43 комментария

Фигурный лед
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«Мои фигуристы всегда были чистыми. Обвинения оскорбительны». Тутберидзе прервала молчание

женское катание женское катание
Камила Валиева Камила Валиева
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
сборная России сборная России
Полина Коробейникова
Полина Шубодерова
Фигурное катание Фигурное катание

Главное французское издание про спорт – L’Equipe – сделало большой материал об Этери Тутберидзе. Он вышел с заголовком «Этери Тутберидзе: «Я не бессердечная».

Это не совсем интервью – скорее, очерк-знакомство с тренером. Но там немало важных тезисов от Этери – о деле Валиевой, собственной бесстрастности на соревнованиях, наблюдении за весом учениц.

Все это тем более ценно, учитывая, что Тутберидзе не давала актуальных интервью после Олимпиады-2022 (даже коротких, даже Первому каналу).

Ниже – перевод текста L’Equipe с незначительными адаптациями и сокращениями.

***

Мы встречаемся с легендарным и невозмутимым российским тренером Этери Тутберидзе, центральной фигурой мирового фигурного катания и спорта в своей стране, чей имидж запятнан после Игр в Пекине и скандала с Валиевой.

Сначала видим только образ. Женщина, высокая, элегантная, прямая, как правосудие, стоит на краю катка. Бесстрастная. Ничто не нарушает маску ее лица, даже виртуозность четверного тулупа одной из ее фигуристок или пируэт Бильмана ее вундеркинда Камилы Валиевой.

Этери Георгиевна Тутберидзе (в оригинале L’Equipe вместо отчества указано Gigrorieva) – Грета Гарбо фигурного катания (шведская актриса, обладательница Оскара-1954 – Sports.ru). Загадочный характер, который способствовал успеху, впечатляет. Так что нам в некотором роде было страшно просить ее об интервью. Ведь 49-летняя Тутберидзе почти никогда не дает интервью.

Этим морозным утром возле катка «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, во время Гран-при России, Этери ослабила бдительность. И она назначила нам встречу на следующей неделе в своей комнате в учебном центре «Хрустальный», недалеко от станции метро «Беляево» в южном пригороде Москвы. Это святая святых мирового фигурного катания, куда мы вошли через несколько дней, отдав паспорт на входе и пройдя перед камерой наблюдения.

Именно в Сочи 8 лет назад началась легенда о Тутберидзе. Ее ученица Юлия Липницкая в 15 лет стала самой юной олимпийской чемпионкой в ​​составе сборной России, а ее произвольная программа на музыку из «Списка Шиндлера» произвела фурор.

Затем последовали золотые и серебряные медали Олимпийских игр Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Анны Щербаковой, Александры Трусовой... До 2014 года не было ни одной российской олимпийской чемпионки в фигурном катании. С тех пор ученицы Тутберидзе выиграли 7 чемпионатов Европы из 9.

Она взорвала технический уровень женского катания. «Хрустальный» на сегодня – лучший учебный центр в мире. По сути, это очень простой каток: никаких трибун, металлические потолочные балки и небольшая столовая у входа.

Исторически сильной стороной российского спорта были не столько объекты, сколько тренеры. Леонид Аркаев (спортивная гимнастика), Виктор Тихонов (хоккей) – жесткие, требовательные личности, для которых трудолюбие – главная ценность. Уже набросок портрета Тутберидзе...

На льду завершает тренировку Камила Валиева; на выходе здоровается с действующей олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.

«У каждой из них собственная раздевалка», – вздыхает Этери.

Нелегко управлять таким количеством чемпионов на таком маленьком пространстве. На стенах висят многочисленные панно во славу олимпийских чемпионов школы «Хрустальный». Рядом с Валиевой разминаются с десяток юных фигуристок. Олимпийская чемпионка 2030 года, безусловно, среди них... если россиян допустят к участию.

***

Этери присоединяется к нам в столовой. Снимает свое знаменитое пальто и садится. И сразу же раскалывает между нами лед. Она выглядит застенчивой женщиной, которая начинает изливать свою историю, рассказывать о своем путешествии, которое не имеет ничего общего с прямой и неопровержимой траекторией к славе и успеху.

Этери Тутберидзе родилась в СССР в ​​1974 году.

«Мой отец был грузином, он приехал в Москву служить в армии и встретил там мою маму, которая наполовину армянка и русская. Затем работал на литейном заводе. Моя мать была инженером. Нас было пятеро детей, четыре девочки и мальчик, мама должна была кормить семью. Моя сестра Анжела уехала в Италию, когда мне было 14, а Марина живет на юге Франции...»

Выросшая в семье музыкантов, Этери училась в музыкальной школе. Как и многие молодые советские девушки, она начала заниматься фигурным катанием. Но серьезно повредила копчик. «Мне делали уколы, и я сильно выросла, мой рост 1,78 м, а семья у меня маленькая. Прыгать с такой высоты было сложно. Тренер предложил мне перейти в танцы на льду. Я чувствовала себя униженной…»

Умирая в душе, Этери все-таки переходит в танцы и проводит достойную карьеру. Она попала в труппу, которая ставила очень популярные в СССР фигурные шоу. То шоу получает предложения выступить в США. В 18 лет Этери Тутберидзе улетает в Америку.

«Не у всех фигуристов были визы, мы ждали их месяц, и американские продюсеры нас подвели».

Молодая девушка оказалась предоставлена ​​сама себе: «Я переехала жить в общежитие в Оклахома-Сити».

Видели молодую Тутберидзе на льду? За три месяца вытянулась на 22 см, каталась с Авербухом, закончила после работы с Тарасовой

***

Это случилось в 1995 году. 19 апреля двое американских сторонников превосходства белой расы взорвали грузовик с 2200 кг аммиачной селитры перед зданием нескольких федеральных агентств. Оно расположено напротив общежития YMCA, где проживала Тутберидзе. 168 погибших и 680 раненых, в том числе пострадавшая от порезов Этери.

После этого события она присоединилась к фигурному шоу в Цинциннати, а затем переехала в Сан-Антонио, где начала тренировать: «Я хорошо зарабатывала, у меня были хорошие ученики».

Она вышла замуж за гражданина США и в 2003 году родила дочь Диану, которая, следовательно, получила американское гражданство. У Дианы диагностировали серьезные нарушения слуха, что не помешало ей стать одной из лучших фигуристок России.

Как часто бывает у русских, которые надолго уезжают из страны, Этери одолела тоска по дому.

«Да, моя душа болела. И я скучала по своим родителям. Я действительно не знала, на том ли я месте. Так что я вернулась в Россию вместе с дочерью».

Но в России ее никто не ждал.

«Я не могла найти работу, поэтому взяла телефонный справочник и поискала что-нибудь, связанное со льдом. И вот так я нашла работу тренера... Позвонила, мне сначала сказали, что им не нужен тренер, а потом, наконец, приняли.

Я начала собирать небольшие группы очень молодых спортсменок на маленьком открытом катке. Было очень-очень холодно... Вот тут-то у меня и появилась Полина Коробейникова. Ей было три года. Коробейникова будет 4-й на чемпионате Европы-2012».

***

Через эту историю жизни мы постигаем основы определенного способа обучения, отношения к работе, к усилиям. Этери Тутберидзе ничего не доставалось просто так. Строгость – ее спутник существования. Несколько фигуристок ушли от нее и потом рассказали, что она очень строгий тренер.

«С утра до вечера занимаешься одним и тем же. Нет таких слов: я устала. Если ты устала или получила травму, то все равно выходишь на лед и работаешь. Даже если у тебя два сломанных пальца на ноге», – говорила ее бывшая ученица Полина Шубодерова в 2019-м (она тренировалась у Тутберидзе с 2016 по 2018-й).

Еще говорили, что она следила за весом учениц, не давала им пить воду. Она защищается:

«Это абсурд. Наоборот, очень важна гидратация. И, конечно, я слежу за весом фигуристов, но именно для того, чтобы они не похудели. Наоборот. Вы не можете хорошо тренироваться, если не едите...

А я не позволяю фигуристам тренироваться с серьезными травмами. За ними следят врачи. В случае перелома мы останавливаемся. С другой стороны, если это мышечная проблема или небольшое растяжение, я стараюсь не убирать их из тренировочного процесса».

В отличие от многих коллег, Этери Тутберидзе остается бесстрастной у льда, когда мимо проходят ученицы. Ее поведение без каких-либо эмоций также создало легенду – жесткой женщины, не чувствительной к судьбе своих фигуристок, у которых никогда не бывает долгой карьеры после титулов.

Тутберидзе снова защищается:

«Меня называют Снежной королевой, но это миф. Я сопровождаю учеников, участвую в их воспитании, плачу вместе с ними, переживаю за них. То, что я бессердечная, – чепуха. Когда фигуристы на льду, я стою на месте. Другие тренеры жестикулируют, но мне это не нравится. Но внутри я чувствую эмоции».

***

На Олимпиаде-2022, когда Камила Валиева не справилась с произвольной программой, ее тренер проявила абсолютную холодность и даже как будто накричала на спортсменку, когда та покидала лед.

Президент МОК Томас Бах осудил такое отношение: «Интерпретация ее языка тела была пренебрежительной. Я удивлялась, как можно быть такой холодной...»

«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб

Ответ Тутберидзе: «В то время Камила держалась немного в стороне. Ты не обнимешь того, кто не хочет. И проблема не в том, что она потерпела неудачу.

С другой стороны, мы не имеем права сдаваться. Я просто спросила ее, почему она отпустила все после второго элемента. Она просто отказывалась бороться. Кроме того, Олимпиада – это вечеринка. Многие спортсмены мечтают оказаться на ее месте. Терпеть не могу истерики/срывы спортсменов (Je ne supporte pas les crises des athlètes – так в оригинале – Sports.ru). Потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо, я лично ожидаю извинений».

Когда у 15-летней Валиевой был положительный тест, все обратили внимание на ее сильного тренера. На ее карьере осталось пятно – положительный тест Валиевой. Так как фигуристке было 15 лет, то, естественно, фокус оказался на ее всемогущем тренере.

«Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры чемпионата России, где ее проверяли. И мы удивляемся, почему между контролем и объявлением результата прошло так много времени... Мои фигуристы всегда были чистыми спортсменами. Эти обвинения оскорбительны», – отвечает Тутберидзе.

Тем не менее, в пробе Валиевой обнаружен триметазидин. Вскоре дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать ее на 4 года. «Это был бы конец ее карьеры», – вздыхает Тутберидзе.

В этом году Валиева заняла второе место в финале Гран-при России, уступив 15-летней Аделии Петросян, еще одной ученице Тутберидзе. Следующий олимпийский чемпион в Милане в 2026 году? Пока ни один из них не может выступать за пределами России, в частности на чемпионате мира, который прошел на этой неделе в Токио.

От «Хрустального» там итальянец Даниэль Грассль, грузины Морис Квителашвили и Ника Егадзе.

***

Этери Тутберидзе – центральная фигура в российском спорте, в январе Владимир Путин наградил ее орденом Александра Невского, одной из высших наград страны.

Она все же уехала в Японию в качестве тренера. Конечно, нельзя было задавать ей вопросы о ситуации на Украине. «Психологически это тяжело. Тяжело...» – отвечает она.

Ее дочь Диана Дэвис и зять Глеб Смолкин, представлявшие Россию на Играх в Пекине (14-е место в танцах на льду), выступят в июне на шоу в США.

По некоторым слухам, в будущем они могут кататься за другую страну – США или Израиль. Что сделает Снежная королева?

Фото: East News/Yomiuri Shimbun/Associated Press; РИА Новости/Максим Богодвид, Сергей Мамонтов; East News/Yomiuri Shimbun/Associated Press; instagram.com/di__davis; instagram.com/tutberidze.eteri

43 комментария

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garovatat
В принципе нормальный материал. Фигура Этери в спорте вызывает интерес и уважение несмотря ни на что. Она "центральная" не только в российском спорте. Ее заслуги, авторитет, двигающая роль в ФК очевидна, огромна, сложно переоценить. В этой связи вполне логично стремление серьезных мировых спортивных изданий заполучить подобный эксклюзив. Хорошо что четко прозвучало заявление о чистоте Ками и спортсменок Этери, а также выражено сдержанное удивление задержкой результатов пробы. Так же хорошо что Тутберидзе сдержанно, холодно и стильно зафиксила что ожидает личных извинений от Баха за те истеричные набросы на основании "языка тела". Сейчас весь фокус, все переживания и чаяния конечно на дело Ками нацелены. Совершенно очевидно что вада с моком хотят ее уничтожить, этого не должно произойти. Будем надеяться что адвокатская позиция сильна, а кас проявит должную непредвзятость и принципиальность. Так же надеюсь что Этери предана своей стране, никуда не переместится и не сменит рабочую локацию. То что она в Японии с Грасслем, который приехал к нам - нормально, но если вдруг "сменит флаг" - печально
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alexander bakulin
Ответ Урагана Эриксен
Великий тренер и красивая женщина. Собрала прекрасный тренерский штаб. Подняла мировое ЖО на нереальный уровень. Без учениц ТШТ два последних ЧМ просто назад в прошлое лет на 20 (а то и больше) когда каскады 3-3 были ультра-си, подумать только ЧМ без 3-3.
ложь - стихия гоговичей. каори сделала 3+3 в КП. а самая позорная чемпионка мира за последняя время не сакомото, а щербакова. отполировала в ПП, недокрутила половину прыжков, и получила 230+ за программы без единого ультраси. но про эту "чемпионку" гоговичи молчат.
можно сравнить прокаты юны ким на ЧМ 2013, или мао на ЧМ 2014, и щербаковой, на ЧМ 2021, то ещё "вперёд лет на 20"
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Сладкий пончик
Ответ tull
Да там все ясно. Поба вылазит исключительно после командника, не раньше не позже. Совпадений тут не бывает, значит или факт употребления, который придержали, либо банальная подстава. Дальше смотрим где вылезла, ни на ГП и на ЧЕ не вылезло ничего запрещенного, а именно там оны бы всплыло сразу, а вылезло после ЧР, пробо с таких турниров отправляют за рубеж. Опять совпадение? Дальше Валиева сказала, что ей было тяжело до слез выступать в Питере, еще один аргумент в пользу подставы. У Тутберидзе целый поток чемпионок, которые меняют друг друга, зачем рисковать, причем с той, кто конкурентам привозит по 30-40 баллов отрыва? Подопечных Тутберидзе тестировали десятками и сотнями раз. Обычная подстава к ОИ, четкая и подлая, уничтожить репутацию и сбить с привычного ритма работы. Кому понравится, что кто то один выносит все остальное женское ФК вместе взятое и только наращивает обороты.
Мне все таки кажется что это случайность. У Крушильницкого тогда тоже аналогичное вещество нашли и тоже не могли объяснить что за нафиг такой
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Realist2022
Ответ Delirium
Очень сложно защищаться, если ты действительно понятия не имеешь, что произошло. Если мы берем за базовую версию, что ТШТ ни сном ни духом, то ТМЗ могли дать родственники, могли подсыпать в Хрустальном, могли подсыпать в СПб, могли как-то поработать с пробой. Но не имея фактических свидетельств от кого-то или с видеозаписи, ты ничего не докажешь. Вся проблема современной антидопинговой системы в том, что бремя доказательства невиновности ложится на спортсмена.
После ОИ сколько времени прошло до того, как всё ушло в CAS? Правильно, 9 месяцев. Этого что мало, чтобы выяснить, кто, где, когда и как подсыпал?
А далее, я читаю:
"Я действительно не знаю, что произошло. Мы всей командой пытались разобраться, смотрели камеры чемпионата России, где ее проверяли."
Не там смотрели - надо было смотреть камеры в Хрустальном, где Камила принимала L-карнитин и гипоксен.
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Маргарита В Сафронова
Этери умеет держать удар. Держится всегда достойно.
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Сейлем Сэйберхеген
Мощное интервью. Этери поставила лягушатников на место.
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Инна Хасиева
Ответ musiclover
По-прежнему нет понимания, чего сотворили с Камилой, что это было... Но вот это молчание длиною в год, ну оно странное ведь. Мы знаем, как ТШТ умеет защищаться и отвечать на несправедливость, но в этот раз молчали. Видимо, правды мы никогда не узнаем
А может правда,что Этери реально не знает, что произошло? Но мне интересно поведение ФФКР -не иметь результатов теста спортсмена который собирается выигрывать ОИ!, и даже не поинтересоваться- ей вы там ,в лаборатории-- ку ку!!! Сами создаем и подогреваем и так пошатнувшееся доверие к шашему спорту и выдающимся результатам в нем!
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alexander bakulin
никто уже не верит в ложь гогиевны. за рубежом над этим интервью знатно поржали.
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Julnita
Ответ Е...С
У каждой фигуристки собственная раздевалка, а здесь Сашу за это пинали.
Там в интервью много неточностей в переводе. Отдельная раздевалка была только у Трусовой и Медведевой. Сейчас вроде в раздевалке Трусовой Камила. Все остальные девочки в одной раздевалке - даже Загитова.
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B.Jones
Ой как мне нравится фото настоящей Тутбердзе. Вот он характер. Не случайно она изменила внешность до неузнаваемости. 😁
Вообще отличный выбор фото к интервью. Молодцы ребята
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Ходор
Дожили… мы его, можно сказать, на помойке нашли, помыли, отчистили так чисто, а он нам «фиг-вамы» рисует.(С)
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Варлампий Варлампий
Витя Чёгин точно так же говорил про своих воспитанников, а оказался синонимом допинга в стране.
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Павел Мельников
Больше года Этери молчала, чтобы потом сказать, что все фигуристки "чистые".
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Kovka Gnutik
В отличии от французов, мы всё это знаем.
Спасибо авторам за то, что обратили внимание на сам факт появления этой статьи, и спасибо за её перевод.
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Инна Хасиева
Ответ Marya Y
Она все же уехала в Японию в качестве тренера. Конечно, нельзя было задавать ей вопросы о ситуации на Украине. «Психологически это тяжело. Тяжело... – отвечает она. ------------------------------------------- Предложение вырвано из общего текста. Предыдущий абзац рассказывает о награждении орденом. Никакой связи с Японией нет. Кто уехал? Почему "всё же"? О чём речь?
Согласна, странный перевод, ощущение обрывков мыслей, а не целостного интервью. А лучшего перевода, чем эта галиматья нельзя было сделать?!
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Delirium
Ответ Владислава Крюкова
Так ещё и через 1,5 месяца результат пришёл. Источник загрязнения уже мог быть потерян.
Не только источник, но и видеозаписи далеко не всегда столько хранятся. В том же Хрустальном по идее нужно было смотреть все как минимум за месяц до ЧР.
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Lapo Elkann
Еще одну статью посвятить Тутберидзе можете и вы , спортс. Прекрасное путешествие зрителей в гармонии танца и спорта высших достижений закончилась ( в остальном мире ) . Женская одиночка вернулась на старые рельсы и стала самым неинтересным видом.
Тутберидзе автор этой сказки. спасибо ей. Ждем ее девочек на межд. старты.
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Владислава Крюкова
Ответ Delirium
Очень сложно защищаться, если ты действительно понятия не имеешь, что произошло. Если мы берем за базовую версию, что ТШТ ни сном ни духом, то ТМЗ могли дать родственники, могли подсыпать в Хрустальном, могли подсыпать в СПб, могли как-то поработать с пробой. Но не имея фактических свидетельств от кого-то или с видеозаписи, ты ничего не докажешь. Вся проблема современной антидопинговой системы в том, что бремя доказательства невиновности ложится на спортсмена.
Так ещё и через 1,5 месяца результат пришёл. Источник загрязнения уже мог быть потерян.
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Marya Y
Ответ tull
Да там все ясно. Поба вылазит исключительно после командника, не раньше не позже. Совпадений тут не бывает, значит или факт употребления, который придержали, либо банальная подстава. Дальше смотрим где вылезла, ни на ГП и на ЧЕ не вылезло ничего запрещенного, а именно там оны бы всплыло сразу, а вылезло после ЧР, пробо с таких турниров отправляют за рубеж. Опять совпадение? Дальше Валиева сказала, что ей было тяжело до слез выступать в Питере, еще один аргумент в пользу подставы. У Тутберидзе целый поток чемпионок, которые меняют друг друга, зачем рисковать, причем с той, кто конкурентам привозит по 30-40 баллов отрыва? Подопечных Тутберидзе тестировали десятками и сотнями раз. Обычная подстава к ОИ, четкая и подлая, уничтожить репутацию и сбить с привычного ритма работы. Кому понравится, что кто то один выносит все остальное женское ФК вместе взятое и только наращивает обороты.
==Поба вылазит исключительно после командника, не раньше не позже.== Дурманов в феврале 2022 тоже удивлялся "случайному" совпадению событий.
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Delirium
Ответ Е...С
У каждой фигуристки собственная раздевалка, а здесь Сашу за это пинали.
Скорее это некорректный перевод/неточность интервью. У меня большие сомнения в том, что в Хрустальном у каждой звезды нынче отдельная раздевалка, слишком много их там.
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Marya Y
Ответ Delirium
Очень сложно защищаться, если ты действительно понятия не имеешь, что произошло. Если мы берем за базовую версию, что ТШТ ни сном ни духом, то ТМЗ могли дать родственники, могли подсыпать в Хрустальном, могли подсыпать в СПб, могли как-то поработать с пробой. Но не имея фактических свидетельств от кого-то или с видеозаписи, ты ничего не докажешь. Вся проблема современной антидопинговой системы в том, что бремя доказательства невиновности ложится на спортсмена.
Разве антидопинговая система не была заточена изначально на презумпцию вины?
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Marya Y
Ответ Вячеслав Самбур
классно вы сделали - сами вырвали предложение и говорите, что оно вырвано. вот оригинал: Même si la situation personnelle d’Eteri Tutberidze est particulière - c’est un personnage central du sport russe et Vladimir Poutine lui a décerné en janvier l’ordre Alexandre Nevski, une des plus hautes récompenses du pays - elle a tout de même rejoint le Japon pour coacher. Bien entendu, il était impossible de lui poser des questions sur la guerre en Ukraine... « C’est psychologiquement difficile, lâche-t-elle. C’est lourd... »
То есть. Имеется ввиду не связанная с награждением поездка на ЧМ-23 в качестве тренера Квителашвили, Егадзе и Грассля. В таком случае не понятна формулировка "всё же уехала в Японию" после предложения о награждении - её не пускали, получение ордена препятствовало поездке?
В целом, всё ясно. Гугл-переводчик виноват.)
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Delirium
Ответ musiclover
По-прежнему нет понимания, чего сотворили с Камилой, что это было... Но вот это молчание длиною в год, ну оно странное ведь. Мы знаем, как ТШТ умеет защищаться и отвечать на несправедливость, но в этот раз молчали. Видимо, правды мы никогда не узнаем
Очень сложно защищаться, если ты действительно понятия не имеешь, что произошло. Если мы берем за базовую версию, что ТШТ ни сном ни духом, то ТМЗ могли дать родственники, могли подсыпать в Хрустальном, могли подсыпать в СПб, могли как-то поработать с пробой. Но не имея фактических свидетельств от кого-то или с видеозаписи, ты ничего не докажешь. Вся проблема современной антидопинговой системы в том, что бремя доказательства невиновности ложится на спортсмена.
+7
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Lapo Elkann
Тутберидзе не дала истерить Валиевой , спасибо ей за это , но тут на сцену вышла Трусова.
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-6
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justbored
Сравнение с Греточкой Гарбо весьма удачное. Вошла в историю бессмертной фразой "I want to be left alone.’"
0
-2
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