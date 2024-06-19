Первый матч Грузии на Евро. Репортаж из промокшего Дортмунда
Было атмосферно.
Выход на Евро – культовое событие для всей Грузии. Еще недавно такое казалось невозможным.
Вот результаты отборочных турниров чемпионатов мира. Главное достижение – третье место еще в начале 2000-х.
В последние годы – совсем тоска. Отбор-2014 – одна победа, отбор-2018 – ноль.
Примерно то же самое с Евро – до расширения турнира и появления Лиги наций без шансов куда-то поехать.
Но путь от сборной, которой не светит ни один большой турнир, до команды, в которой есть звезды и которая может покусаться на большом турнире, занял каких-то шесть лет.
Мне даже сложно представить, как грузины ждали первого матча. Праздник, который всегда был чужим и далеким, вдруг стал своим и близким.
Вот только праздник сразу пошел не по плану.
* * *
На западе Германии сейчас паршиво: тучи, дожди, ветер и около двадцати градусов. За пару часов до игры обещали дождь, который смоет вообще все.
Самое бархатное время для болельщика превратилось в испытание. Тем более добраться до стадиона в Дортмунде и без стихии не самая простая задача. Если ехать туда из другого города (а это очень частый сценарий из-за компактного расположения), то выезжать надо максимально заранее.
Поезд до главного вокзала обязательно задержится (поезда здесь вообще не торопятся, вчера один приехал во Франкфурт на 170 минут позже положенного), а доставит вас всего лишь на центральный вокзал. От него до «Сигнал Идуна Парка» пешком не менее 45 минут, надо ехать на метро.
На вокзале – плохая навигация. Даже опытному путешественнику сложно разобраться, куда идти, какие и где покупать билеты. Метро надо поискать и практически нащупать. После этого – ждать редкий поезд до стадиона, потому что три подряд едут до другой конечной.
Битком набитый вагон едет неопределенное количество времени. Поезд может остановиться минут на двадцать – и не сообщать о планах. В общем, время поездки до «Сигнал Идуна Парка» рассчитать невозможно.
И как только все мы хотели выдохнуть на выходе из метро – полил страшный дождь. Примерно за минуту он разогнался в тропический ливень. И встал стеной – прямо как фанаты дортмундской «Боруссии».
Смотреть на грузин и турок было больно. Кто-то красил лицо в цвет флага, кто-то готовил народные костюмы – и все это в момент смыло дождем. Просто представьте: вы годами ждете этот матч, копите деньги, приезжаете в другую страну – и через минуту насквозь промокаете.
И это не просто гроза на полчаса. Небо затянуло так, что дождь с бешеной силой мог лить и час, и два, и три. На стадионе к тому времени в паре мест протекла крыша.
Сфотографировав страдающих людей, я пошел спасаться: представители медиа заходят на стадион без очередей.
Но проскочить не вышло. Не работал считыватель куар-кодов, и мне сказали идти к какому-то дальнему входу. Как такое возможно на большом турнире, даже не будем обсуждать.
Я страдаю топографическим кретинизмом, поэтому найти какой-то неведомый вход было в принципе сложной задачей, а под ливнем – невозможной. Через несколько минут ходьбы меня можно было выжимать. Вокруг – под деревьями, арками, козырьками ларьков – прятались промокшие болельщики.
Одна турецкая девушка обратилась ко мне с предложением.
– Можете продать зонт?
– Нет, он мне самому нужен.
– 10 евро!
– Нет, спасибо!
Все-таки добравшись до козырька стадиона, я начал с интересом наблюдать, как по-разному люди справляются с дождем. Кто-то обнимается под этим водопадом, кто-то злится и демонстративно наступает в лужи, кто-то подбегает с зонтиком к намокающим, кто-то не замечает никого вокруг и хочет скорее занести себя под крышу.
В подтрибунке все становятся счастливее. Берут пиво, сосиски, сравнивают, кто сильнее промок, вспоминают, что сегодня вообще-то матч и надо побеждать.
– Кажется, вы иначе представляли этот день, – говорю двум грузинам средних лет, которые прямо сияли.
– Да, брат, но это все ерунда, главное – чтобы мы победили, – сказал Георгий.
– Да все вообще ####### [супер], – добавил Иван.
– А вы откуда?
– Я из Голландии, а Иван тут живет недалеко.
– Здесь часто так заливает?
– О, для них это обычное дело.
– Каково это – никогда не играть на больших турнирах, а теперь приехать? Что вы испытали, когда это осознали?
– Брат, мне было очень хорошо, – говорит Георгий.
– А можно я лучше скажу? – уточняет Иван.
– Конечно, скажите.
– Не просто хорошо, а вообще ####### [супер].
* * *
Еще перед стадионом было заметно, что турок в разы больше (еще бы: в Германии живет 1,3 млн только граждан Турции, этнических турок – еще больше). В чаше численное преимущество и шум, который издавали турки, считывалось однозначно: Евро-2024 домашний не только для Германии, но и для Турции.
Турки на кураже гнали своих, а футболисты заряжались и летели вперед. И я даже слегка расстроился, когда Грузия сразу получила кучу атак и удары по штангам, а вскоре пропустила.
И логистика, и ливень, и быстрый пропущенный гол – явно не такого ждали грузинские болельщики. И с надеждой смотрели на Хвичу.
Запомнилось, как он в первый раз получил мяч на фланге и начал ускоряться. Кажется, в этот момент подскочил каждый грузин на стадионе. Но именно Хвича игру не поджег. Он будто не с командой, а сам по себе. В то время как левый защитник Георгий Цитаишвили держит двоих и пашет за двоих.
От этой игры было не оторваться. Возможно, команды провели лучший матч на Евро, возможно, один из лучших, возможно, просто классный.
И пусть у Грузии все пошло не так, с одной миссией они уже точно справились. Никто не спросит: «Зачем это на Евро?»
Они не лишние на празднике, на котором так давно хотели побывать. Они тут свои.
А дальше может получиться еще лучше.
Хвича – не главная звезда Грузии. Быстрые мысли о ярком поражении от Турции в лучшем матче Евро
Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Lars Baron
Будь такое в России 6 лет назад, все бы тут слюнями забрызгали все, вопя от возмущения. А тут - цивилизованная Европа же, значит так и должно все быть, оказывается.
Ну а дойче бан это главный позор Германии в последние годы, так считают и большинство самих немцев, и все СМИ об этом пишут. Это совсем не «так и должно быть». Они и в обычное время опаздывают, а тут наплыв болельщиков и штормы один за другим. Не знаю, на что они рассчитывали вообще
«Спрятать» на время проблемы дойче бана тяжело. Если коротко, то у них 1) огромный дефицит машинистов - никто не хочет идти, т.к. работа ответственная, много переработок, а зп по меркам Германии не такая уж высокая. В итоге тупо не хватает людей, чтобы пускать дополнительные поезда в критических ситуациях; 2) устаревшая инфраструктура, которую модернизировали последний раз в 50-70-х годах, а потом забили, т.к. «ну зачем, если и так хорошее». В итоге и пассажирские региональные, и пассажирские скоростные, и грузовые поезда ходят по одним и тем же путям. А пассажиро- и грузопоток не падает, а наоборот растет с каждым годом. Это сделало и так самые плотные в мире немецкие железные дороги совсем перегруженными; 3) сам Дойче Бан приватизировали в 90-е годы и вместо модернизации они теперь занимаются рекламой и самопиаром, а топ менеджмент выписывает себе огромные премии за сокращение выбросов (ну конечно, какие выбросы, если поезда не ходят).
Так что проблема слишком серьезная, чтобы ее можно было замаскировать на месяц. Наверное, ситуацию можно было улучшить за несколько лет с момента получения права на проведение Евро. Но видимо этот чемпионат был для немцев не в приоритете с учетом нескольких миграционных кризисов, ковида и энергетического кризиса.
Основная идея была - мы недавно уже проводили Чемпионат мира, давайте не будем ничего менять и просто проведем еще раз Чемпионат Европы на уже готовой инфраструктуре.