17 комментариев

Кукла Барби – один из самых популярных персонажей этого года: все из-за нового фильма с Марго Робби.

Фигурное катание не отстает: чемпионка Европы Анастасия Губанова поставила показательный в образе Барби, а Sports.ru представил, как другие фигуристки вписались бы в розовый кукольный мир.

Летом 2023-го в прокат выходит фильм Греты Гервиг «Барби». Актерский состав – звездный: Марго Робби и Райан Гослинг в главных ролях, а еще Хелен Миррен, Уилл Феррелл, Эмма Маки, Джон Сина и даже певица Дуа Липа.

Сюжет вполне в духе времени: Барби покидает Барбиленд из-за того, что она недостаточно идеальная кукла. Попадает в реальный мир, где понимает, что совершенства достигают благодаря внутренней гармонии, а не внешней красоте.

Это одна из самых ожидаемых картин года не только из-за сильного состава. Кажется, в «Барби» есть все, чтобы привлечь внимание зрителей: знакомые герои, запоминающийся визуал и яркий вымышленный мир, актуальная повестка.

В начале апреля вышел очередной тизер, но главное – появились персональные постеры. На ярких афишах не только герои, но и подписи, которые о многом говорят. У кукол-девушек (все они в Барбиленде носят одно имя) описания, подчеркивающие их уникальность и важность: «Барби – это все», «Эта Барби – нобелевский лауреат по физике», «Эта Барби – президент», «Эта Барби – лауреат Пулитцеровской премии», «Эта Барби – доктор».

У кукол-парней подписи говорят о типичности и ненужности: «Он просто Кен», «Он тоже Кен», «Опять Кен». С одной стороны, это отсылка к самим куклам, где у Барби были разные профессии, а Кен оставался красивым аксессуаром. С другой – распространенная тенденция в мировом кинематографе, где все чаще на первые роли выводят женщин.

Создатели фильма не просто опубликовали постеры, но и задали тренд. Они запустили сайт Barbie Selfie Generator, где каждый может создать такой же постер. Достаточно загрузить фото, выбрать оформление и подпись. Нейросеть тут же выдаст готовую картинку (попробовать можно по ссылке).

Мы немного помогли искусственному интеллекту и выбрали точные подписи для мира фигурного катания.

С куклой-Аней все ясно.

У Саши Трусовой другое достижение.

А это почти ретрокукла – Елизавета Туктамышева.

У куклы-Камилы не все так сладко.

Куклы, которые часто идут в комплекте – Алина Загитова и Евгения Медведева.

Алена Косторная нашла себя в парном катании (и заодно себе пару – в лице Георгия Куницы).

Герои, которых мы давно не видели – Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Президент Барбиленда нашей фигурки – Этери Тутберидзе.

Фото: imdb.com; globallookpress.com; Gettyimages.ru; РИА Новости