18 голов в РПЛ-2001, а через три года – Вторая лига. Взлет и падение Дмитрия Вязьмикина

Легенда владимирского «Торпедо».

Дмитрий Вязьмикин – один из самых неожиданных бомбардиров в истории чемпионатов России. До 24 лет он изучал особенности Первой лиги, а в 29 забил больше всех в элитном дивизионе.

Как это получилось?

Вязьмикин в детстве был конькобежцем. А еще служил в армии и сажал вертолет с одним двигателем

Дмитрий рос во Владимире 80-х, футболом увлекся не сразу. Пробовал конькобежный спорт и бокс – не понравилось. Выбрал футбольный «Мотор» из Владимира. Бутс еще не было, на первую тренировку пришлось надеть ботинки на протекторах.

Потом ему прикупили черные бутсы малоизвестной фирмы, а вот на всероссийских соревнованиях выдали адидасовские. Вязьмикин и другие ребята пришли в восторг: надевали их и на турниры, и на праздники.

Зимой Вязьмикин доставал хоккейную клюшку и вставал в ворота. «Мне нравилось почему-то, с мамой вратарские щитки из картона делали, под них пихали вату», – вспоминал Дмитрий в разговоре с еженедельником «Футбол».

Вязьмикин перед футбольной карьерой отслужил в вертолетном центре, где готовили пилотов Ми-2. Во время одного из полетов с ним случилась неприятнейшая история: у вертолета отказал двигатель – пришлось вынужденно садиться.

«Я испугаться даже не успел, – делится впечатлениями футболист. – Хотя с тех пор боялся летать. Двигатель нормально работает – ноль эмоций, только начинается изменение шума, обороты падают или еще чего – наводит панику. Даже сейчас, когда летаю, немножко пугаюсь».

Раскрылся во владимирском «Торпедо». В 21 почти подписался с «Динамо», но Бесков не оценил

В 19 Вязьмикин получил первый профессиональный контракт – с владимирским «Торпедо» из Первой лиги. С первой зарплаты купил родителям стиральную машину и утюг: «Жили мы не очень: мама медсестра, отец – слесарь. Тогда осознал, что любимое дело может приносить заработок».

Дмитрий провел пару результативных сезонов (14 и 24 гола) и поехал на просмотр в хорватский «Вартакс» – но так и не привык к новой реальности: «Просто выл – никаких условий. Быстрее-быстрее на тренировку, иногда сам бегал с мячом от ворот до ворот, лишь бы чем-то заняться. Но отношение понравилось, коллектив принял хорошо».

Николай Толстых в 1994-м даже звал юного форварда в «Динамо» – уже подготовили двухлетний контракт, но главный тренер Константин Бесков не впечатлился. «На товарищеские матчи я выходил, а так нет. Чего обижаться, у каждого тренера свои критерии. Поработать с Бесковым все равно было интересно, особенно его равное отношение что к ветеранам, что к молодежи», – рассказывал Дмитрий.

В итоге Вязьмикин поехал в саратовский «Сокол», там получилось неплохо: 18 мячей в 57 играх. Правда, в конце форвард долго лечился и уехал в ижевский «Газовик-Газпром». Остался в первом дивизионе благодаря харизматичному президенту Владимиру Тумаеву: он всегда рвался на поле, последний матч за клуб провел в 58 лет. Летом 2022-го Тумаев получил пять лет условно за организацию нападения на бывшего бизнес-партнера.

Всего через полгода Вязьмикин перешел в «Шинник»: в чемпионате России нападающий ограничился парой мячей за сезон. Сам Дмитрий уверен, что на слабую результативность повлияла позиция в оттяжке.

«Только в Саратове я играл чистого нападающего, и статистика вроде была неплохая, – считает Вязьмикин. – Потом забивал мало, потому что некоторые тренеры использовали меня как оттянутого форварда или вообще полузащитника на фланге. А полузащитник – это сложно. Надо и успеть замкнуть штангу, и сзади отработать. Так как я парень добросовестный, бегал туда и обратно – силы небесконечные. Оборона, конечно, была важнее, забить – второй вопрос».

Реклама 18+

В 1999-м Вязьмикина пригласили в нижегородский «Локомотив» Валерия Овчинникова. Там форвард узнал, что такое по-настоящему тяжелые тренировки. Особенно запомнилось, как отрабатывали подкаты: нужно было толкнуть мяч метров на десять, догнать его в подкате и встать. Всего было три дистанции: десять по 60 метров, десять по 80 и десять по 100. «Задница отваливалась. Причем это было не столько тяжело, сколько смешно», – рассказывал футболист.

Одна из ярчайших историй в «Локо» – сумки с долларами в раздевалке.

«Мы играли со «Спартаком». У тех спонсор — «Лукойл», а у Викторыча какой-то знакомый из другой нефтяной компании. От него он принес спортивную сумку, бросил в раздевалке, а оттуда вывалились пачки долларов. «Заберите, — говорит, — их у меня». Что еще нужно тактически объяснять?! Мы сразу поняли, куда бежать и что делать».

Правда, доллары остались у главного тренера. Первый тайм закончился без голов, но во втором «Спартак» вколотил аж четыре. Вязьмикин ответил, но этого не хватило – поражение 2:4. Москвичи в сезоне-1999 взяли титул, а нижегородцы пришли на 11-м месте.

Несмотря на сумки с наличкой, клуб жил небогато. Например, во Владикавказ к «Алании» ездили на «Икарусе» – 2,5 тысячи километров: двое суток пути, 90 минут игры и в обратный путь на том же автобусе. Теперь, когда Дмитрий слышит о том, как тяжело ехать на комфортных автобусах, лишь улыбается.

Пик карьеры – московское «Торпедо». Там Вязьмикин познакомился с Зыряновым и Семшовым

В 2000-м нападающий поехал в «Торпедо» – уже не во владимирское, а московское. 27-летний Вязьмикин играл в одной команде с будущими звездами РПЛ: Константин Зырянов уже был в основе, а Игорь Семшов только пробивался.

В сезоне-2000 Вязьмикин положил восемь голов и взял бронзу с «Торпедо». Но в следующем году вообще разрывал: стал лучшим бомбардиром чемпионата с 18 мячами (ни одного с пенальти). Следом расположились Джеймс Обиора из «Локомотива» (16), Сергей Рогачев из «Сатурна» и Андрей Федьков из «Сокола» (по 14).

Вязьмикин забивал «Спартаку», «Динамо», «Зениту» (дубль), но особенно запомнил гол в дерби с «Торпедо-ЗИЛом» (1:1). Форвард пробил боковыми ножницами после подачи с фланга. Сейчас у него на стене висит фотография с этим моментом.

Вязьмикин был в восторге от атмосферы в «Торпедо»: «Нигде не чувствовал себя настолько комфортно. У нас сложился замечательный коллектив. Мы и на поле вкалывали, и за его пределами держались вместе».

При этом Вязьмикин часто бил в штангу. Форвард пытался избавиться от проклятия: «Мы ходили с одним журналистом к воротам, я просил ее: «Давай как-то поворачивайся ко мне другой стороной». Не помню, может, и в церковь ходил».

Казалось, Вязьмикину открылась дорога в сборную перед ЧМ-2002, но вызова от Олега Романцева бомбардир так и не дождался. «Романцев руководил сборной, привилегия была у спартаковцев. Может быть, один раз я неправильное дал интервью. Меня спросили: «Вы мечтаете о сборной?» Кто-то отвечал положительно, кто-то готов был в багажном отделении ехать. Видимо, я не был готов. Может, настолько самокритичен, что понимал: ребята в сборной достойны своего места», – предполагал форвард.

По ходу ярчайшего сезона-2001 ему предлагали казахский паспорт – Вязьмикин раздумывал, но отказал из-за нежелания менять климат и часовые пояса. Форвард летел к званию лучшего бомбардира и решил ничего не менять.

Остаться в «Торпедо» не получилось: Вязьмикин хотел трехлетний контракт с более высоким окладом, а предлагали только на один год. Форвард поехал в «Уралан» – там его зарплата удвоилась. Но в Элисте от прежней формы ничего не осталось: только три гола в 35 матчах. «Условия были – в футбольном плане не пошло. Не могу даже объяснить: будто за месяц разучился играть в футбол», – грустит нападающий.

Транзитом через Владикавказ Дмитрий вернулся в родное владимирское «Торпедо». Снова забивал и помог команде зайти в ФНЛ. «На выездных матчах с трибун кричали: «Че ты, старый, мучаешься?!» А этот старый раз – голик им, оп – второй. Вот это было приятно», – вспоминает Вязьмикин.

Реклама 18+

Дмитрий играл в «Торпедо» под руководством близкого друга Евгения Дурнева. Но в 2010-м отношения капитана и тренера резко испортились – во многом из-за политики. Вязьмикин участвовал в выборах в городской совет от «Единой России» в то время, как администрация Владимирской области симпатизировала коммунистам. Дмитрию предлагали выйти из политической гонки и продолжить как раньше. Но Вязьмикин отказал и перешел в костромской «Спартак» из Второй лиги.

И даже в 38 забил семь мячей в 36 играх. В 2012-м фовард вернулся в «Торпедо», где ассистировал главному тренеру Александру Акимову. «У кого-то процесс превращения игрока в тренера проходит безболезненно, а у меня тяжело. Постоянно тянет на поле и хочется еще поиграть», – переживал тогда бомбардир.

Правда, уже через полгода «Торпедо» рухнуло в любители – из-за проблем с финансированием Вязьмикин стал играющим тренером в ЛФЛ.

Вязьмикин тренировал во Второй лиге и сажал Кривцова на лавку из-за дисциплины

В 2010-м форвард сказал, что никогда не будет тренером: «Слишком мягкий, команда будет веселая». Но уже через пару лет он стал ассистентом, а летом 2018-м вернулся во владимирское «Торпедо» главным тренером.

Работал всего пару сезонов в ПФЛ: сначала закончил четвертым, потом – девятым. Вязьмикин признавался, что «Торпедо» существует больше как социальный проект – развивает молодежь и не всегда задумывается о результате.

Дмитрий был очень эмоциональным футболистом (часто хватал карточки), но в роли тренера себя сдерживает. «Иногда хочется выплеснуть эмоции, – говорил Вязьмикин в интервью Sportbox.ru. – Помню, как [экс-тренер «Торпедо»] Юрий Пьянов в раздевалке в перерыве бил об стену граненые стаканы, бутылки. Иногда тоже хочется, но стараюсь себя успокоить и объяснить без нервов, чего жду от футболистов во втором тайме. Может быть, если бы поливал всех матом, тогда был бы жестким, а так пусть я буду мягким тренером».

Вязьмикин, тренируя «Торпедо», поддерживал спортивную форму в 46 лет: играл в футбол и хоккей, плавал в бассейне. Даже кроссы иногда бегал.

Во Владимире он встретился с нынешним полузащитником «Краснодара» Никитой Кривцовым – тот сразу раскрылся, но вопросы к нему возникали. «Был такой период и у Никиты – немножко поймал звезду. Возомнил себя игроком основного состава и стал хуже работать на тренировках. Пришлось посадить на лавку», – рассказывал главный тренер. Никита быстро исправился и уже через полгода отправился в «Томь» (ФНЛ).

Реклама 18+

Сам Кривцов вспоминал: «После тренировки я в шутку ляпнул ребятам, что не хочу столько бегать. Это даже не Вязьмикин услышал, а второй тренер. Но передал главному. Хорошо запомнил разговор с Вязьмикиным. Он сказал: «Поменяй отношение к футболу». Пять‑шесть игр я практически не выходил на поле, максимум на несколько минут. Но звезды никакой не было. Откуда ей взяться? Я там за 14 игр забил всего два гола. Были ребята с гораздо более крутой статистикой. «Вы слабые, а я звезда» – такого никогда в жизни не говорил».

Вязьмикин дальше тренировал молодежку «Химок». Был помощником и во взрослой команде, но на новый уровень пока не выходит.

Фото: РИА Новости /Алекс Аминев, Владимир Федоренко; Gettyimages.ru /Phil Walter