17 комментариев

«Этой кукле досталась горькая пилюля, а эта кукла в белом пальто». Наше фигурное катание в мире Барби
Кукла Барби – один из самых популярных персонажей этого года: все из-за нового фильма с Марго Робби.
Фигурное катание не отстает: чемпионка Европы Анастасия Губанова поставила показательный в образе Барби, а Sports.ru представил, как другие фигуристки вписались бы в розовый кукольный мир.
Летом 2023-го в прокат выходит фильм Греты Гервиг «Барби». Актерский состав – звездный: Марго Робби и Райан Гослинг в главных ролях, а еще Хелен Миррен, Уилл Феррелл, Эмма Маки, Джон Сина и даже певица Дуа Липа.
Сюжет вполне в духе времени: Барби покидает Барбиленд из-за того, что она недостаточно идеальная кукла. Попадает в реальный мир, где понимает, что совершенства достигают благодаря внутренней гармонии, а не внешней красоте.
Это одна из самых ожидаемых картин года не только из-за сильного состава. Кажется, в «Барби» есть все, чтобы привлечь внимание зрителей: знакомые герои, запоминающийся визуал и яркий вымышленный мир, актуальная повестка.
В начале апреля вышел очередной тизер, но главное – появились персональные постеры. На ярких афишах не только герои, но и подписи, которые о многом говорят. У кукол-девушек (все они в Барбиленде носят одно имя) описания, подчеркивающие их уникальность и важность: «Барби – это все», «Эта Барби – нобелевский лауреат по физике», «Эта Барби – президент», «Эта Барби – лауреат Пулитцеровской премии», «Эта Барби – доктор».
У кукол-парней подписи говорят о типичности и ненужности: «Он просто Кен», «Он тоже Кен», «Опять Кен». С одной стороны, это отсылка к самим куклам, где у Барби были разные профессии, а Кен оставался красивым аксессуаром. С другой – распространенная тенденция в мировом кинематографе, где все чаще на первые роли выводят женщин.
Создатели фильма не просто опубликовали постеры, но и задали тренд. Они запустили сайт Barbie Selfie Generator, где каждый может создать такой же постер. Достаточно загрузить фото, выбрать оформление и подпись. Нейросеть тут же выдаст готовую картинку (попробовать можно по ссылке).
Мы немного помогли искусственному интеллекту и выбрали точные подписи для мира фигурного катания.
С куклой-Аней все ясно.
У Саши Трусовой другое достижение.
А это почти ретрокукла – Елизавета Туктамышева.
У куклы-Камилы не все так сладко.
Куклы, которые часто идут в комплекте – Алина Загитова и Евгения Медведева.
Алена Косторная нашла себя в парном катании (и заодно себе пару – в лице Георгия Куницы).
Герои, которых мы давно не видели – Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Президент Барбиленда нашей фигурки – Этери Тутберидзе.
Фото: imdb.com; globallookpress.com; Gettyimages.ru; РИА Новости
а что, мне нравятся подписи.)))
кукла, которая типа освоила журналистику, конечно, больше всех рассмешила 😆
А чего не выставили Плющенко с надписью «это просто Кен»?