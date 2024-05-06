«Зенит» на 102-й минуте потерял победу! Безумный финиш в Воронеже🔥🔥🔥
Какая концовка!
«Факел» вырвал ничью с «Зенитом» (1:1) после гола с пенальти на 12-й добавленной! Последние минуты и судейские решения – отдельная история.
Все завертелось на 89-й минуте! Клаудиньо сделал счет 2:0 и убил интригу в матче. Так казалось: в голевой атаке в офсайд залез Вендел. Мяча он не касался, но увел защитника и повлиял на эпизод.
Автор гола не понял – почему вообще подключились видеоповтор?
Из-за долгого просмотра судья накинул пять минут. На 97-й Клаудиньо ушел на замену и саркастически поаплодировал трибунам. Вероятно, реакция на выкрики болельщиков «Зенит» – позор российского футбола».
На тот момент «Зенит» еще вел, все было в порядке.
В следующей же атаке игроки «Факела» окружили судью Алексея Сухого: в штрафной «Зенита» мяч попал в руку Нуралы Алипа.
И снова ВАР: возможный пенальти на последних секундах! Под те же выкрики «Зенит» – позор российского футбола» в исполнении домашних болельщиков.
Вот вердикт Анатолия Синяева из телеграм-канала «Алё, рэф»: «Вопросы были лишь по крепости нервов Сухого. Это пенальти. Без вопросов. Рука отставлена. Сухой, ВАР сработали четко».
В итоге Сухой показал на точку – Воронеж ликует.
Сергей Семак в шоке – не понимает, за что назначили.
Евгений Марков сравнял на 102-й и закрутил интригу в чемпионской гонке! И в борьбе за выживание для своей команды.
После финального свистка Алип уходил с поля разочарованный. Как и весь «Зенит».
После матча Сергей Семак признал, что «Зенит» зря сел в оборону на последних минутах.
– Учитывая турнирную ситуацию, сложную игру на выезде, ничья с «Факелом» – положительный результат?
– Какой положительный? Отрицательный, конечно.
– Почему не получилось победить?
– Нужно было забивать еще. Во втором тайме были очень хорошие моменты.
Выход Алипа – единственный шанс «Факела» выпускать высокорослых игроков, бороться. Мы добавили еще одного игрока в центр обороны.
Думаю, что не надо было садиться [в оборону]. Необязательные ауты, которые мы допускали около своих ворот, в конце концов и привели к 11‑метровому.
В первом тайме «Факел» глубоко оборонялся, тяжело вскрывать такую оборону. Во втором у нас появились контратаки, которые мы должны были завершать, но не смогли забить.
● «Зенит» впервые набрал лишь 51 очко после 27 туров Мир РПЛ при Семаке.
● В 2023 году на этом этапе сезона у «Зенита» было 65 очков, в 2022-м – 61, в 2021-м – 58, в 2020-м – 65, в 2019-м – 58.
● В 2018 году при Роберто Манчини команда набрала 49 очков за 27 туров и в итоге финишировала пятой.
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После матча в Воронеже «Зенит» опережает «Краснодар» и «Динамо» лишь на одно очко. Символично, что драму устроил именно Марков: он поиграл и в Краснодаре», и «Динамо».
«Зенит» поскользнулся! Между ним, «Динамо» и «Краснодаром» – 1 очко
Ну или не психани Галицкий, Краснодар бы преодолел спад и уже был бы первым с нормальным Прагматичным тренером, а не с этим теоретиком. Господи, только Спартак выгнал одного, так Краснодар вернул своего…зато он наверное к руководству «на цыпочках» подходит…
А Зенит играл плохо. Первый тайм особенно. Но один момент - один гол и здесь начало появляться пространство для контратак, надо было спокойно закатать два-три этому великолепному факелу и заканчивать, но не смогли. И получили дурака. Сами виноваты. Чемпион не имеет права так играть, набирать в 3 играх только одну ничью.