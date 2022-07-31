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Абаскаль пока отличный: не болтает лишнего и эффективно использует сильные качества игроков «Спартака»

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Перед матчем с «Оренбургом» Гильермо Абаскаль дал большое интервью пресс-службе, которое показало, что тренер максимально в себе. На вопрос, планирует ли он делать из «Спартака» российскую «Барселону», Абаскаль ответил так:

«Барселона» – это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков».

Этот ответ – показатель того, что испанец четко понимает, куда попал и с кем имеет дело.

Быстрые вертикальные атаки – это как раз то, что у «Спартака» лучше всего получалось за последние пять лет.

Так стали чемпионами с Каррерой, так взяли второе место с Тедеско, так сверкнули с Руем в Лиге Европы. Как только «Спартак» от этого отходил и пытался играть в контроль (особенно уместен пример с Кононовым) или во что-то еще, ничего не получалось.

Работоспособный центр, использование десятки, два форварда, высокий прессинг – все, погнали кошмарить соперника, заставлять его ошибаться и стремительно лететь в контратаки. 

Без попыток обманывать себя и изобретать что-то от Гвардиолы теми, кто этого не умеет. А просто используя сильные стороны игроков. При этом Абаскаль, кажется, видит игру намного шире, чем большинство.

Сделать Мозеса десяткой, хотя раньше до этого догадывались только в «Уигане»? Пожалуйста, так нигериец стал лучшим в двух первых турах.

Поставить Промеса чистым нападающим, хотя тот всегда играл на фланге или десяткой? Легко – Квинси с «Оренбургом» оформляет 2+2 (второй раз в спартаковской карьере).

Переделать Хлусевича в классического фулбэка? Тоже окей – в атаке он очень активен, в защите смотрится уж точно не слабее профильного Мацея Рыбуса, к которому пока что очень много вопросов.

Передвинуть чисто оборонительного Даниила Денисова на позицию бокс-ту-бокса? Абаскаль пробует, но видит, что идет не очень, и возвращает его на родную позицию на правом фланге.

Самое интересное, что Абаскаль за четыре игры попробовал всех игроков основного состава, кроме Александра Максименко. И даже при счете 3:1 (в теории можно было упустить победу) не побоялся дать время Павлу Маслову, который не выходил на поле с мая 2021-го.

Абаскаль почти такой же конкретный, как Тедеско. Например, рассказал, что первый гол «Оренбургу» со стандарта – домашняя заготовка.

Ему справедливо ответили, что вообще-то там ошибся вратарь.

Тренер не смутился и спокойно рассказал, что дело не только в ошибке, а еще в том, что на дальней штанге «Оренбурга» проблемная зона, поэтому туда доставляли мяч и специально заводили игрока. А вратарь не добрался до мяча из-за скопления в центре штрафной.

Да, действительно Мартинса сразу же потеряли, а Промес навешивал именно на него.

И тренер как-то сразу выглядит убедительнее, когда готов так детально разбирать эпизоды. Это похоже на Доменико Тедеско, который вообще никогда не обходился общими фразами и всегда давал конкретику.

В целом «Спартак» смотрелся с «Оренбургом» очень мощно. Даже по xG виден безумный перевес (5.30 против 0.76), команда Абаскаля вообще могла забивать сильно больше четырех мячей, тут нечего и разбирать.

Еще важный момент: вышедшие на замену Пруцев, Николсон, Зиньковский и Денисов здорово поддержали темп и позволили «Спартаку» во втором тайме добавить. Это отметил и Абаскаль после игры.

Ппока «Спартак» Абаскаля как минимум понятный – есть и схема, и стиль, и понимание, на каких игроков испанец ставит.

Это то, чего не хватало при Руе и Ваноли. И хочется верить, что это останется и на дистанции.

Спартак – Оренбург 4:1 (3:0, 1:1)
Дата проведения
31 июля, 17.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мартинс Перейра, 2:0 – 12 Соболев, 3:0 – 38 Промес, 3:1 – 55 Башич, 4:1 – 90 Промес.
СпартакСелихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус (Денисов, 60), Мартинс Перейра (Зиньковский, 75), Умяров (Маслов, 89), Зобнин, Мозес (Пруцев, 60), Соболев (Николсон, 60), Промес.
ОренбургГошев, Малых, Сиваков, Хотулев, Эктов, Капленко (Титков, 67), Сычевой (Оганесян, 46), Башич, Полуяхтов (Вера, 60), Марин (Гурциев, 59), Воробьев (Мансилья, 72).
Предупреждения:
Сиваков (20), Оганесян (61), Хлусевич (80), Эктов (87), Хотулев (90).

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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