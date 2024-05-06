«Зенит» на 102-й минуте потерял победу! Безумный финиш в Воронеже🔥🔥🔥

Какая концовка!

«Факел» вырвал ничью с «Зенитом» (1:1) после гола с пенальти на 12-й добавленной! Последние минуты и судейские решения – отдельная история.

Все завертелось на 89-й минуте! Клаудиньо сделал счет 2:0 и убил интригу в матче. Так казалось: в голевой атаке в офсайд залез Вендел. Мяча он не касался, но увел защитника и повлиял на эпизод.

Автор гола не понял – почему вообще подключились видеоповтор?

Из-за долгого просмотра судья накинул пять минут. На 97-й Клаудиньо ушел на замену и саркастически поаплодировал трибунам. Вероятно, реакция на выкрики болельщиков «Зенит» – позор российского футбола».

На тот момент «Зенит» еще вел, все было в порядке.

В следующей же атаке игроки «Факела» окружили судью Алексея Сухого: в штрафной «Зенита» мяч попал в руку Нуралы Алипа.

И снова ВАР: возможный пенальти на последних секундах! Под те же выкрики «Зенит» – позор российского футбола» в исполнении домашних болельщиков.

Вот вердикт Анатолия Синяева из телеграм-канала «Алё, рэф»: «Вопросы были лишь по крепости нервов Сухого. Это пенальти. Без вопросов. Рука отставлена. Сухой, ВАР сработали четко».

В итоге Сухой показал на точку – Воронеж ликует.

Сергей Семак в шоке – не понимает, за что назначили.

Евгений Марков сравнял на 102-й и закрутил интригу в чемпионской гонке! И в борьбе за выживание для своей команды.

После финального свистка Алип уходил с поля разочарованный. Как и весь «Зенит».

После матча Сергей Семак признал, что «Зенит» зря сел в оборону на последних минутах.

– Учитывая турнирную ситуацию, сложную игру на выезде, ничья с «Факелом» – положительный результат?

– Какой положительный? Отрицательный, конечно.

– Почему не получилось победить?

– Нужно было забивать еще. Во втором тайме были очень хорошие моменты.

Выход Алипа – единственный шанс «Факела» выпускать высокорослых игроков, бороться. Мы добавили еще одного игрока в центр обороны.

Думаю, что не надо было садиться [в оборону]. Необязательные ауты, которые мы допускали около своих ворот, в конце концов и привели к 11‑метровому.

В первом тайме «Факел» глубоко оборонялся, тяжело вскрывать такую оборону. Во втором у нас появились контратаки, которые мы должны были завершать, но не смогли забить.

● «Зенит» впервые набрал лишь 51 очко после 27 туров Мир РПЛ при Семаке.

● В 2023 году на этом этапе сезона у «Зенита» было 65 очков, в 2022-м – 61, в 2021-м – 58, в 2020-м – 65, в 2019-м – 58.

● В 2018 году при Роберто Манчини команда набрала 49 очков за 27 туров и в итоге финишировала пятой.

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После матча в Воронеже «Зенит» опережает «Краснодар» и «Динамо» лишь на одно очко. Символично, что драму устроил именно Марков: он поиграл и в Краснодаре», и «Динамо».

«Зенит» поскользнулся! Между ним, «Динамо» и «Краснодаром» – 1 очко