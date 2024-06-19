Первый матч Грузии на Евро. Репортаж из промокшего Дортмунда

Было атмосферно.

Выход на Евро – культовое событие для всей Грузии. Еще недавно такое казалось невозможным.

Вот результаты отборочных турниров чемпионатов мира. Главное достижение – третье место еще в начале 2000-х.

В последние годы – совсем тоска. Отбор-2014 – одна победа, отбор-2018 – ноль.

Примерно то же самое с Евро – до расширения турнира и появления Лиги наций без шансов куда-то поехать.

Но путь от сборной, которой не светит ни один большой турнир, до команды, в которой есть звезды и которая может покусаться на большом турнире, занял каких-то шесть лет.

Мне даже сложно представить, как грузины ждали первого матча. Праздник, который всегда был чужим и далеким, вдруг стал своим и близким.

Вот только праздник сразу пошел не по плану.

* * *

На западе Германии сейчас паршиво: тучи, дожди, ветер и около двадцати градусов. За пару часов до игры обещали дождь, который смоет вообще все.

Самое бархатное время для болельщика превратилось в испытание. Тем более добраться до стадиона в Дортмунде и без стихии не самая простая задача. Если ехать туда из другого города (а это очень частый сценарий из-за компактного расположения), то выезжать надо максимально заранее.

Поезд до главного вокзала обязательно задержится (поезда здесь вообще не торопятся, вчера один приехал во Франкфурт на 170 минут позже положенного), а доставит вас всего лишь на центральный вокзал. От него до «Сигнал Идуна Парка» пешком не менее 45 минут, надо ехать на метро.

На вокзале – плохая навигация. Даже опытному путешественнику сложно разобраться, куда идти, какие и где покупать билеты. Метро надо поискать и практически нащупать. После этого – ждать редкий поезд до стадиона, потому что три подряд едут до другой конечной.

Битком набитый вагон едет неопределенное количество времени. Поезд может остановиться минут на двадцать – и не сообщать о планах. В общем, время поездки до «Сигнал Идуна Парка» рассчитать невозможно.

И как только все мы хотели выдохнуть на выходе из метро – полил страшный дождь. Примерно за минуту он разогнался в тропический ливень. И встал стеной – прямо как фанаты дортмундской «Боруссии».

Смотреть на грузин и турок было больно. Кто-то красил лицо в цвет флага, кто-то готовил народные костюмы – и все это в момент смыло дождем. Просто представьте: вы годами ждете этот матч, копите деньги, приезжаете в другую страну – и через минуту насквозь промокаете.

И это не просто гроза на полчаса. Небо затянуло так, что дождь с бешеной силой мог лить и час, и два, и три. На стадионе к тому времени в паре мест протекла крыша.

Сфотографировав страдающих людей, я пошел спасаться: представители медиа заходят на стадион без очередей.

Но проскочить не вышло. Не работал считыватель куар-кодов, и мне сказали идти к какому-то дальнему входу. Как такое возможно на большом турнире, даже не будем обсуждать.

Я страдаю топографическим кретинизмом, поэтому найти какой-то неведомый вход было в принципе сложной задачей, а под ливнем – невозможной. Через несколько минут ходьбы меня можно было выжимать. Вокруг – под деревьями, арками, козырьками ларьков – прятались промокшие болельщики.

Одна турецкая девушка обратилась ко мне с предложением.

– Можете продать зонт?

– Нет, он мне самому нужен.

– 10 евро!

– Нет, спасибо!

Все-таки добравшись до козырька стадиона, я начал с интересом наблюдать, как по-разному люди справляются с дождем. Кто-то обнимается под этим водопадом, кто-то злится и демонстративно наступает в лужи, кто-то подбегает с зонтиком к намокающим, кто-то не замечает никого вокруг и хочет скорее занести себя под крышу.

В подтрибунке все становятся счастливее. Берут пиво, сосиски, сравнивают, кто сильнее промок, вспоминают, что сегодня вообще-то матч и надо побеждать.

– Кажется, вы иначе представляли этот день, – говорю двум грузинам средних лет, которые прямо сияли.

– Да, брат, но это все ерунда, главное – чтобы мы победили, – сказал Георгий.

– Да все вообще ####### [супер], – добавил Иван.

– А вы откуда?

– Я из Голландии, а Иван тут живет недалеко.

– Здесь часто так заливает?

– О, для них это обычное дело.

– Каково это – никогда не играть на больших турнирах, а теперь приехать? Что вы испытали, когда это осознали?

– Брат, мне было очень хорошо, – говорит Георгий.

– А можно я лучше скажу? – уточняет Иван.

– Конечно, скажите.

– Не просто хорошо, а вообще ####### [супер].

* * *

Еще перед стадионом было заметно, что турок в разы больше (еще бы: в Германии живет 1,3 млн только граждан Турции, этнических турок – еще больше). В чаше численное преимущество и шум, который издавали турки, считывалось однозначно: Евро-2024 домашний не только для Германии, но и для Турции.

Турки на кураже гнали своих, а футболисты заряжались и летели вперед. И я даже слегка расстроился, когда Грузия сразу получила кучу атак и удары по штангам, а вскоре пропустила.

И логистика, и ливень, и быстрый пропущенный гол – явно не такого ждали грузинские болельщики. И с надеждой смотрели на Хвичу.

Запомнилось, как он в первый раз получил мяч на фланге и начал ускоряться. Кажется, в этот момент подскочил каждый грузин на стадионе. Но именно Хвича игру не поджег. Он будто не с командой, а сам по себе. В то время как левый защитник Георгий Цитаишвили держит двоих и пашет за двоих.

От этой игры было не оторваться. Возможно, команды провели лучший матч на Евро, возможно, один из лучших, возможно, просто классный.

И пусть у Грузии все пошло не так, с одной миссией они уже точно справились. Никто не спросит: «Зачем это на Евро?»

Они не лишние на празднике, на котором так давно хотели побывать. Они тут свои.

А дальше может получиться еще лучше.

Хвича – не главная звезда Грузии. Быстрые мысли о ярком поражении от Турции в лучшем матче Евро

Фото: Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos, Lars Baron