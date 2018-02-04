Продолжение исландской сказки, немецкая машина и падение Рима. Часть 2

Группа Е

В группе Е датчик интриги также был на максимуме. Как и в группе D, явных фаворитов здесь не наблюдалось, и битва за верхние строчки группы обещала быть захватывающей. Сборные Армении и Казахстана здесь выступали, скорее, в роли «мальчиков для битья», однако свою лепту в борьбу внутри группы тоже внесли. Армяне, например, обыграли сборную Черногории, а Казахстан, сражаясь, заработал ничью в матче с Польшей в первом туре турнира.

Что касается остальных команд, то здесь тоже всё неоднозначно. Поляки после нелепой (для них) ничьи со сборной Казахстана одержали 5 побед подряд, и по истечении 6 туров имели превосходство над второй строчкой в 6 очков. Достаточно солидное преимущество на такой короткой дистанции. Слабее всех из этой четверки оставшихся претендентов выступили румыны. Опустившись на 4 строчку в 4 туре, изменить свою позицию в группе им так и не удалось.

В итоге, всё решили последние 4 тура, каждый из которых по-разному влиял на ситуацию в группе. В 7-ом лидеры группы, поляки, неожиданно крупно уступают датчанам, чем несомненно, помимо самих датчан, пользуется и сборная Черногории. Интрига в группе вновь обостряется до предела. В 8-ом каждая из этих трёх сборных методично переигрывает своего соперника, сохраняя расклад в верхней части группы и лишая сборную Румынии теперь уже даже математических шансов на второе место. 9-й тур был, если не решающим, то архи важным для всех трёх имевших шансы сборных. Но в особенности для сборных Дании и Черногории. Им предстояло провести очную встречу, к которой обе сборные, по иронии судьбы, подходили с абсолютно одинаковыми показателями. Даже количество забитых и пропущенных мячей было равным. И, как это часто бывает, исход такого противостояния решил один точный удар. И удар этот был нанесен датской ногой в ворота черногорские. Датчане сделали огромный шаг к тому, чтобы пробиться в стыковые матчи, хотя, перед последним туром имели шансы и вовсе выиграть группу. Для этого было необходимо обыграть уже не претендующую ни на что сборную Румынии, и чтобы те самые черногорцы выиграли у поляков. В общем, не мало событий должно было совпасть. Однако оставались шансы и у сборной Черногории всё-таки сместить датчан со второго места. В случае поражения датчан черногорцы, выиграв с нужным счетом, могли занять вторую строчку. Но этого не произошло. Поляки в последнем туре побеждают и отправляются на мундиаль впервые с 2006 года.

Сборная Польши, возможно, находится сейчас в своих лучших кондициях на последние 10-12, а может даже и 15 лет. Команда бежит, у неё многое получается. К тому же нельзя не отметить, что у них есть один из лучших нападающих современности – Роберт Левандовски. Да и на прошлом Евро поляки выглядели добротно. 1/4 финала – отличный результат. Тем более, что уступили поляки не кому-то там, а будущему чемпиону Европы. Были ли они хуже в том матче? Едва ли… Так что болельщики в праве ожидать от своей сборной хороших результатов на чемпионате мира. Да и с группой, давайте будем честны, полякам повезло. Обязана выходить из группы сборная Польши, а там видно будет. Вполне возможно, что удастся и в четвертьфинале вновь сыграть, только теперь уже на мундиале.

Датчане же играют спокойно в ничью с румынами и идут также спокойно готовится к играм со сборной Ирландии. Интересные получились матчи между ними. Сложилось даже впечатление, что в первом матче датчане присматривались к игре ирландцев, изучали её, находили изъяны. И все эти изъяны они нашли и использовали во второй игре. А вот сборная Ирландии, похоже, такую работу не проделывала, за что и поплатилась. Снова победить лишь за счет длинных передач и кроссов с фланга не удалось, не тот был случай. Сильнее были Эриксен и Ко своих оппонентов, что тут еще сказать.

Интересно будет понаблюдать за сборной Дании на чемпионате мира. Она имеет ряд талантливых футболистов. Достаточно вспомнить того же Кристиана Эриксена, который дирижирует игрой «шпор» из Лондона последние 3-4 года. Или молодое дарование «Челси» Андреаса Кристенсена, который на данный момент является основным центральным защитником лондонского клуба и проводит отличный сезон, и это в 21 год! Другое дело, что группа у датчан непростая, хотя, безусловно, и не очень сложная. Пободаться придется им за выход из группы. Австралийцы всегда готовы преподнести сюрприз, а перуанцы очень недурно выглядели на отборочном турнире, оставив, кстати говоря, за бортом действующего чемпиона кубка Америки. Так что группа С будет полна интриги, что для нас, зрителей, просто отлично.

Группа F

Квартет F был интересен борьбой за вторую строчку. Уж больно хорошо англичане выступают на последних отборочных турнирах и не дают никому даже шансов выиграть группу. Так случилось и на этот раз. 8 очков отрыва – прекрасное тому подтверждение. А вот за возможность получить второй шанс поехать на чемпионат мира выстроилась нехилая очередь. На второй позиции по ходу турнира побывали и словенцы, и словаки, и шотландцы. Сборная Словакии, захватив заветное место в 5 туре, шла на таковом вплоть до 9-го, пока их не обогнала сборная Шотландии, выигравшая в очном противостоянии. Интересен был и 8-й тур, в котором англичане предельно ясно дали понять словакам, что первая строчка им не светит. Одновременно с этим, к ним на расстоянии 1 очка приблизились сборные Словении и Шотландии.

Вернемся к раскладам перед последним туром: Шотландия -17, Словакия – 15, Словения – 14. Видно, что шансы есть у всех трёх команд. Однако, на самом деле, у словенцев шансов нет практически никаких. Ведь у словаков 3 очка, можно сказать, в кармане, поскольку матч с Мальтой не предвещал ничего особенного. Другое дело, что и у Словакии, несмотря на всё выше сказанное, положение было незавидное. 18 очков и второе место не гарантировало им проход на стыковые матчи ввиду отсечения одной из вторых команд по итогам отборочного турнира. В итоге всего выше сказанного, шотландцы имели наиболее благоприятные условия для продолжения борьбы за чемпионат мира по одной главной причине: всё было только в их руках, а точнее, ногах. Победа в последнем туре над сборной Словении обеспечивала бы шотландцам путевку на стыковые матчи. Соскучилась страна по большим турнирам изрядно. И всё время сборной не хватает совсем немного для того, чтобы туда попасть. Шотландцы постоянно ведут борьбу за первые места в отборочных группах на протяжении последних 8-10 лет, но, к сожалению, всегда её проигрывают. Так произошло и на этот раз. Не сумев переиграть сборную Словении (2:2) в последнем туре, сборная Шотландии уступает вторую строчку Словакии. Впрочем, и тем профита от этого не было никакого. На следующий день сборная Ирландии переигрывает сборную Уэльса и отсекает словаков от стыковых матчей. Сага закончена…

Самое время вернуться к сборной трёх львов, к одной из самых обсуждаемых сборных перед крупным турниром. И каждый раз говорят: ну вот сейчас, мол, самое время англичанам ворваться на лидирующие позиции на мировой арене. И каждый раз, этого не происходит. Может быть, просто у других сборных сильнее футболисты? Звучит бредово. На каждый крупный турнир англичане привозят мощнейшие составы. Составы из игроков, которые провели перед чемпионатом мира замечательный сезон, а то и два таких, а также из опытнейших ветеранов и просто классных футболистов, таких как Лэмпард, Джеррард, Руни и др. Но вспомним последние крупные турниры сборной Англии. В 21 веке 1/4 финала для сборной Англии является преградой, которую они никак не могут преодолеть. Последние два мундиаля англичанам, скорее всего, вообще вспоминать не хочется. В 2010-ом сборная по глупости уступает первое место в группе американцам и попадает в 1/8 финала на Германию. Все мы помним, чем закончился тот матч. В 2014-ом так и вовсе заработано всего 1 очко в группе и, как итог, последнее место в своём квартете. Можно сколько угодно говорить про сложность той группы и про выстрелившую сборную Коста-Рики, но всё это не должно являться оправданием для такой сборной.

Действительно трудно объяснить неудачи сборной трех львов на международной арене. Но сейчас лучше поразмыслить не о прошлых её неудачах, а о перспективах на предстоящем чемпионате мира. В нынешних условиях конкуренции, когда всё больше неевропейских сборных становятся грозными командами, 1/4 финала для англичан выглядит вполне неплохим достижением, как бы это странно ни звучало. Но есть две составляющие, которые вполне могут помочь англичанам преодолеть пресловутый четвертьфинал, а, возможно, и вовсе замахнуться на что-то большее.

Первое – это игроки, а точнее их состояние. Если сборной Англии повезет и никто из ведущих игроков, таких как Кейн, Дайер, Алли, Стерлинг, Уокер, Стоунс и др., не получат повреждений – это будет огромное преимущество для них. Но важно не только это. Важно, в каких кондициях подойдут те или иные футболисты к мундиалю. Не обязательно потрясающая форма игрока в конце сезона обещает аналогичную картину в сборной. Игроки могут банально устать и вымотаться к концу сезона. Но если всё-таки хотя бы 75-80 процентов от числа ключевых игроков приедет в Россию в лучшем расположении духа и своих физических кондиций, то тогда у сборной Англии будет шанс.

Второе, и самое главное – работа Гарета Саутгейта. А точнее его работа над ошибками предыдущих менеджеров. Многие считают, что проблема сборной Англии в отсутствии первоклассного тренера. Вполне возможно, что это так. Рой Ходжсона трудно причислять к тренерам мирового уровня, а ведь именно такой тренер нужен сборной, испытывающей явные проблемы на международной арене, особенно учитывая богатство её ресурсов. Но не об этом сейчас. Вспомним, как организовывал игру мистер Ходжсон на последних крупных турнирах.

Чемпионат Мира 2014-го года. За костяк основного состава Ходжсон берет игроков «Ливерпуля», которые провели отличный сезон. Хендерсон и Джеррард в центре поля, Стерлинг и Старридж в атакующей линии, Глен Джонсон на правом фланге защиты. Половина игроков стартового состава – мерсисайдцы. Казалось бы, всё логично. Что здесь такого? «Ливерпуль» действительно был хорош в том сезоне, и игроки заслуженно в стартовых 11-ти. Но дело тут вот в чем. Решив использовать налаженное взаимодействие внутри одной команды, мистер Ходжсон оставил себе мало вариантов для того, чтобы дополнить к тем 5 игрокам еще столько же, да еще и подходящих (а были ли они вообще?), а также мало вариантов для изменения игры по ходу самого матча. Как результат, на скамейке запасных сборной остались такие игроки, как Лэмпард и Милнер, сыгравшие важную роль в своих клубах в том году, а также отлично отыгравший год в «Саутгемптоне» Адам Лаллана. Просто потому, что на поле для них просто не осталось места. И самое главное, с пятеркой игроков «Ливерпуля», весь сезон игравших в динамичный атакующий футбол с Суаресом на острие, Рой Ходжсон, по классике для британских тренеров, выбрал оборонительную тактику. Результат на лицо: 1 очко из 9 возможных и 2 забитых мяча в 3 матчах группового этапа.

Чемпионат Европы 2016-го года. Рой на ошибках не учиться и делает всё в точности то же самое, только теперь уже с игроками «Тоттенхэма». Уокер и Роуз по флангам, Алли и Дайер в центре поля, Кейн – на острие. Ни больше ни меньше, те же 5 игроков. Один из лучших игроков сезона 2015/2016, Джейми Варди, выходит, в основном, на замены. Джордану Хендерсону (классическому опорнику) Ходжсон предпочитает использовать Уэйна Руни (вроде как, нападающего), а еще в сборной Англии что-то забыл проведший с десяток за весь сезон матчей Джек Уилшир. И это в то время, когда Данни Дринкуотер и Марк Нобл провели свои лучшие сезоны в карьере. Реактивный Маркус Рэшфорд, выходит, тоже не вписывался в ту системы игры, основанную на игроках «шпор». В общем, много вопросов было к Рою Ходжсону.

Безусловно, не использовать наработанные в регулярных клубах связки глупо. Но просто набросав других игроков вокруг этой большого «котелка» игроков, не особо переживая о том, что они в своих клубах, вполне возможно, играют в совершенно разный футбол, результат не получишь. Что и было показано на последних двух крупных международных турнирах.

Таким образом, если мистер Саутгейт не будет следовать примеру мистера Ходжсона, а соберет сборную Англии точечно, основательно, частично используя наработанные звенья клубов Премьер-лиги, с акцентом на тот футбол, который он хочет видеть и который он вырабатывал по ходу отборочного турнира, у англичан будет шанс выстрелить на грядущем чемпионате мира. Не припомню, когда последний раз Англия приезжала на крупный турнир с таким обилием талантливых и молодых футболистов. Да, состав пока не объявлен, но, наверняка, таковых будет достаточно. Группа кстати, у англичан, на этот раз попроще. За первое место главным конкурентом выступает великолепная сборная Бельгии. Однако не стоит недооценивать и сборные Панамы и Туниса, которые, всем на зло, могу повторить успех сборной Коста-Рики.

Группа G

О группе G много говорить не придется. С самого начало здесь было понятно, что борьба будет идти между «Красной Фурией» и «Скуадра Адзуррой». Так что самое интересное в этой группе происходило в матчах между этими сборными. Ажиотаж подогревали последние официальные личные встречи оппонентов. В 2012-ом испанцы разгромили итальянцев в финале Евро. Спустя 4 года, вновь на Евро, сборная Италии мстит, отправляя испанцев домой в 1/8 финала. Теперь им предстояло выяснить, кто отправится на чемпионат мира напрямую, а кто попытает счастье через «капкан» стыковых матчей.

Как и ожидалось, судьбу первого места решали исключительно очные встречи этих сборных. Первая встреча закончилась миром – 1:1. И всё должен был решить матч №2. «Красная Фурия» уверенно переигрывает итальянцев и, очевидно для всех, оформляет для себя путевку на мундиаль за 3 тура до конца, пусть и имелись математические шансы на иное. Итальянцам оставалось методично доиграть турнир и готовится к стыкам.

Жребий сыграл с итальянцами злую шутку. Будем честны, ведь могли попасться и менее именитые сборные. Тем не менее, к двухраундовой схватке со шведами «Скуадра Адзурра» подходила в качестве фаворита. Первый матч оставил противоречивые впечатления. Равная игра двух команд, достойных выступать на чемпионате мира. Однако очень часто бывает, что уж больно равная игра в ничью не заканчивается. В одной из своих атак шведы всё же прошибают оборону сборной Италии, не без помощи везения, и одерживают наиважнейшую победу. Но ничего страшного не произошло тогда. Потому что страшное произошло в матче втором. Италия имело преимущество по ходу всего матча, нанесла 27 ударов в сторону и 6 ударов в створ ворот, но не смогла их поразить. Были и обидные промахи, и спасения Ольсена, и спорные судейские решения. Но всё-таки план сборной Швеции на игру сработал, кто бы что ни говорил. Матч был полон драматизма. Трудно рассуждать о том, что именно не хватило итальянцам в том матче. Возможно, везения. Возможно, сплоченности всей команды. Учитывая диалог между ветераном сборной Даниэлем де Росси и главным тренером у скамейки запасных, внутри коллектива тоже было не всё спокойно. Всё это, скорее всего, и не позволило Италии пройти дальше.

Даже несмотря на провалы «Скуадра Адзурры» на последних двух мундиалях, трудно представить этот турнир без итальянцев. Но и такое бывает, господа.

Безусловно, отдельно от всей сборной Италии, жаль великого Джанлуиджи Буффона. По логике событий, этот мундиаль должен был стать для него последним турниром в составе сборной, но теперь этому не бывать. На Евро великий вратарь, возможно, еще сыграет, о чем сам уже уверенно заявил. Однако, думается, что на первенстве мира Буффона мы уже, к сожалению, не увидим.

Группа H

Эта группа имела явного фаворита в лице сборной Бельгии. Их, наверное, пока еще рано причислять к топам, но то, что она уже стучится к ним в дверь – однозначно. Как минимум подбор игроков этому подтверждение. Как раз таки, причислить бельгийцев к топ-сборной вполне можно будет, если они соответствующе выступят на чемпионате мира, на который отобрались сверхуверенно, лишь однажды потеряв очки по ходу отборочного турнира. 43 забитых мяча при 6 прощенных впечатляют. Хорошую работу проделали Роберто Мартинес и его футболисты.

В сторону группы бельгийцев на чемпионате мира уже было брошено пару слов выше. И действительно, сборные Бельгии и Англии – главные фавориты на выход из группы. Более того, они просто обязаны выходить из нее и решать судьбу первого места исключительно между собой. Это будет один из самых интересных матчей группового этапа. А дальше еще интереснее. В соседней группе H, на которую выходят команды из квартета G, соперники грозные, но не столь серьезные, как могли быть. Так что шансы у бельгийцев на четвертьфинал хорошие. И вполне тренерский штаб может поставить своим футболистам именно такую «задачу минимум». Четвертьфинал штука непредсказуемая. Там может произойти всё, что угодно. Поэтому заглядывать дальше смысла особого нет. Но пройти даже в полуфинал такой сборной Бельгии явно по силам, хоть и сделать это будет чертовски сложно.

Вернемся к группе H отборочного турнира. Интересна она была стороннему зрителю лишь борьбой за вторую строчку между двумя коллективами: сборной Греции и сборной Боснии и Герцеговины. Судьба путевки во второй этап отбора решилась не в очном противостоянии этих команд, где было зафиксировано две ничьи, а в матчах с остальными сборными группы. И здесь больше преуспели греки. Они и с бельгийцами один раз смогли в ничью сыграть, и с остальными сборными потеряли на одно очко меньше, чем их конкурент. Как итог, греки обгоняют боснийцев на два очка, а впереди их ждала грозная Хорватия.

Мало что показала сборная Греции в играх с «шашечными». Первый матч был проигран вчистую (1:4), а во втором не было даже намека на то, что греки могут отыграть хотя бы два мяча. Увы, третий раз подряд на мундиале этой сборной сыграть не суждено.

Группа I

А вот последний квартет интригой зрителей порадовал. Не было здесь явного фаворита. С натяжкой можно было назвать таковым сборную Хорватии, однако не тут то было. Стоит также отметить, что это единственная группа, в которую попали сразу 4 участника последнего Евро-2016. Помимо хорватов таковыми являлись сборные Турции, Украины и всеми любимой Исландии. Заслуживает пару слов о себе и сборная Финляндии, которая также сыграла не малую роль в распределении мест в этой группе, то и дело отбирая очки у вышеупомянутых коллективов.

Итак, сборные Хорватии, Турции, Исландии и Украины шли плотной группой вплоть до самого 10-го тура. Хорваты, набрав 13 очков из 15 возможных в первой половине отбора, во второй части турнира сильно сбавили обороты. Этим непременно воспользовались все конкуренты и перед 9 туром первое место от четвертого разделяло всего два очка. По 16 было у хорватов и исландцев, и по 14 очков было у турок и украинцев. Проще всего в туре 9-ом пришлось Украине. Легкая победа над Косово обеспечила прибавку в три очка. Исландцы же, в свою очередь, уверенно бьют турок, тем самым отправляя их в отпуск. Ведь, шансов после этого матча у сборной Турции даже на второе место не оставалось. Хорваты должны были также брать свою игру, но у финнов были свои планы. Ничья 1:1, которая буквально постелила ковровую дорожку для сборной Исландии к первому в их истории чемпионату мира. В последнем туре им лишь оставалось обыграть сборную Косово. И они это, естественно, сделали. Что можно сказать? Просто браво, сборная Исландии. В такой сложной, действительно сложной группе, занять первое место дорогого стоит. Вслед за дебютом на чемпионате Европы будет дебют на мундиале. Думаю, болельщики по всему миру будут с интересом смотреть матчи с участием этой команды. Потрясающий подарок от футболистов всей стране, вновь.

Все знают, что повторить успех Евро будет крайне сложно. Но за выход из группы исландцы точно поборются, какая бы группа у них не была. Этому нас исландцы начинают приучать. А в группе у них кстати те же хорваты, которых исландцы уже побеждать научились. Но вот сборные Аргентины и Нигерии – это совсем другое дело. В любом случае, выход на чемпионат мира – это уже подвиг для сборной Исландии. Помнится, также говорили о прошлом Евро, и все мы знаем, как они там выступили. И теперь очень интересно будет посмотреть, как будут выглядеть эти «супермены» в России.

Решить судьбу второго места, словно в голливудских фильмах, предстояло хорватам и украинцам в очном сражении. Побеждать необходимо было как тем, так и другим, несмотря на победу сборной Хорватии в первом матче, поскольку при ничейном результате «шашечные» рисковали не попасть в стыковые матчи из-за малого количества очков (18).

Будто опомнившись и взяв себя в руки и ноги, хорваты провели образцовый матч, переиграв своего соперника со счетом 2:0. А затем провели еще один образцовый матч – против сборной Греции. Да такой, что на второй стыковой поединок выходили с четкой задачей под названием: «не пропустить». И её сборная Хорватии выполнила отлично.

Конечно, вероятнее всего, лишь одна из сборных Хорватии и Исландии выйдет из группы. А может быть, и обе не выйдут. Судить о том, у кого шансов больше, чрезвычайно трудно. Единственное, что поопытнее будут ховаты и нигерийцы жгучих исландцев. И зачастую, это играет ключевую роль. В любом случае, понаблюдать за баталиями в этой группе будет очень и очень интересно. Хорваты же, безусловно, ставят себе задачу из группы выйти, никак иначе. А дальше видно будет…