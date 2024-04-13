«Зенит» камбэкнул в Краснодаре: 2:1! Вплотную к чемпионству?
Лично ушли на +4.
«Зенит» выиграл в Краснодаре (2:1) в 24-м туре Мир РПЛ. И теперь лидирует с отрывом в четыре очка. Хотя краснодарцы забили первыми.
«Краснодар» забрал первый тайм. После ошибок Педро и дебютного гола Оласы
Градус матча сразу ощутился: на 4-й минуте Андрей Мостовой отмахнулся от Лукаса Оласы после того, как игроки немного повздорили. Защитник «Краснодара» долго лежал и ругался – но арбитр так и не свистнул.
После этого «Зенит» мог забить. Мостовой пробил из штрафной после классной передачи Клаудиньо. Матвей Сафонов спас, но мяч прилетел в центр, и Педро запустил выше – упустили шикарный момент.
«Краснодар» почти сразу наказал: после подачи в штрафную Нуралы Алип выбил недалеко и перед собой, в центр штрафной, Оласа включился и в касание пробил в дальний угол – 1:0 к 16-й минуте важнейшего матча чемпионской гонки.
Снова вопросы к Педро – с его слабого паса запустилась голевая атака. Хотя выход бразильца в старте логичен: он разорвал «Спартак» дублем, потом забил «Балтике» в РПЛ. Для 18-летнего нападающего – шик! Но в Краснодаре видимо чуть занервничал.
Оласа впервые забил за южан – только в 22-м матче, зато сразу действующему чемпиону. «Краснодар» взял защитника летом 2023-го из испанского «Вальядолида». До этого Лукас играл в «Сельте»: один гол и 10 ассистов в 65 матчах.
Сработала замена, Кассьерра сделал 1+1. «Зенит» вышел рвать во втором тайме
«Зенит» включился в самом начале второго тайма: Клаудиньо выполнил черпачок к штрафной, а Матео Кассьерра нанес шикарный обводящий удар в дальний угол. Это уже 16-й гол колумбийца в РПЛ, он лучший бомбардир лиги, опережает, кстати, Джона Кордобу (11 мячей), который в этом матче молчал.
Петербуржцы не перестали давить: Мостовой не забил из выгодной позиции, а вышедший на замену Артур (за счет его выхода перешли с трех защитников на двух, появился вместо Алипа) убрал на ложном замахе Кади и вонзил в дальний угол. Кассьерра добавил к голу ассист.
Краснодарцы переходили и на жесткость, и на грубость (до красной Виктору Тормене в концовке), Эдуард Сперцян получал пару перспективных штрафных – ничего не сработало.
● У «Зенита» теперь четыре очка отрыва от «Краснодара». До конца РПЛ семь матчей – интрига еще жива или уже нет?
● История встреч полностью за действующим чемпионом: у петербуржцев 16 побед, у «Краснодара» всего три, еще семь раз сыграли вничью.
● «Краснодар» так и не смог побороть тренды: петербуржцы набирают больше всех в РПЛ на выезде (24 очко в 12 матчах). Южане не выигрывают у «Зенита» с апреля 2018-го, когда закончили 2:1 с голами Олега Шатова и Виктора Классона (их давно нет в команде).
И что теперь в чемпионской гонке?
Четыре очка разницы и вот такой календарь.
Очевидно: сейчас «Краснодар» должен верить, что потеряет очки «Зенит». И сам взять максимум.
● Расписание «Краснодара»: «Факел» (д), «Балтика» (д), «Крылья» (г), «Ахмат» (д), «Спартак» (г), «Сочи» (г) и «Динамо» (д).
Среди соперников выделяются «Крылья», «Спартак» и «Динамо». Остальные из второй половины таблицы.
● Расписание «Зенита»: «Оренбург» (д), «Рубин» (д), «Динамо» (г), «Факел» (г), ЦСКА (д), «Ахмат» (г) и «Ростов» (д).
Впереди у «Зенита» выезд к «Динамо», домашний ЦСКА. А еще игра со «Спартаком» в Кубке России – это ответный матч после победы в Москве. Могут пройти дальше и усложнить себе календарь. Краснодарцы из Кубка вылетели, у них свободнее.
Суперкомпьютер Opta дает теперь петербуржцам 87,3% на новый титул. «Краснодару» осталось всего 10,5%, остальные доли раскиданы между «Динамо» (1,1%), ЦСКА (0,7%) и «Локомотивом» (0,4%).
Видите ли вероятность, что «Зенит» упустит?
«Краснодар» и «Зенит» всегда дают шоу. Ножницы Окриашвили, золотой матч-2020, злость на судей и даже на комментаторов
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; vk.com/fckrasnodar
Очень грязно играл Краснодар, никакой мысли в игре, буквально надежда на "я вот упаду, буду корчиться, авось прокатит"
Мерзость, просто мерзость
1. Ужасное судейство.
2. Хороший первый тайм Краснодара и провальный второй.
3. Качество исполнителей у Зенита, всё-таки, гораздо выше. Мелкие эпизоды решают.
4. Очень запоздалые замены у Мусаева. Кади готов играть только полчаса. Батчи из игры вообще испарился. Можно было менять обоих после перерыва.
5. Краснодар не готов быть чемпионом.
я болел за Краснодар с самого их появления в РПЛ, в этом году всё было близко. но пока в Зените всё организованно лучше. если раньше можно было списать на разность в доступных финансах, то сейчас Краснодар и Спартак очень близки по возможностям, но не по игре и результату.
ладно, остаётся поздравить Питер с очередным чемпионством. не верится, что теперь Зенит может его упустить.
1 Клоунах, которые по непонятной (и наверняка тупейшей причине) увольняют лучшего тренера в истории и ставят физрука. А в очень важном матче не пытаются играть в футбол, истерят, симулируют и т.д.
2 В команде, у которой на воротах - Лещук )