«Страна без мяса!» Так Медведев поздравил СКА с победой над «Спартаком» 🤯
Семак был рядом.
СКА победил «Спартак» (3:2) в КХЛ, а после матча в раздевалку заглянул главный тренер «Зенита» Сергей Семак – отшутился и поблагодарил за победу, «а то больше не пригласили бы».
И тут настало время главного момента вечера – с участием Александра Медведева. После коллективной фотографии он выпалил: «Страна без мяса!»
Медведев не только председатель правления «Зенита», но и председатель совета директоров СКА.
В каком статусе приехал Семак? С лета 2023-го он входит в правление «Зенита»
Посещение Ледового дворца выглядит полноценным визитом руководства «Зенита». Дело в том, что Сергей Семак вошел в правление клуба, новый орган, который сформировали летом. Кроме тренера там еще восемь человек, в том числе Александр Медведев и, например, Андрей Аршавин.
Одна из главных целей правления – ответственность за принятые решения и коллективное обсуждение вопросов. В органе не только футбольные люди, но и представители «Газпрома».
Похожая практика есть в Европе – например, в мюнхенской «Баварии». Высший орган управления – наблюдательный совет – существует вместе с советом директоров.
Расширение функционала Семака – уникальный прецедент для российского футбола. Теперь он может влиять на важные процессы в клубе не только как тренер.
А что это вообще за кричалка? «Страна без мяса!» в оригинале – «Москва без мяса!»
Скорее всего, это видоизмененная версия «Москва без мяса!», которую уже долго заряжают болельщики ЦСКА и «Динамо».
Мы писали о ней подробно, кратко напомним суть. Вот фрагмент из интервью болельщика ЦСКА Андрея Малосолова:
«Москва без мяса» родилась на матче «Динамо» – ЦСКА 6 ноября 2005 года. Игра проходила на стадионе «Динамо». Авторы – я и фанат ЦСКА Максим Каротин по прозвищу Рабик.
Перед матчем мы с Максом обсуждали, что если перекличку сделать между двумя трибунами, получится очень мощно. «Давай что-нибудь про «Спартак»?» – «Давай». Я не помню, ему или мне это изначально пришло в голову. Помню, что надо было придумать очень быстро и так, чтобы вся трибуна могла подхватить. «Москва без свиней» – это не очень нарастяг звучало. А «мясо» – это все понимают. Москва без «Спартака».
Примерно в первом тайме Максим предупредил свое ядро, я – свое. Все получилось не с первого раза, но получилось: одна трибуна услышала, вторая ответила. Перекличка зашла на ура и стала неотъемлемой частью матчей ЦСКА и «Динамо». Более того, ее иногда и на играх с «Локомотивом» кричали, а потом уже вообще на других видах спорта.
Большинство людей уже и не помнит, как и почему такая кричалка возникла. 15 лет прошло – за это время человек рождается и становится фанатом. Те, кто в 2005-м только родились, этого помнить не могут.
Сейчас фанаты ЦСКА и «Динамо» друг друга поддерживают. Новое поколение приходит в фанатизм с пониманием, что ЦСКА и «Динамо» – союз. В 2005-м хотели это как-то закрепить кричалкой. Так она и родилась. С тех пор Максим на трибуны уже не ходит заводящим. И я на домашних матчах «Динамо» уже на центральной трибуне сижу. А придуманная однажды история осталась».
Пишут, что Нуралы Алип интересен «Манчестер Юнайтед». Этому можно верить?
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Фото: Хоккейный клуб СКА
Не далее как в воскресение на ретроматче инициаторами сей кричалки как раз они и были)
Но заряд от Медведева ультракринж конечно, старый дед-пердед заряжает московскую кричалку это смех да и только)