названием: «Футбольные фрикадельки».

В третьем эпизоде мы общаемся про экзотические футбольные чемпионаты. Если вы хотели узнать что-нибудь о том, какой клуб в Боливии назван в честь летчика, как связаны «Ньюкасл» и исландский футбол, а также как Пако Хемеса занесло в Иран, то обязательно включайте подкаст: там много интересного!

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