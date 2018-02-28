Возрождение «Милана»

В начале сезона "Милан" показывал не лучший уровень игры. При Винченцо Монтелле команда побеждала клубы послабее, но проигрывала серьёзным соперникам. 1:4 с "Лацио", 2:0 с "Ромой", 3:2 дерби с "Интером" и 2:0 с "Ювентусом". 27 ноября Винченцо был сменён легендой "Милана" , а именно взрывным Дженнаро Гаттузо. В конце сезона 16/17 он даже был дисквалифицирован за постоянные дисциплинарные нарушения во время матчей.

В начале тренерской карьеры в "Милане" эксперт столкнулся с большими проблемами в команде. Даже был на грани увольнения. Состав очень молодой и неопытный. Конечно есть Бонуччи, перешедший из "Ювентуса", Бонавентура, относительно опытный Борини, отличный молодой голкипер Джанлуиджи Доннарумма, но этого было недостаточно. Дженнаро за счёт личного авторитета и строжайшей обстановки сумел выбраться из кризиса. Мне кажется, игроки порой боятся чихнуть в неподходящий момент. Сейчас "Милан" имеет беспроигрышную серию в 12 матчей. Так же не пропускает уже на протяжении 5-ти игр. Команда успешно обыграла "Интер" в дерби, выиграла у римского "Лацио", днём ранее победила "Рому", прошла в 1/8 финала Лиги Европы, стабильно набирает очки в серии А.

Финансовое положение так же улучшилось. Убытки "Милана" сократились на 56% (22,3 млн. евро). Общая выручка выросла на 4% (106,5 млн. евро). Это прогресс по итогу первой половины сезона. Общий долг клуба теперь составляет 165,3 миллиона евро.

Впереди "Милан" ждёт сложная игра в 1/8 финала ЛЕ с "Арсеналом". Конечно, канониры сейчас не в лучшей форме, однако по-прежнему остаются сильным противником. Настоящее испытание для Дженнаро и его команды. Посмотрим, как покажут себя россонери в суперматче еврокубка.

Напомню, что сейчас "Милан" занимает 7-ю строчку в турнирной таблице серии А с запасом в 41 очко.