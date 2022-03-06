Аналитика Глебчика
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Хвалить Ваноли пока не за что, но его «Спартак» постепенно вырисовывается. Паоло порадовал парой мудрых решений

Паоло Ваноли Паоло Ваноли
Квинси Промес Квинси Промес
Зелимхан Бакаев Зелимхан Бакаев
Шамар Николсон
Кристофер Мартинс Перейра Кристофер Мартинс Перейра
Наиль Умяров Наиль Умяров
Спартак Спартак
Максимилиано Кофрие Максимилиано Кофрие
Футбол Футбол

Бакаев и Промес –  просто 🔥. 

• Состав на «Динамо» указывал, что самый главный вывод после игры с ЦСКА Паоло Ваноли сделал. В дерби тройка центральных полузащитников с Наилем Умяровым на месте нижнего опорника вообще не работала, на этот раз (как и с «Кубанью») итальянец попробовал второй наигранный вариант – 3-4-3 – с двумя полузащитниками в центре и крайними форвардами.

• Если судить по сборам, схема 3-4-3 при Ваноли предполагает агрессивную игру в атаке, высокое расположение латералей и мощный прессинг. Примерно так «Спартак» и начал матч: Бакаев с Промесом сразу показали отличное взаимодействие и сделали классный подход, но не хватило последнего паса. 

• Бакаев толком не играл на правом фланге атаки со времен Олега Кононова. И я, честно говоря, не видел такого мощного Зелимхана с весны-2020: помните же, как он тогда перед локдауном разобрал и ЦСКА в Кубке, и «Динамо» в чемпионате? Сегодня тоже было очень сильно: Бакаев поучаствовал и в обоих голах, и заработал удаление Варелы, и чаще всех шел в обводку (4), и больше всех обострял передачами (3).

• То же самое можно сказать и про Промеса, который ближе к флангу тоже выглядел намного полезнее, чем в нападении или десяткой. Квинси постоянно двигал атаки «Спартака» и при этом сыграл на высочайшей точности передач (87%). Его гол – возвращение куда-то в чемпионский сезон, где такие были обычным делом.

• В связке Умяров и Мартинс выглядели тоже увереннее, чем, например, с ЦСКА. Да, игрок из Люксембурга вновь обрезал и заигрывался, но хотя бы занимался более понятным ему разрушением, а не пытался исполнять что-то вроде бокс-ту-бокса. Пока неясно, чем он лучше Зобнина, но и с «Кубанью», и с «Динамо» Ваноли выбирал именно его.

• Возможно, самое мудрое решение Ваноли в этой игре – заменить в перерыве Кофрие. Великий бельгиец получил желтую уже на 13-й секунде, а во втором тайме Грулев точно бы вынудил его сфолить второй раз. С Литвиновым определенно стало поспокойнее.

• Несмотря на, казалось бы, легкую победу, вряд ли стоит делать серьезные выводы по этой игре с «Динамо». Один гол – классная контратака, второй – ошибка дебютанта Сазонова и классный удар. Если не считать промах Квинси в конце игры, не сказать, что у «Спартака» еще были супермоменты. 

• Что еще интересно: после перерыва Ваноли явно решил подсушить игру и постепенно удерживать, но при этом оставил агрессивно-атакующую схему. Почему бы тогда ее сразу не поменять на осторожные 5-3-2? 

• В любом случае очень важная победа для «Спартака», для которого дальше все будет чуть полегче: с «Лейпцигом» играть не надо, а из «Краснодара» уехали все легионеры. Самое время отрабатывать схему 3-4-3, которая, кажется, начинает работать. 

Впрочем, хвалить Ваноли пока особо не за что – продолжаем просто наблюдать.

Телеграм-канал Глеба Чернявского с инсайдами и внутряками про «Спартак»

Фото: РПЛ/Константин Рыбин

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