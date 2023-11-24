«Страна без мяса!» Так Медведев поздравил СКА с победой над «Спартаком» 🤯

Семак был рядом.

СКА победил «Спартак» (3:2) в КХЛ, а после матча в раздевалку заглянул главный тренер «Зенита» Сергей Семак – отшутился и поблагодарил за победу, «а то больше не пригласили бы».

И тут настало время главного момента вечера – с участием Александра Медведева. После коллективной фотографии он выпалил: «Страна без мяса!»

Медведев не только председатель правления «Зенита», но и председатель совета директоров СКА.

В каком статусе приехал Семак? С лета 2023-го он входит в правление «Зенита»

Посещение Ледового дворца выглядит полноценным визитом руководства «Зенита». Дело в том, что Сергей Семак вошел в правление клуба, новый орган, который сформировали летом. Кроме тренера там еще восемь человек, в том числе Александр Медведев и, например, Андрей Аршавин.

Одна из главных целей правления – ответственность за принятые решения и коллективное обсуждение вопросов. В органе не только футбольные люди, но и представители «Газпрома».

Похожая практика есть в Европе – например, в мюнхенской «Баварии». Высший орган управления – наблюдательный совет – существует вместе с советом директоров.

Расширение функционала Семака – уникальный прецедент для российского футбола. Теперь он может влиять на важные процессы в клубе не только как тренер.

А что это вообще за кричалка? «Страна без мяса!» в оригинале – «Москва без мяса!»

Скорее всего, это видоизмененная версия «Москва без мяса!», которую уже долго заряжают болельщики ЦСКА и «Динамо».

Мы писали о ней подробно, кратко напомним суть. Вот фрагмент из интервью болельщика ЦСКА Андрея Малосолова:

«Москва без мяса» родилась на матче «Динамо» – ЦСКА 6 ноября 2005 года. Игра проходила на стадионе «Динамо». Авторы – я и фанат ЦСКА Максим Каротин по прозвищу Рабик.

Перед матчем мы с Максом обсуждали, что если перекличку сделать между двумя трибунами, получится очень мощно. «Давай что-нибудь про «Спартак»?» – «Давай». Я не помню, ему или мне это изначально пришло в голову. Помню, что надо было придумать очень быстро и так, чтобы вся трибуна могла подхватить. «Москва без свиней» – это не очень нарастяг звучало. А «мясо» – это все понимают. Москва без «Спартака».

Примерно в первом тайме Максим предупредил свое ядро, я – свое. Все получилось не с первого раза, но получилось: одна трибуна услышала, вторая ответила. Перекличка зашла на ура и стала неотъемлемой частью матчей ЦСКА и «Динамо». Более того, ее иногда и на играх с «Локомотивом» кричали, а потом уже вообще на других видах спорта.

Большинство людей уже и не помнит, как и почему такая кричалка возникла. 15 лет прошло – за это время человек рождается и становится фанатом. Те, кто в 2005-м только родились, этого помнить не могут.

Сейчас фанаты ЦСКА и «Динамо» друг друга поддерживают. Новое поколение приходит в фанатизм с пониманием, что ЦСКА и «Динамо» – союз. В 2005-м хотели это как-то закрепить кричалкой. Так она и родилась. С тех пор Максим на трибуны уже не ходит заводящим. И я на домашних матчах «Динамо» уже на центральной трибуне сижу. А придуманная однажды история осталась».

Фото: Хоккейный клуб СКА