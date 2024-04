Кто вместо Абаскаля?

Черчесов, Карпин, Ивич?

«Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. Пора искать нового главного тренера.

И какие варианты?

Станислав Черчесов

Инсайдер Иван Карпов сообщал, что вариант с Черчесовым продвигает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сам Черчесов повторяет – никто из «Спартака» с ним не связывался. Еще в марте «СЭ» подтверждал слова тренера. При этом ранее Станислав заявлял, что намерен тренировать дальше: «Предложения есть разные, постоянно появляются. Рассматриваю. Всегда готов, если что».

Недавно расширил мысль: тренировать готов, но только в России. «Хочется в это неспокойное время не где‑то работать, а быть полезным своей стране. На сегодняшний день никаких серьезных разговоров на эту тему нет. Я не форсирую, любой клуб и любой тренер должен для таких вещей созреть».

Паскаль Янсен

Экс-тренер голландского АЗ – кандидат спортивного директора Томаша Амарала. Его поддерживает Павел Жданов, самый влиятельный член совета директоров после Александра Матыцына.

Несколько дней назад Андрей Панков из «Чемпионата» сообщил: огромен шанс, что новым тренером «Спартака» станет именно Янсен. Вскоре Иван Карпов, как и Metaratings, подтвердил информацию, но заверил – это не приоритетный вариант, идет борьба за право выбрать нового тренера.

Карпов добавлял, что Паскалю предстояло собеседование в «Лукойле». «СЭ» опроверг: нидерландец не прилетал в Москву, ведь недавно у него умерла мать. С тех пор о Янсене слухов не было.

Владимир Ивич

Ивич – кандидат Александра Матыцина.

Осенью Иван Карпов сообщал: «Спартак» заинтересован в Ивиче, но сделка маловероятна. В шорт-листе первыми шли иностранцы. Затем Черчесов и Валерий Карпин. О возможном переходе Ивича в «Спартак» тогда спрашивали даже полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова − тот ответил: «Он откажется. Это мое мнение».

Потом Ивича уволили из «Краснодара» – и снова слухи о «Спартаке». Брат Ивича все опровергает: «Спартак» не связывался со мной по поводу возможного назначения Владимира на пост главного тренера».

Валерий Карпин

На этом варианте настаивал «Матч ТВ». В марте писали: «Спартак» заинтересован в Карпине, а после ухода Леонида Федуна препятствий для возвращения нет. Одно мешает – клуб против совмещения с работой в сборной России.

Карпин не планирует покидать сборную, да и возвращаться в «Спартак» не хочет:

«Мечты? «Спартак»? Уже работал там. Мечта – когда мечтаешь о чем-то, чего не достиг и не достигал никогда. Я уже там был. Сейчас цель – тренировать «Ростов», сборную. А мечта – спокойно закончить чемпионат».

Владимир Слишкович

Слишковича утвердили исполняющим обязанности. Но он может остаться.

Один из факторов – по информации «СЭ», Абаскаль и Владимир конфликтовали в «Спартаке». Он не соглашался с решениями испанца. Босниец не работал с Гильермо до России: его в тренерский штаб пригласил еще бывший спортивный директор Лука Каттани.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press, Pavel Kashaev/Global Look Press, IMAGO/Nigel Keene, Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press