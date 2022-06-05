Минимум 20 тысяч детей насладились исторической победой Венгрии над англичанами – и освистали акцию BLM!

Так венгры пытались обойти наказание УЕФА за расизм.

Венгрия впервые с ЧМ-1962 переиграла англичан – с тех пор было 12 поражений и 3 ничьих. Встреча прошла в рамках Лиги наций, а единственный мяч забил Доминик Собослаи с пенальти. Радостно, что исторической победой насладилось как минимум 20 тысяч детей на «Пушкаш Арене». Взрослых болельщиков было мало – из-за ограничений, наложенных за проявление расизма.

«Мы пытаемся просветить людей». Саутгейт не понимает, почему освистывают акцию BLM

Матч должен был проходить без зрителей – так в УЕФА наказали болельщиков за проявление расизма в матче Евро-2020 с Францией. Тогда фанаты с трибун «Пушкаш-Арены» по-обезьяньи ухали в адрес Поля Погба и Нголо Канте.

Но местные футбольные власти воспользовались правилом, разрешающим бесплатный допуск детей до 14 лет. По разным оценкам на стадион пришло от 20 до 35 тысяч ребят – очень яркий и необычный перформанс!

Но даже с такой аудиторией мини-история с расизмом все-таки приключилась. Перед стартом игры в Будапеште британские футболисты преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»). Болельщики отреагировали на это гудением.

«Первая причина, по которой мы это делаем, – чтобы попытаться просветить людей по всему миру. Я понятия не имею, почему люди решили освистать этот жест. Молодежь не может знать, почему она это делает, поэтому на нее влияют представители старшего поколения.

Решение УЕФА остается за другими людьми. Мы выступили как команда, все знают, во что мы верим и за что выступаем. В этот вечер мне нужно сосредоточиться на футболе», – отреагировал после матча главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

Венгерские фанаты уже освистывали игроков сборной Англии

Все произошло в двух матчах отбора к ЧМ-2022, где венгры тоже встречались с Англией (0:4 и 1:1). В первом матче болельщики оскорбляли английских игроков напрямую. Рахим Стерлинг забил один из голов, посвятив его умершей от коронавируса подруге. В этот момент венгры забросали поле пивными стаканами. Некоторые футболисты англичан взяли их в руки и сделали вид, будто пьют.

Кроме Стерлинга от венгров попало и молодому Джуду Беллингему – обоих оскорбляли в том числе и на почве расизма.

В ответной игре венгры вообще устроили столкновения со стюардами и полицией. Конфликт возник после того, как болельщики начали насмехаться и освистывать вставших на колено английских футболистов. Одного из фанатов даже задержали за расистские оскорбления в адрес стюарда.

И даже с детьми на трибунах свиста в адрес движения BLM не избежали.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Alex Pantling; REUTERS/Bernadett Szabo, Lee Smith