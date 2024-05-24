В 2002-м закончилась гегемония «Спартака». Как это было?

Сценарий для «Зенита».

В эти выходные может закончиться серия из чемпионств «Зенита» – в таком случае команда Сергея Семака ограничится пятью титулами подряд.

На стыке 90-х и 00-х то же самое случилось со «Спартаком» – только серия прервалась после шести чемпионств.

За год до крушения гегемонии «Спартак» стал чемпионом досрочно. Вяло стартовал, но во втором круге всех перемолол

«Спартаку» было непросто еще в 2000-м: про сложности того чемпионства мы рассказывали .

В 2001-м стало чуть легче, но не сразу. «Спартак» в том сезоне слабо стартовал: после первого круга – лишь второе место вслед за «Крыльями Советов», грустные 16 голов (у 8 команд было больше), ни одного мяча от форвардов Робсона, Маркао и Ирисметова. Да-да, тогда это казалось жутким кризисом!

Трудное начало объясняли двумя факторами: участием во втором групповом этапе Лиги чемпионов (том самом с победой над «Арсеналом) и слухами о продаже Егора Титова в «Баварию». Считалось, что капитан специально играет очень осторожно, потому что боится сломаться и не уехать.

Правда, во втором круге «Спартак» выдал 14-матчевую серию без поражений, а в предпоследнем туре снес «Зенит» и досрочно стал чемпионом. Ни питерцы, ни «Локомотив», ни «Крылья Советов», ни «Сокол» (лидер после 10-го тура!) помешать уже не могли.

Согласитесь, чем-то напоминает нынешний сезон, где «Зенит» сначала долго гнался за «Краснодаром», затем наконец-то вышел на первое место и будто бы тоже забрал шестое чемпионство подряд… Но дальше все-таки появились внезапные трудности.

Впрочем, «Спартак» выдавал свою серию в 2001-м на пределе возможностей. Кайф от Робсона, Титова, Баранова, вернувшегося из Европы Бесчастных, новичков Левицкого, Цихмейструка и Митрески – все это в последний раз, пусть еще никто и не догадывался.

А помимо непростых побед было еще пару звоночков:

1. Тем летом появились странные ребята вроде Эссьена Фло, Лоуренса Аджея, Игора Стаменовски, Николы Гошевски и многих других, которые толком не выходили на поле. Но были среди них и достойные персонажи: например, легендарный Ибра Кебе.

2. «Спартак» осенью поразил провалом в Лиге чемпионов – всего два очка в очень скромной группе. Четвертое место и никаких еврокубков весной. Картинка ниже – как главное предупреждение, что вот-вот все рухнет.

Спустя 20+ лет интересно воспринимается и речь тренера «Спартака» Вячеслава Грозного (он ходил на пресс-конференции вместо Олега Романцева) после победы над «Зенитом» и досрочного чемпионства.

«Мы стали чемпионами прошлого тысячелетия. И чемпионами, открывающими это тысячелетие. Это уже изменить невозможно, «Спартак» навсегда останется в истории даже по этим двум причинам».

Будто подводит какой-то итог – хоть и неосознанно.

В 2002-м «Спартак» радовал только вспышками. Гений Сычева, пушка Кудряшова, труды Бесчастных, скорость Данишевского

В начале года все еще сложно было представить, что появится новый чемпион, но трансферная кампания ЦСКА как минимум намекала – армейцы взяли Гусева, Шембераса, Даева, Шершуна, Кириченко и демонстрировали бешеный настрой.

Выглядело мощно – особенно на фоне приобретений «Спартака», где было четверо 18-летних: Сычев и Шешуков из тамбовского «Спартака», Селкич из Швейцарии и Кудряшов из дубля «Сент-Этьена». Еще привезли неизвестного бразильского защитника Мойзеса и довольно среднего вратаря Дмитрия Гончарова из «Факела».

При этом ушли Виктор Булатов (незаменимый опорник, 29 матчей в старте в чемпионате-2001) и легендарный Робсон (11 голов в чемпионате-2001).

В общем, «Спартак» планировал выжать еще один титул из состава, который и так два года подряд выгрызал чемпионство из последних сил. Когда-нибудь эти силы должны были закончиться – тем более в борьбе с окрепшими «Локомотивом» и ЦСКА.

Правда, с одним 18-летним повезло: во многом благодаря Дмитрию Сычеву (6 голов в 7 стартовых матчах) «Спартак» до 8-го тура держался в гонке и цеплялся за тройку. Правда, Егор Титов не стеснялся: «Мы не играем, а мучаемся».

А после игры с ЦСКА (0:3) в 8-м туре, пожалуй, стало понятно, что в этом сезоне чемпионом будет не «Спартак». Команда Романцева уже не скрывала, что ей очень тяжело.

В том дерби «Спартак» впервые с начала подсчета статистики ни разу не ударил в створ, а самым опасным моментом стал неловкий прострел Титова – его легко прервал Элвер Рахимич.

«Спорт-Экспресс» даже не оценил Мандрыкина – вратарь получил б/о. ЦСКА смял «Спартак»: 19 ударов (8 в створ) и много опасных моментов. Если бы не промахи Лайзанса, счет мог стать 3:0 (и больше) уже в первом тайме.

Газеты писали о конце «Спартака» Романцева, а тренер шел ва-банк – на второй тайм «Спартак» вышел в три чистых форварда (Данишевский, Сычев, Бесчастных). Это только упростило задачу ЦСКА – после перерыва команда Романцева даже ни разу не прострелила.

Газзаев на пресс-конференции издевался: «Показали хороший футбол. Единственное, дали сопернику несколько раз подойти к нашей штрафной площадке».

Титов резюмировал так: «Чемпионы России будущие». И явно имел в виду не «Спартак».

Драматизировал и Игорь Рабинер: «Очень хотелось бы ошибиться, но, боюсь, матч против ЦСКА стал началом конца «Спартака» в его нынешнем виде. В футболе, как и в жизни, не бывает ничего вечного».

В следующих двух турах «Спартак» тоже проиграл – «Алании» на выезде (3:4) и «Уралану» дома (0:2). И откатился в таблице на 6-е место – с отставанием в 11 очков от лидера «Локомотива».

Может, «Спартак» был готов сдаться, но сдаваться не собирался Владимир Бесчастных. После трех неудач подряд красно-белые выдали серию из 13 матчей без поражений – тащил легендарный форвард, забивший в том сезоне 12 голов. Иногда с пушкой страшной подключался Дмитрий Кудряшов (как-то в двух турах подряд положил по дублю). Бывало, просыпался скоростной Данишевский и тоже забивал важные голы.

В конце лета «Спартак» даже залетел на первое место, но все равно проигрывал конкурентам по потерянным очкам.

Только на этом борьба за жизнь кончилась. И наступила агония.

К осени кончились даже вспышки. «Спартак» избивали в Лиге чемпионов, а в снежном дерби лишили шансов на чемпионство

Возможно, «Спартак» с новичками Огунсаньей, Скарлеттом и Силвой еще мог поцепляться за первое место (в 2003-м с этой мечтой расстались уже во втором туре), но вмешалась Лига чемпионов с приличной группой.

«Ливерпуль, «Валенсия», «Базель» – про 1:18 вы хорошо знаете. На этом фоне завершилась и беспроигрышная серия в чемпионате.

Тем удивительнее, что «Спартак» не сдавался даже в агонии. И сохранял теоретические шансы на чемпионство до предпоследнего тура! Пару матчей затащила молодежь – Данишевский, Сонин, Павленко, Калиниченко, Торбинский.

Но конец эпохи все-таки случился. Наверное, символично, что это привело к катаклизму с жестойчашим снегопадом.

Природа делала все, чтобы сохранить «Спартак» в статусе чемпиона хотя бы на день, но матч не перенесли. В снегу сильнее был ЦСКА – 2:1.

«Король умер под московским снегом» – таким заголовком подвели конец золотой спартаковской эпохи в «Спорт-Экспрессе».

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко; Gettyimages.ru /Matthew Ashton/EMPICS; East News /AFP PHOTO

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