Хвалить Ваноли пока не за что, но его «Спартак» постепенно вырисовывается. Паоло порадовал парой мудрых решений

Бакаев и Промес – просто 🔥.

• Состав на «Динамо» указывал, что самый главный вывод после игры с ЦСКА Паоло Ваноли сделал. В дерби тройка центральных полузащитников с Наилем Умяровым на месте нижнего опорника вообще не работала, на этот раз (как и с «Кубанью») итальянец попробовал второй наигранный вариант – 3-4-3 – с двумя полузащитниками в центре и крайними форвардами.

• Если судить по сборам, схема 3-4-3 при Ваноли предполагает агрессивную игру в атаке, высокое расположение латералей и мощный прессинг. Примерно так «Спартак» и начал матч: Бакаев с Промесом сразу показали отличное взаимодействие и сделали классный подход, но не хватило последнего паса.

• Бакаев толком не играл на правом фланге атаки со времен Олега Кононова. И я, честно говоря, не видел такого мощного Зелимхана с весны-2020: помните же, как он тогда перед локдауном разобрал и ЦСКА в Кубке, и «Динамо» в чемпионате? Сегодня тоже было очень сильно: Бакаев поучаствовал и в обоих голах, и заработал удаление Варелы, и чаще всех шел в обводку (4), и больше всех обострял передачами (3).

• То же самое можно сказать и про Промеса, который ближе к флангу тоже выглядел намного полезнее, чем в нападении или десяткой. Квинси постоянно двигал атаки «Спартака» и при этом сыграл на высочайшей точности передач (87%). Его гол – возвращение куда-то в чемпионский сезон, где такие были обычным делом.

• В связке Умяров и Мартинс выглядели тоже увереннее, чем, например, с ЦСКА. Да, игрок из Люксембурга вновь обрезал и заигрывался, но хотя бы занимался более понятным ему разрушением, а не пытался исполнять что-то вроде бокс-ту-бокса. Пока неясно, чем он лучше Зобнина, но и с «Кубанью», и с «Динамо» Ваноли выбирал именно его.

• Возможно, самое мудрое решение Ваноли в этой игре – заменить в перерыве Кофрие. Великий бельгиец получил желтую уже на 13-й секунде, а во втором тайме Грулев точно бы вынудил его сфолить второй раз. С Литвиновым определенно стало поспокойнее.

• Несмотря на, казалось бы, легкую победу, вряд ли стоит делать серьезные выводы по этой игре с «Динамо». Один гол – классная контратака, второй – ошибка дебютанта Сазонова и классный удар. Если не считать промах Квинси в конце игры, не сказать, что у «Спартака» еще были супермоменты.

• Что еще интересно: после перерыва Ваноли явно решил подсушить игру и постепенно удерживать, но при этом оставил агрессивно-атакующую схему. Почему бы тогда ее сразу не поменять на осторожные 5-3-2?

• В любом случае очень важная победа для «Спартака», для которого дальше все будет чуть полегче: с «Лейпцигом» играть не надо, а из «Краснодара» уехали все легионеры. Самое время отрабатывать схему 3-4-3, которая, кажется, начинает работать.

Впрочем, хвалить Ваноли пока особо не за что – продолжаем просто наблюдать.

Фото: РПЛ/Константин Рыбин