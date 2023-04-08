17 комментариев

Фигурный лед
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«Этой кукле досталась горькая пилюля, а эта кукла в белом пальто». Наше фигурное катание в мире Барби

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Фигурное катание Фигурное катание

Кукла Барби – один из самых популярных персонажей этого года: все из-за нового фильма с Марго Робби.

Фигурное катание не отстает: чемпионка Европы Анастасия Губанова поставила показательный в образе Барби, а Sports.ru представил, как другие фигуристки вписались бы в розовый кукольный мир.

Летом 2023-го в прокат выходит фильм Греты Гервиг «Барби». Актерский состав – звездный: Марго Робби и Райан Гослинг в главных ролях, а еще Хелен Миррен, Уилл Феррелл, Эмма Маки, Джон Сина и даже певица Дуа Липа.

Сюжет вполне в духе времени: Барби покидает Барбиленд из-за того, что она недостаточно идеальная кукла. Попадает в реальный мир, где понимает, что совершенства достигают благодаря внутренней гармонии, а не внешней красоте.

Это одна из самых ожидаемых картин года не только из-за сильного состава. Кажется, в «Барби» есть все, чтобы привлечь внимание зрителей: знакомые герои, запоминающийся визуал и яркий вымышленный мир, актуальная повестка.

В начале апреля вышел очередной тизер, но главное – появились персональные постеры. На ярких афишах не только герои, но и подписи, которые о многом говорят. У кукол-девушек (все они в Барбиленде носят одно имя) описания, подчеркивающие их уникальность и важность: «Барби – это все», «Эта Барби – нобелевский лауреат по физике», «Эта Барби – президент», «Эта Барби – лауреат Пулитцеровской премии», «Эта Барби – доктор».

У кукол-парней подписи говорят о типичности и ненужности: «Он просто Кен», «Он тоже Кен», «Опять Кен». С одной стороны, это отсылка к самим куклам, где у Барби были разные профессии, а Кен оставался красивым аксессуаром. С другой – распространенная тенденция в мировом кинематографе, где все чаще на первые роли выводят женщин.

Создатели фильма не просто опубликовали постеры, но и задали тренд. Они запустили сайт Barbie Selfie Generator, где каждый может создать такой же постер. Достаточно загрузить фото, выбрать оформление и подпись. Нейросеть тут же выдаст готовую картинку (попробовать можно по ссылке).

Мы немного помогли искусственному интеллекту и выбрали точные подписи для мира фигурного катания.

С куклой-Аней все ясно.

У Саши Трусовой другое достижение.

А это почти ретрокукла – Елизавета Туктамышева.

У куклы-Камилы не все так сладко.

Куклы, которые часто идут в комплекте – Алина Загитова и Евгения Медведева.

Алена Косторная нашла себя в парном катании (и заодно себе пару – в лице Георгия Куницы).

Герои, которых мы давно не видели – Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Президент Барбиленда нашей фигурки – Этери Тутберидзе.

Фото: imdb.com; globallookpress.com; Gettyimages.ru; РИА Новости

17 комментариев

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Navian
Надо признать, что Барби-Алина получилась красивой.
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Тайга86
Ну а че, с юмором, где-то с сарказмом) Плюсану.
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Morveena Bum
хаха.
а что, мне нравятся подписи.)))
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Ярик01
Может и идея хорошая, но УГ по реализации.
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ВИван
)))))
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Angry Dude
Классно разжигаете!)
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Gemma157
какой кошмарный фильм. точно смотреть не буду.
кукла, которая типа освоила журналистику, конечно, больше всех рассмешила 😆
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Natalia Shkurina
Набросили на всех, кроме Ани)))
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AAPolyansky
че то какая-то фигня. я понимаю, что есть план по постам о Тутберидзе и ее спортсменках, но это уже слишком кринжово
+5
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Елена Иванова
Все такие красотки!
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АРХАТ
Ответ Максим Медов
Что за бред я прочитал?!
Просто сделали рекламу фильму)
+5
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ЮИ
Искусственный интеллект придумал бы надписи лучше. Потому что интеллект или есть или нет ☝️
+14
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Маргарита В Сафронова
Наши девочки далеко не куколки, с ними не поиграешь, как хочешь. Наши девочки сами играют, как хотят)))
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Elena Savanuk
А ведь это только начало межсезонья в фигурном катании... То ли еще будет (((
+3
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Ostinato
Отношение редакции к ЭГТ просто умиляет.
А чего не выставили Плющенко с надписью «это просто Кен»?
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Максим Медов
Что за бред я прочитал?!
+22
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Roman_53
дайте мне таких же наркотиков.
+10
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