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Всем привет! Наш подкаст с Гаяром Фейзулиным возвращается, но уже под другим названием: «Футбольные фрикадельки».

В третьем эпизоде мы общаемся про экзотические футбольные чемпионаты. Если вы хотели узнать что-нибудь о том, какой клуб в Боливии назван в честь летчика, как связаны «Ньюкасл» и исландский футбол, а также как Пако Хемеса занесло в Иран, то обязательно включайте подкаст: там много интересного!

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