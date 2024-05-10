Кто чаще шел первым в РПЛ? Выше «Динамо» даже «Ротор»

По турам.

Парадокс: этот сезон РПЛ может выиграть «Динамо» (шансы 18% по суперкомпьютеру Opta), которое ни разу даже не лидировало. Ни тура на первой строчке!

Более того, в XXI веке «Динамо» шло на первом месте всего три тура: в сезоне-2021/22 после 5-го, в 2014/15 – после первого, а в 2009-м – второго. Не могли продержаться дольше одной недели. Более того, в двух случаях из трех лидировали на самом старте, когда таблица еще не расслоилась.

А кто же сидел на троне дольше остальных?

Доминация «Зенита», выше «Динамо» даже «Ротор»!

Очевидно, на первом месте – «Зенит». Кто за ним?

Уточнение: в исследовании мы используем архивную базу Transfermarkt, в которой могут быть незначительные неточности из-за перенесенных матчей, а также из-за разночтений в определении лидера при равенстве очков.

● Первая пятерка – экс-чемпионы: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Рубин», который высоко за счет эпохи Бердыева. «Спартаку» помогают 90-е, тогда доминировали, хотя отставание от «Зенита» растет.

● Прилично идет «Алания», которая часто заходила на первое место в 90-х. Чемпионство взяли только раз – в 1995-м. Серебро брали дважды.

● Выше «Динамо» волгоградский «Ротор», тоже за счет ранних сезонов: в 1993-м и 1997-м с супербомбардиром Олегом Веретенниковым шли в двойке, пролезали наверх, хотя чемпионства не выигрывали. После 1998-го выше четвертой строчки не поднимались.

● У «Динамо» большинство туров лидерства накоплены в тот же период, особенно удался старт сезона-1995. Под руководством Константина Бескова лидировали с 3-го тура по 9-й, в сентябре легенду сменил Адамас Голодец, и к финишу пришли четвертыми. Лучший бомбардир – Олег Терехин с 11 мячами.

«Краснодар» – лидер среди не чемпионов

Большинство туров «Краснодара» на первом месте накопились в этом сезоне. Ранее запрыгивали тоже, но редко – например, в сезоне-2019/20 лидировали с 7-го по 9-й тур.

Да-да, «Сокол» держался на вершине шесть туров (но чисто первым шел только два)

Это сезон-2001 – тогда саратовский «Сокол» разрывал на старте, но потом покатился.

2001-й – золотое время для «Сокола» из Саратова. Единолично команда лидировала два тура, но на вершине держалась все шесть (если считать таблицы с равным количеством очков у лидеров).

Герой сезона – Андрей Федьков, который тогда забил 14 голов. В той команде играли и молодой форвард Магомед Адиев, который сейчас тренирует «Ахмат». А еще летом в Саратов переехал Олег Веретенников, но не слишком удачно (всего 2 гола в 27 матчах).

После 12-го тура «Сокол» покатился и закончил сезон лишь восьмым.

Прогнозируем финиш РПЛ: Чернявский ставит на «Динамо», в «Краснодар» совсем не верится

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Владимир Федоренко