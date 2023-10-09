Чем занимается Леонид Федун?

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Леонид Федун уже больше года не в «Спартаке», но по-прежнему не пропадает из новостей. Где он сейчас и чем занят?

Возможно, осел в Монако. Распродает имущество и, кажется, не очень хочет возвращаться в Россию

● По информации Sports.ru, Федун вместе с Заремой Салиховой уже несколько месяцев в Монако – похоже, пока не планируют жить в России. При этом у Федуна выкуплены скай-боксы на «Открытие Банк Арене» на несколько лет вперед, но он там уже долго не появлялся.

● В сентябре «Матч ТВ» выяснил, что бывший президент «Спартака» продает элитную яхту за 99 млн евро. При этом сам Федун ей не пользовался. Яхту произвели в октябре 2020-го в Нидерландах.

67‑метровая Sparta – самая большая моторная яхта из стали в мире. Проектом руководила компания Arcon Yachts из Монако, яхтенный брокер.

Над дизайном работало морское архитектурное бюро Espen Oeino. Они же занимались яхтой Dilbar Алишера Усманова, и Madame Gu депутата Государственной думы и миллиардера Андрея Скоча.

Внутри – пейзажный бассейн размером 6,5 метра «с эффектом бесконечности», ступенчатая палуба, винтовая лестница и стеклянный лифт, соединяющий все три палубы. На нижнем этаже, кроме кают для экипажа и камбуза, есть оздоровительная зона с джакузи овальной формы, сауной, парной и тренажерным залом. На верхней палубе – бар и джакузи, окруженные большими лежаками для загара.

● Еще, как утверждает телеграм-канал Shot, на продажу выставлена премиум-квартира Федуна в центре Москвы, там долго жила семья бизнесмена. Находится на Арбате в историческом доходном доме Баскакова. Стоимость жилья – примерно 150 млн рублей.

Внутри все для комфортной жизни: круглосуточная охрана, закрытый частный двор, в квартире роскошная мебель, высота потолков – 3,5-4 метра.

Издание Life отмечает, что у Федуна в России осталось еще три жилых корпуса площадью 15 гектаров на особо охраняемой территории «Серебряный Бор» в Москве и особняк в 1400 квадратных метров поблизости. Плюс недвижимость за рубежом: вилла на мысе Лазурного берега Франции и пентхаус в жилом комплексе One Hyde Park в Лондоне.

Что говорит Федун вне «Спартака»: против перехода в Азию и увольнения Абаскаля

Мнение Федуна по важным темам в российском футболе.

О возможном уходе в Азию: «Что лучше – лечиться с надеждой на выздоровление или умереть, просто ничего не делая?».

О Fan ID: «Как говорили древние латиняне: «Dura lex, sed lex» («Закон суров, но это закон» – Sports.ru)».

О непопадании Джикии в состав «Спартака»: «Купили Бабича, большого центрального левого защитника, который в принципе выглядит хорошо. У Георгия периодически бывают проблемы со здоровьем. Это спорт, тут всегда существует конкуренция. Нужно доказывать свое право на место в составе.

Хотя, на мой взгляд, он капитан! И он всегда был основой «Спартака».

О частой ротации Абаскаля: «Команда практически имеет два состава. Да, были проблемы с определением, кто будет играть. Но теперь Абаскаль, похоже, определился. Важно не бояться периодически менять Промеса. Думаю, что команда будет идти вперед».

О будущем Абаскаля после дерби: «Никаких инсайдов из клуба у меня нет – за этим лучше обращайтесь к руководству. Мое мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла – бьется и старается. Все остальное придет».

Фото: РИА Новости/Владимир Гердо; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press