43 комментария

Главное французское издание про спорт – L’Equipe – сделало большой материал об Этери Тутберидзе. Он вышел с заголовком «Этери Тутберидзе: «Я не бессердечная».

Это не совсем интервью – скорее, очерк-знакомство с тренером. Но там немало важных тезисов от Этери – о деле Валиевой, собственной бесстрастности на соревнованиях, наблюдении за весом учениц.

Все это тем более ценно, учитывая, что Тутберидзе не давала актуальных интервью после Олимпиады-2022 (даже коротких, даже Первому каналу).

Ниже – перевод текста L’Equipe с незначительными адаптациями и сокращениями.

***

Мы встречаемся с легендарным и невозмутимым российским тренером Этери Тутберидзе, центральной фигурой мирового фигурного катания и спорта в своей стране, чей имидж запятнан после Игр в Пекине и скандала с Валиевой.

Сначала видим только образ. Женщина, высокая, элегантная, прямая, как правосудие, стоит на краю катка. Бесстрастная. Ничто не нарушает маску ее лица, даже виртуозность четверного тулупа одной из ее фигуристок или пируэт Бильмана ее вундеркинда Камилы Валиевой.

Этери Георгиевна Тутберидзе (в оригинале L’Equipe вместо отчества указано Gigrorieva) – Грета Гарбо фигурного катания (шведская актриса, обладательница Оскара-1954 – Sports.ru). Загадочный характер, который способствовал успеху, впечатляет. Так что нам в некотором роде было страшно просить ее об интервью . Ведь 49-летняя Тутберидзе почти никогда не дает интервью.

Этим морозным утром возле катка «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, во время Гран-при России, Этери ослабила бдительность. И она назначила нам встречу на следующей неделе в своей комнате в учебном центре «Хрустальный», недалеко от станции метро «Беляево» в южном пригороде Москвы. Это святая святых мирового фигурного катания, куда мы вошли через несколько дней, отдав паспорт на входе и пройдя перед камерой наблюдения.

Именно в Сочи 8 лет назад началась легенда о Тутберидзе. Ее ученица Юлия Липницкая в 15 лет стала самой юной олимпийской чемпионкой в ​​составе сборной России, а ее произвольная программа на музыку из «Списка Шиндлера» произвела фурор.

Затем последовали золотые и серебряные медали Олимпийских игр Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Анны Щербаковой, Александры Трусовой... До 2014 года не было ни одной российской олимпийской чемпионки в фигурном катании. С тех пор ученицы Тутберидзе выиграли 7 чемпионатов Европы из 9.

Она взорвала технический уровень женского катания. «Хрустальный» на сегодня – лучший учебный центр в мире. По сути, это очень простой каток: никаких трибун, металлические потолочные балки и небольшая столовая у входа.

Исторически сильной стороной российского спорта были не столько объекты, сколько тренеры. Леонид Аркаев (спортивная гимнастика), Виктор Тихонов (хоккей) – жесткие, требовательные личности, для которых трудолюбие – главная ценность. Уже набросок портрета Тутберидзе...

На льду завершает тренировку Камила Валиева; на выходе здоровается с действующей олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.

«У каждой из них собственная раздевалка», – вздыхает Этери.

Нелегко управлять таким количеством чемпионов на таком маленьком пространстве. На стенах висят многочисленные панно во славу олимпийских чемпионов школы «Хрустальный». Рядом с Валиевой разминаются с десяток юных фигуристок. Олимпийская чемпионка 2030 года, безусловно, среди них... если россиян допустят к участию.

***

Этери присоединяется к нам в столовой. Снимает свое знаменитое пальто и садится. И сразу же раскалывает между нами лед. Она выглядит застенчивой женщиной, которая начинает изливать свою историю, рассказывать о своем путешествии, которое не имеет ничего общего с прямой и неопровержимой траекторией к славе и успеху.

Этери Тутберидзе родилась в СССР в ​​1974 году.

«Мой отец был грузином, он приехал в Москву служить в армии и встретил там мою маму, которая наполовину армянка и русская. Затем работал на литейном заводе. Моя мать была инженером. Нас было пятеро детей, четыре девочки и мальчик, мама должна была кормить семью. Моя сестра Анжела уехала в Италию, когда мне было 14, а Марина живет на юге Франции...»

Выросшая в семье музыкантов, Этери училась в музыкальной школе. Как и многие молодые советские девушки, она начала заниматься фигурным катанием. Но серьезно повредила копчик. «Мне делали уколы, и я сильно выросла, мой рост 1,78 м, а семья у меня маленькая. Прыгать с такой высоты было сложно. Тренер предложил мне перейти в танцы на льду. Я чувствовала себя униженной…»

Умирая в душе, Этери все-таки переходит в танцы и проводит достойную карьеру. Она попала в труппу, которая ставила очень популярные в СССР фигурные шоу. То шоу получает предложения выступить в США. В 18 лет Этери Тутберидзе улетает в Америку.

«Не у всех фигуристов были визы, мы ждали их месяц, и американские продюсеры нас подвели».

Молодая девушка оказалась предоставлена ​​сама себе: «Я переехала жить в общежитие в Оклахома-Сити».

***

Это случилось в 1995 году. 19 апреля двое американских сторонников превосходства белой расы взорвали грузовик с 2200 кг аммиачной селитры перед зданием нескольких федеральных агентств. Оно расположено напротив общежития YMCA, где проживала Тутберидзе. 168 погибших и 680 раненых, в том числе пострадавшая от порезов Этери.

После этого события она присоединилась к фигурному шоу в Цинциннати, а затем переехала в Сан-Антонио, где начала тренировать: «Я хорошо зарабатывала, у меня были хорошие ученики».

Она вышла замуж за гражданина США и в 2003 году родила дочь Диану, которая, следовательно, получила американское гражданство. У Дианы диагностировали серьезные нарушения слуха, что не помешало ей стать одной из лучших фигуристок России.

Как часто бывает у русских, которые надолго уезжают из страны, Этери одолела тоска по дому.

«Да, моя душа болела. И я скучала по своим родителям. Я действительно не знала, на том ли я месте. Так что я вернулась в Россию вместе с дочерью» .

Но в России ее никто не ждал.

«Я не могла найти работу, поэтому взяла телефонный справочник и поискала что-нибудь, связанное со льдом. И вот так я нашла работу тренера... Позвонила, мне сначала сказали, что им не нужен тренер, а потом, наконец, приняли.

Я начала собирать небольшие группы очень молодых спортсменок на маленьком открытом катке. Было очень-очень холодно... Вот тут-то у меня и появилась Полина Коробейникова. Ей было три года. Коробейникова будет 4-й на чемпионате Европы-2012».

***

Через эту историю жизни мы постигаем основы определенного способа обучения, отношения к работе, к усилиям. Этери Тутберидзе ничего не доставалось просто так. Строгость – ее спутник существования. Несколько фигуристок ушли от нее и потом рассказали, что она очень строгий тренер .

«С утра до вечера занимаешься одним и тем же. Нет таких слов: я устала. Если ты устала или получила травму, то все равно выходишь на лед и работаешь. Даже если у тебя два сломанных пальца на ноге», – говорила ее бывшая ученица Полина Шубодерова в 2019-м (она тренировалась у Тутберидзе с 2016 по 2018-й).

Еще говорили, что она следила за весом учениц, не давала им пить воду. Она защищается:

«Это абсурд. Наоборот, очень важна гидратация. И, конечно, я слежу за весом фигуристов, но именно для того, чтобы они не похудели. Наоборот. Вы не можете хорошо тренироваться, если не едите...

А я не позволяю фигуристам тренироваться с серьезными травмами. За ними следят врачи. В случае перелома мы останавливаемся . С другой стороны, если это мышечная проблема или небольшое растяжение, я стараюсь не убирать их из тренировочного процесса».

В отличие от многих коллег, Этери Тутберидзе остается бесстрастной у льда, когда мимо проходят ученицы. Ее поведение без каких-либо эмоций также создало легенду – жесткой женщины, не чувствительной к судьбе своих фигуристок, у которых никогда не бывает долгой карьеры после титулов.

Тутберидзе снова защищается:

«Меня называют Снежной королевой, но это миф. Я сопровождаю учеников, участвую в их воспитании, плачу вместе с ними, переживаю за них. То, что я бессердечная, – чепуха . Когда фигуристы на льду, я стою на месте. Другие тренеры жестикулируют, но мне это не нравится. Но внутри я чувствую эмоции».

***

На Олимпиаде-2022, когда Камила Валиева не справилась с произвольной программой, ее тренер проявила абсолютную холодность и даже как будто накричала на спортсменку, когда та покидала лед.

Президент МОК Томас Бах осудил такое отношение: «Интерпретация ее языка тела была пренебрежительной. Я удивлялась, как можно быть такой холодной...»

Ответ Тутберидзе: «В то время Камила держалась немного в стороне. Ты не обнимешь того, кто не хочет. И проблема не в том, что она потерпела неудачу.

С другой стороны, мы не имеем права сдаваться. Я просто спросила ее, почему она отпустила все после второго элемента. Она просто отказывалась бороться. Кроме того, Олимпиада – это вечеринка. Многие спортсмены мечтают оказаться на ее месте. Терпеть не могу истерики/срывы спортсменов (Je ne supporte pas les crises des athlètes – так в оригинале – Sports.ru). Потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо, я лично ожидаю извинений».

Когда у 15-летней Валиевой был положительный тест, все обратили внимание на ее сильного тренера. На ее карьере осталось пятно – положительный тест Валиевой. Так как фигуристке было 15 лет, то, естественно, фокус оказался на ее всемогущем тренере.

«Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры чемпионата России, где ее проверяли . И мы удивляемся, почему между контролем и объявлением результата прошло так много времени... Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами. Эти обвинения оскорбительны», – отвечает Тутберидзе.

Тем не менее, в пробе Валиевой обнаружен триметазидин. Вскоре дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать ее на 4 года. «Это был бы конец ее карьеры», – вздыхает Тутберидзе.

В этом году Валиева заняла второе место в финале Гран-при России, уступив 15-летней Аделии Петросян, еще одной ученице Тутберидзе. Следующий олимпийский чемпион в Милане в 2026 году? Пока ни один из них не может выступать за пределами России, в частности на чемпионате мира, который прошел на этой неделе в Токио.

От «Хрустального» там итальянец Даниэль Грассль, грузины Морис Квителашвили и Ника Егадзе.

***

Этери Тутберидзе – центральная фигура в российском спорте, в январе Владимир Путин наградил ее орденом Александра Невского, одной из высших наград страны.

Она все же уехала в Японию в качестве тренера. Конечно, нельзя было задавать ей вопросы о ситуации на Украине. «Психологически это тяжело. Тяжело...» – отвечает она.

Ее дочь Диана Дэвис и зять Глеб Смолкин, представлявшие Россию на Играх в Пекине (14-е место в танцах на льду), выступят в июне на шоу в США.

По некоторым слухам, в будущем они могут кататься за другую страну – США или Израиль. Что сделает Снежная королева?

Фото: East News/Yomiuri Shimbun/Associated Press; РИА Новости/Максим Богодвид, Сергей Мамонтов; East News/Yomiuri Shimbun/Associated Press; instagram.com/di__davis; instagram.com/tutberidze.eteri