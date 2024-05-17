Новый список Карпина: в сборной минимум новичков, есть Глушенков и нет Головина

В июне сборная России проведет товарищеский матч в Минске против Беларуси. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на июньский учебно-тренировочный сбор 33 игрока.

Вот кто вошел в состав:

Вратари : Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах »), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»);

Защитники : Арсен Адамов («Оренбург »), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»);

Полузащитники : Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артем Карпукас, Максим Глушенков (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»);

Нападающие : Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

По словам Карпина, на следующей неделе будет объявлен окончательный список.

● 24 игрока из этих 33 попадали в окончательный состав на матчи против Сербии и Парагвая. Еще пятеро – Солдатенков, Скопинцев, Карпукас, Глушенков и Фомин – были в расширенном списке.

Карпин о непопадании Глушенкова в финальную заявку в прошлый раз говорил так: «В клубе у него статистика, но помимо этого надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более». Игрок позже в интервью ответил: «Я должен пробегать по 20 километров за игру? Я могу выйти, два забить, и мы выиграем. И пробежать там три километра».

Интересно, сыграет ли Глушенков сейчас против Беларуси.

● Новых имен, по сравнению с мартом, только четыре – Латышонок, Чернов, Вахания и Садулаев. И то Лечи уже играл за сборную в 2022-м.

У Чернова уникальная история: в 2015-м он вместе с Александром Головиным впервые получил вызов еще при Фабио Капелло. И даже сыграл в июне два матча, при этом до сих пор не дебютировав в РПЛ.

● Сейчас в сравнении с мартовскими сборами в расширенный список не попали Сергей Волков, Евгений Харин, Антон Зиньковский, Александр Головин, Илья Лантратов, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Никита Кривцов и Александр Соболев.

● Самое большое представительство у «Локомотива» – семь футболистов, еще четверо – из «Спартака, по трое – из ЦСКА, «Ростова» и «Динамо». Только двое представляют «Зенит». Заодно вызваны четыре легионера из «Аталанты», «Реал Сосьедад», «Гавра» и «Карабаха».

● Александра Головина не будет, Карпин объяснил: «Он восстанавливается после травмы и не будет готов к матчу в Минске».

Еще один комментарий касался занятых трех игроков в финале Кубка России: «Если Мостовой, Сергеев и Латышонок окажутся в финальном списке, приедут в сборную после игры за Кубок. То же самое с Алексеем Миранчуком – 2 июня у него заключительный матч в чемпионате Италии, после которого, если ничего не помешает, он присоединится к команде».

При этом «Балтика» может сыграть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ – тогда вопрос по Латышонку останется открытым.

1 июня начнется сбор команды в Новогорске. 7-го числа сборная России сыграет против Беларуси в Минске.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Сергей Бобылев