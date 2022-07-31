Абаскаль пока отличный: не болтает лишнего и эффективно использует сильные качества игроков «Спартака»

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Перед матчем с «Оренбургом» Гильермо Абаскаль дал большое интервью пресс-службе, которое показало, что тренер максимально в себе. На вопрос, планирует ли он делать из «Спартака» российскую «Барселону», Абаскаль ответил так:

«Барселона» – это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач. Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков».

Этот ответ – показатель того, что испанец четко понимает, куда попал и с кем имеет дело.

Быстрые вертикальные атаки – это как раз то, что у «Спартака» лучше всего получалось за последние пять лет.

Так стали чемпионами с Каррерой, так взяли второе место с Тедеско, так сверкнули с Руем в Лиге Европы. Как только «Спартак» от этого отходил и пытался играть в контроль (особенно уместен пример с Кононовым) или во что-то еще, ничего не получалось.

Работоспособный центр, использование десятки, два форварда, высокий прессинг – все, погнали кошмарить соперника, заставлять его ошибаться и стремительно лететь в контратаки.

Без попыток обманывать себя и изобретать что-то от Гвардиолы теми, кто этого не умеет. А просто используя сильные стороны игроков. При этом Абаскаль, кажется, видит игру намного шире, чем большинство.

Сделать Мозеса десяткой, хотя раньше до этого догадывались только в «Уигане»? Пожалуйста, так нигериец стал лучшим в двух первых турах.

Поставить Промеса чистым нападающим, хотя тот всегда играл на фланге или десяткой? Легко – Квинси с «Оренбургом» оформляет 2+2 (второй раз в спартаковской карьере).

Переделать Хлусевича в классического фулбэка? Тоже окей – в атаке он очень активен, в защите смотрится уж точно не слабее профильного Мацея Рыбуса, к которому пока что очень много вопросов.

Передвинуть чисто оборонительного Даниила Денисова на позицию бокс-ту-бокса? Абаскаль пробует, но видит, что идет не очень, и возвращает его на родную позицию на правом фланге.

Самое интересное, что Абаскаль за четыре игры попробовал всех игроков основного состава, кроме Александра Максименко. И даже при счете 3:1 (в теории можно было упустить победу) не побоялся дать время Павлу Маслову, который не выходил на поле с мая 2021-го.

Абаскаль почти такой же конкретный, как Тедеско. Например, рассказал, что первый гол «Оренбургу» со стандарта – домашняя заготовка.

Ему справедливо ответили, что вообще-то там ошибся вратарь.

Тренер не смутился и спокойно рассказал, что дело не только в ошибке, а еще в том, что на дальней штанге «Оренбурга» проблемная зона, поэтому туда доставляли мяч и специально заводили игрока. А вратарь не добрался до мяча из-за скопления в центре штрафной.

Да, действительно Мартинса сразу же потеряли, а Промес навешивал именно на него.

И тренер как-то сразу выглядит убедительнее, когда готов так детально разбирать эпизоды. Это похоже на Доменико Тедеско, который вообще никогда не обходился общими фразами и всегда давал конкретику.

В целом «Спартак» смотрелся с «Оренбургом» очень мощно. Даже по xG виден безумный перевес (5.30 против 0.76), команда Абаскаля вообще могла забивать сильно больше четырех мячей, тут нечего и разбирать.

Еще важный момент: вышедшие на замену Пруцев, Николсон, Зиньковский и Денисов здорово поддержали темп и позволили «Спартаку» во втором тайме добавить. Это отметил и Абаскаль после игры.

Ппока «Спартак» Абаскаля как минимум понятный – есть и схема, и стиль, и понимание, на каких игроков испанец ставит.

Это то, чего не хватало при Руе и Ваноли. И хочется верить, что это останется и на дистанции.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф