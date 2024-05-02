«Зенит» спасся от неудобного ЦСКА, «Спартак» получил «Балтику». Кубок России близок к развязке

Будут проблемы с календарем?

ЦСКА и «Зенит» отложили развязку финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России на ответный матч (1:1), а «Ростов» подарил «Балтике» проход на «Спартак» в финал Пути регионов.

Заболотный забил в толкотне, Ерохин сравнял сразу после замены. В матче много работал ВАР

Игра до гола москвичей была не самой бодрой, много внимания привлекали дискуссионные судейские эпизоды.

Главный из них – в первом тайме, когда Мойзес очень опасно шел в ногу Густано Мантуана, по мнению «Але, рэфа» это гораздо ближе к красной, потому что шипами, выше голеностопа, с переносом веса и ногий на изгиб.

Главный судья Сергей Карасев карточку не дал вообще, а ВАР, вероятно, не увидел тут железного удаления, поэтому не вмешался. Во втором тайме Карасева к монитору все-таки позвали, но он не прислушался, оставил в силе свое решение не реагировать на касания рук перед штрафной с участием того же Мойзеса.

ЦСКА остался в полном составе, на 53-й минуте лучше всех в суматохе у ворот Дениса Адамова сориентировался Антон Заболотный, протолкнул с близкого расстояния. Тот случай, когда момент лучше виден в такой съемке из-за ворот , чем в обычной трансляции.

«Зенит» сравнял с третьего большого шанса: попали в перекладину, в штангу, а за семь минут до конца основного времени головой после углового забил Александр Ерохин, через девять минут после выхода на замену. У Ерохина, играющего сейчас редко, уже второй гол в этом Кубке России – он забивал в группе «Крыльям Советов», тогда принес петербуржцам победу.

Теперь – ничья, и вся развязка теперь 15 мая в Петербурге. В третьем за две недели матче этих команд, ведь 11 числа им встречаться на «Газпром Арене» и в РПЛ.

Федотов – самый неудобный соперник в карьере Семака. Тактическое включение Ильи Васильева

Кубок России превращается в русско-бразильское поле экспериментов для Сергея Семака. Сначала спорно вышли на «Спартак», сейчас неожиданно выстроились с ЦСКА в Москве.

Похоже, новая идея связана не только с ротацией перед обновленным автобусом «Факела» (будет крайне тяжело) и спадом в чемпионской гонке. Семаку всегда сложно против Владимира Федотова. Если берем в расчет только ЦСКА, у «Зенита» в любом состоянии нет четко доминирующего матча:

1. В августе-2022 разрывали ЦСКА в первом тайме . После перерыва Федотов выставил Хорхе Карраскаля – Семаку пришлось экстренно меняться. Например, заменил просевшего Алексея Сутормина на более оборонительного Арсена Адамова, передвинул Дугласа Сантоса в центр поля. Во втором тайме «Зенит» ничего не создал, ЦСКА был опаснее, выиграли благодаря феноменальному страйку Мантуана (ни одного удара из штрафной после перерыва).

2. Весной Федотов шикарно подстроился под «Зенит» без Вильмара Барриоса . Семак поменял три схемы за матч: стартовал в 4-3-3, в перерыве перешел на 3-4-3, заканчивал в 4-4-2. ЦСКА компактно оборонялся, контролировал все подключения и разрывал на аутах.

3. В Суперкубке без Кузяева и Вендела «Зенит» использовал 4-4-2 , где Малком сыграл в паре с Матео Кассьеррой. Семак придумал забросы на форвардов, но компактность ЦСКА минимизировала угрозу. Ничего не получилось: всего четыре удара (ноль – из штрафной), ЦСКА, еле собравший состав, все перекрывал и создал больше моментов.

4. В прошлом сентябре ЦСКА одним из первых в сезоне подловил «Зенит» на коротких розыгрышах . После пропущенного команда Семака зажала ЦСКА с помощью новой идеи, но после перерыва Федотов адаптировался, снизил линию обороны и удачно отбивался – «Зенит» отыгрался только на стандарте.

5. В Кубке ЦСКА вышел основой, «Зенит» – полурезервом . Семак перешел на 5-3-2, периодически напоминающие ромб из-за Педро (становился вершиной, над ним – Вендел, Дмитрий Васильев и Ильзат Ахметов). Впереди – скука, во втором тайме пришлось массово меняться (Мантуан ушел налево, Артур – направо), появились Ерохин и Вильзон Изидор, сравняли только на стандарте, главный момент с игры – разовая ошибка ЦСКА под прессингом.

У Семака возникали сложности и против «Оренбурга» с «Сочи». Есть пара исключений, но Федотов традиционно эффективно сковывает «Зенит». Наверняка теперь Семак постарается найти что-то новое.

«Ростов» пропустил «Балтику» в финал Пути регионов. Уже традиционным привозом

На 4-й минуте «Ростов» пропустил: обрезался Алексей Колтаков, неточно отдал на Даниила Уткина. Мяч прилетел Тиграну Аванесяну, тот пробил в ближний. Вратарь Никита Медведев не спас.

Снова неудачно вышли из обороны через пас, в похожей ситуации «Ростов» пропускал, например, от «Оренбурга». «Умар Сако начал обыгрывать соперника у нашей штрафной, это непозволительно, – злился тогда Валерий Карпин. – Не первая игра, когда пропускаем такие дурацкие голы. Это уже начинает напрягать, это ненормально».

Не исправились. Но тренер настаивает, иначе выходить из защиты «Ростов» не будет: «Как оценить пользу от коротких выходов через Песьякова? Соперник устает, в конце матчей в прошлом сезоне набрал больше очков. Поэтому в этом сезоне нас уже не прессингуют».

«Балтика» может поспорить – гол Аванесяна пришел именно из-за прессинга.

Решение Валерия Карпина сыграть полуосновным составом, кстати, вызывает вопросы: в Премьер-лиге у «Ростова» больших целей уже нет, так или иначе закончат в серединке, но в Кубке России все равно вышел весьма экспериментальный старт.

Что дальше в Кубке России?

Ответный матч финала Пути РПЛ – 15 мая в Петербурге, «Зенит» и ЦСКА определят одного суперфиналиста.

Вероятно, на 14 или 16 число поставят финал Пути регионов «Балтика» – «Спартак». Он пройдет в Калининграде.

Суперфинал между победителями этих матчей (проигравший в финале Пути РПЛ вылетает) сыграют 2 июня в «Лужниках» за трофей.

Кстати, приблизилась проблема: как раз в четверг определились с датами стыковых матчей, они пройдут 29 мая и 1 июня. Но теперь еще выше шансы, что наложится календарь у «Балтики»: калининградцы сейчас как раз в зоне стыков, а победа над «Спартаком» выведет их в Суперфинал, который запланирован на следующий день. Если так произойдет, что-то придется менять.

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Фото: РИА Новости /Сергей Пивоваров, Владимир Астапкович