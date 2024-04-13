«Зенит» камбэкнул в Краснодаре: 2:1! Вплотную к чемпионству?

Лично ушли на +4.

«Зенит» выиграл в Краснодаре (2:1) в 24-м туре Мир РПЛ. И теперь лидирует с отрывом в четыре очка. Хотя краснодарцы забили первыми.

«Краснодар» забрал первый тайм. После ошибок Педро и дебютного гола Оласы

Градус матча сразу ощутился: на 4-й минуте Андрей Мостовой отмахнулся от Лукаса Оласы после того, как игроки немного повздорили. Защитник «Краснодара» долго лежал и ругался – но арбитр так и не свистнул.

После этого «Зенит» мог забить. Мостовой пробил из штрафной после классной передачи Клаудиньо. Матвей Сафонов спас, но мяч прилетел в центр, и Педро запустил выше – упустили шикарный момент.

«Краснодар» почти сразу наказал: после подачи в штрафную Нуралы Алип выбил недалеко и перед собой, в центр штрафной, Оласа включился и в касание пробил в дальний угол – 1:0 к 16-й минуте важнейшего матча чемпионской гонки.

Снова вопросы к Педро – с его слабого паса запустилась голевая атака. Хотя выход бразильца в старте логичен: он разорвал «Спартак» дублем, потом забил «Балтике» в РПЛ. Для 18-летнего нападающего – шик! Но в Краснодаре видимо чуть занервничал.

Оласа впервые забил за южан – только в 22-м матче, зато сразу действующему чемпиону. «Краснодар» взял защитника летом 2023-го из испанского «Вальядолида». До этого Лукас играл в «Сельте»: один гол и 10 ассистов в 65 матчах.

Сработала замена, Кассьерра сделал 1+1. «Зенит» вышел рвать во втором тайме

«Зенит» включился в самом начале второго тайма: Клаудиньо выполнил черпачок к штрафной, а Матео Кассьерра нанес шикарный обводящий удар в дальний угол. Это уже 16-й гол колумбийца в РПЛ, он лучший бомбардир лиги, опережает, кстати, Джона Кордобу (11 мячей), который в этом матче молчал.

Петербуржцы не перестали давить: Мостовой не забил из выгодной позиции, а вышедший на замену Артур (за счет его выхода перешли с трех защитников на двух, появился вместо Алипа) убрал на ложном замахе Кади и вонзил в дальний угол. Кассьерра добавил к голу ассист.

Краснодарцы переходили и на жесткость, и на грубость (до красной Виктору Тормене в концовке), Эдуард Сперцян получал пару перспективных штрафных – ничего не сработало.

● У «Зенита» теперь четыре очка отрыва от «Краснодара». До конца РПЛ семь матчей – интрига еще жива или уже нет?

● История встреч полностью за действующим чемпионом: у петербуржцев 16 побед, у «Краснодара» всего три, еще семь раз сыграли вничью.

● «Краснодар» так и не смог побороть тренды: петербуржцы набирают больше всех в РПЛ на выезде (24 очко в 12 матчах). Южане не выигрывают у «Зенита» с апреля 2018-го, когда закончили 2:1 с голами Олега Шатова и Виктора Классона (их давно нет в команде).

И что теперь в чемпионской гонке?

Четыре очка разницы и вот такой календарь.

Очевидно: сейчас «Краснодар» должен верить, что потеряет очки «Зенит». И сам взять максимум.

● Расписание «Краснодара» : «Факел» (д), «Балтика» (д), «Крылья» (г), «Ахмат» (д), «Спартак» (г), «Сочи» (г) и «Динамо» (д).

Среди соперников выделяются «Крылья», «Спартак» и «Динамо». Остальные из второй половины таблицы.

● Расписание «Зенита» : «Оренбург» (д), «Рубин» (д), «Динамо» (г), «Факел» (г), ЦСКА (д), «Ахмат» (г) и «Ростов» (д).

Впереди у «Зенита» выезд к «Динамо», домашний ЦСКА. А еще игра со «Спартаком» в Кубке России – это ответный матч после победы в Москве. Могут пройти дальше и усложнить себе календарь. Краснодарцы из Кубка вылетели, у них свободнее.

Суперкомпьютер Opta дает теперь петербуржцам 87,3% на новый титул. «Краснодару» осталось всего 10,5% , остальные доли раскиданы между «Динамо» (1,1%), ЦСКА (0,7%) и «Локомотивом» (0,4%).

Видите ли вероятность, что «Зенит» упустит?

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф; vk.com/fckrasnodar