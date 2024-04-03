Фингал Пиняева от колена вратаря – разве не пенальти? Без него «Локо» вылетел, а Галактионов захотел в отставку

ВАР намекал, что надо давать.

«Урал» второй год подряд в полуфинале Кубка: теперь неожиданно выбили «Локомотив» – все решил гол Эмерсона Иллой-Айета на седьмой минуте. Правда, за 20 минут до конца екатеринбуржцы могли получить пенальти в свои ворота, но судья Кирилл Левников решил иначе.

ВАР-судья даже позвал смотреть повтор. Это ничего не изменило – стартовое решение в силе

Вот как все случилось: из центра поля полетел заброс в штрафную «Урала» на ход Сергею Пиняеву, первым на мяче был вратарь Алексей Мамин. Но в полете он заехал сопернику коленом в голову.

Прямо под глаз. У Пиняева образовался вот такой фингал – пришлось прикладывать лед.

Судья Левников счел эпизод игровым, ведь вратарь поймал мяч до столкновения и летел уже по инерции. Однако у арбитра на ВАР Виталия Мешкова другое мнение: он позвал коллегу к монитору.

Дальше случилось редкое: Левников посмотрел видео и не изменил изначальное решение. «После видеопросмотра нарушение не определено», – объявил он по громкой связи.

Кстати, в момент просмотра болельщики и президент «Урала» очень возбужденно давили на судью криками: «Э, *****, попробуй только поставь пенальти!» Не очень понятно, что Григорий Иванов хотел донести этой имитацией. Похоже?

Продолжили и закончили в равных составах с тем же счетом: «Урал» выиграл 1:0, хотя пенальти мог бы сменить сюжет.

«Это пенальти и минимум желтая вратарю». Мнение на основе трактовки от УЕФА

Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев утверждает, что это пенальти:

«Это пенальти, верное вмешательство ВАР. Да, вратарь первый на мяче, но он не имеет права выставлять колено . Это может быть опасным (и стало) для соперника. Получается, ты играешь в мяч, но идешь в борьбу в безрассудной манере, видя при этом перед собой соперника. Насчет карточки вратарю – минимум желтая. Минимум. Да, в футболе 20-летней давности так играли. Но в последнее время акцент на колене вратаря делали неоднократно».

Синяев показал похожий момент из учебного клипа УЕФА. Решение в том эпизоде – пенальти и желтая вратарю сборной Нидерландов Тиму Крулу.

Комментатор Дмитрий Шнякин сначала написал, что пенальти нет. Но затем засомневался:

«Сереге Пиняеву здоровья. Но для меня это не пенальти. Вратари издревле себя так защищают. И это биомеханика движения человеческого: невозможно прыгнуть вперед, не выставив колено. PS. Знающие трактовку такого редкого эпизода говорят, что это точка 🤷🏼‍♂️».

«Локомотив» после матча выложил такой скрин с лаконичной подписью: «Разве это не фол?»

Сам Сергей в микст-зоне поделился, видео опубликовал «Матч ТВ» : «Чувствую себя хорошо. Повезло, что нет сотрясения, переломов – видимо, поцелован богом. Пару миллиметров правее-левее – могло очень плохо кончиться. Видимо, господину Кириллу Левникову реанимация на поле нужна, чтобы убедить, что это пенальти.

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По новым правилам, насколько я знаю, вратарь не может так агрессивно идти на выход. Тем более за пределами вратарской. Не знаю, какие должны быть доводы и последствия, чтобы это был пенальти. Такое судейство я не понимаю. Этот эпизод и несколько других тоже, несколько срывов атак, за которые не давали желтые карточки. Ладно, желтыми игру не убить, но вот с пенальти мы могли бы рассчитывать на другой результат».

Кадр из этого же ролика, когда Пиняев во время разговора посмотрел в сторону – и перед камерой оказался его заплывающий левый глаз.

«Задачу не решили. Буду инициировать встречу с руководством». Похоже, Галактионов хочет в отставку

У «Локомотива» совсем не получается такая же яркая весна, как была в 2023-м.

● Ноль побед после возобновления сезона: три поражения (с учетом проигрыша «Балтике» по пенальти в Пути РПЛ) и две ничьих. В последний раз команда не побеждала так долго осенью 2022-го. Впереди выезд к «Ахмату» – 7 апреля.

● В последний раз «Локо» побеждал как раз «Урал», но это было аж 8 декабря (2:0 в РПЛ).

● После победы в Кубке-2020/21 «Локо» три года подряд не проходит дальше 1/4 финала. Дважды останавливались в четвертьфинале, а в сезоне-2021/22 вылетели в 1/8 финала.

Главный тренер Михаил Галактионов берет вину на себя. Правда, формулировка получилась странноватой.

«Если мы за последние пять матчей набираем два очка, значит, что‑то идет не так. Мы не на то рассчитывали. Задачу мы не решили, и это – ответственность тренера. Буду инициировать встречу с руководством – как жить дальше», – процитировал его «Матч ТВ».

Звучит так, как будто тренеру нужно будет попросить себя уволить. Здесь нет объявления об остставке или четкого намерения уйти, хотя тон высказывания понятен.

Андрей Панков добавил деталей вокруг: по его данным, Галактионов действительно хочет покинуть эту работу, но его не отпускает руководство «Локомотива». При этом среди потенциальных кандидатов на место главного две фамилии есть – Станислав Черчесов и Марко Николич.

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Два главных вопроса для вас по итогам. Надо ли было давать пенальти за колено в голову? И что делать Галактионову (и с Галактионовым)?

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ» ; РИА Новости /Сергей Бобылев