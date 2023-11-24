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«Страна без мяса!» Так Медведев поздравил СКА с победой над «Спартаком» 🤯

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Александр Медведев Александр Медведев
Футбол Футбол

Семак был рядом.

СКА победил «Спартак» (3:2) в КХЛ, а после матча в раздевалку заглянул главный тренер «Зенита» Сергей Семак – отшутился и поблагодарил за победу, «а то больше не пригласили бы».

И тут настало время главного момента вечера – с участием Александра Медведева. После коллективной фотографии он выпалил: «Страна без мяса!»

Медведев не только председатель правления «Зенита», но и председатель совета директоров СКА.

В каком статусе приехал Семак? С лета 2023-го он входит в правление «Зенита»

Посещение Ледового дворца выглядит полноценным визитом руководства «Зенита». Дело в том, что Сергей Семак вошел в правление клуба, новый орган, который сформировали летом. Кроме тренера там еще восемь человек, в том числе Александр Медведев и, например, Андрей Аршавин.

Одна из главных целей правления – ответственность за принятые решения и коллективное обсуждение вопросов. В органе не только футбольные люди, но и представители «Газпрома».

Похожая практика есть в Европе – например, в мюнхенской «Баварии». Высший орган управления – наблюдательный совет – существует вместе с советом директоров. 

Расширение функционала Семака – уникальный прецедент для российского футбола. Теперь он может влиять на важные процессы в клубе не только как тренер.

А что это вообще за кричалка? «Страна без мяса!» в оригинале – «Москва без мяса!»

Скорее всего, это видоизмененная версия «Москва без мяса!», которую уже долго заряжают болельщики ЦСКА и «Динамо».

Мы писали о ней подробно, кратко напомним суть. Вот фрагмент из интервью болельщика ЦСКА Андрея Малосолова:

«Москва без мяса» родилась на матче «Динамо» – ЦСКА 6 ноября 2005 года. Игра проходила на стадионе «Динамо». Авторы – я и фанат ЦСКА Максим Каротин по прозвищу Рабик.

Перед матчем мы с Максом обсуждали, что если перекличку сделать между двумя трибунами, получится очень мощно. «Давай что-нибудь про «Спартак»?» – «Давай». Я не помню, ему или мне это изначально пришло в голову. Помню, что надо было придумать очень быстро и так, чтобы вся трибуна могла подхватить. «Москва без свиней» – это не очень нарастяг звучало. А «мясо» – это все понимают. Москва без «Спартака».

Примерно в первом тайме Максим предупредил свое ядро, я – свое. Все получилось не с первого раза, но получилось: одна трибуна услышала, вторая ответила. Перекличка зашла на ура и стала неотъемлемой частью матчей ЦСКА и «Динамо». Более того, ее иногда и на играх с «Локомотивом» кричали, а потом уже вообще на других видах спорта.

Большинство людей уже и не помнит, как и почему такая кричалка возникла. 15 лет прошло – за это время человек рождается и становится фанатом. Те, кто в 2005-м только родились, этого помнить не могут.

Сейчас фанаты ЦСКА и «Динамо» друг друга поддерживают. Новое поколение приходит в фанатизм с пониманием, что ЦСКА и «Динамо» – союз. В 2005-м хотели это как-то закрепить кричалкой. Так она и родилась. С тех пор Максим на трибуны уже не ходит заводящим. И я на домашних матчах «Динамо» уже на центральной трибуне сижу. А придуманная однажды история осталась».

Пишут, что Нуралы Алип интересен «Манчестер Юнайтед». Этому можно верить?

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Фото: Хоккейный клуб СКА

11 комментариев

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Юрген
Мало Медведеву медиафутбола и пинания мячиков на разминке Зенита. Оборзевший от вседозволенности чванливый газпромовец и сюда лезет.
+10
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Ivan Ivanych
Дикари
+8
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mike I.
Москва и правда без свиней. Понимаешь, что они в другой столице, смотря на "героев" статьи.
+8
-3
+5
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Не Подарок
Ущербанцы.
+5
-1
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bevooch
Это спойлеры на 2024 подъехали?
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+3
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Nissan 0123
подлил масла в огонь)) плюс еще одна интрига к следующей игре со Спартаком
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a2wai
Вадим, вы недоговариваете, эту кричалку заряжают и фанаты Локо)

Не далее как в воскресение на ретроматче инициаторами сей кричалки как раз они и были)

Но заряд от Медведева ультракринж конечно, старый дед-пердед заряжает московскую кричалку это смех да и только)
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Николай Шерстнёв
От этого недоклуба мы другого и не ожидали)
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a2wai
Ответ Юрген
Мало Медведеву медиафутбола и пинания мячиков на разминке Зенита. Оборзевший от вседозволенности чванливый газпромовец и сюда лезет.
Ну так владелец СКА сейчас дочка Газпрома, чего удивляться тому, что в раздевалке Медведев, тем более, что он еще с недавних пор и президент клуба)
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