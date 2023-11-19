Разгром сразу после скандала, дубль Семака, эйфория вокруг сборной Газзаева – так Россия прошлый раз заезжала в Волгоград

Наш 2002-й.

Сборная России сыграет товарищеский матч с Кубой – на 45-тысячной «Волгоград Арене». Последний (и единственный) раз россияне играли в Волгограде 21 год назад.

Волгоград-2002: сборная Газзаева сразу после скандала в Тбилиси. Забили четыре с дублем Семака, спровоцировали эйфорию

Осенью 2002-го, сразу после провального чемпионата мира, сборная России начинала отбор к Евро-2004 и после московской победы над Ирландией (4:2 в сентябре) впервые поехала играть домашний матч вне столицы.

Да, матч с Албанией был первым в истории именно сборной России, сыгранным в регионах. На «Центральном стадионе» при 16 тысяч зрителей албанцев разгромили – 4:1.

Это было сразу после скандально недоигранного матча против Грузии: его прервали из-за внезапно погасшего света (переигрывали через полгода, проиграли из-за гола Малхаза Асатиани), автобус сборной России грузинские болельщики в том числе из-за обострившихся отношений между странами в этом хаосе закидывали камнями.

Из Тбилиси напрямую сборная России тогда и полетела в Волгоград. Главный тренер Валерий Газзаев говорил, что команде было комфортно готовиться к матчу на базе «Ротора», и добавлял, что проведение матча вне столицы не придает ему особой значимости. Хотя утверждал, что рад играть в регионах – так как это гарантия полных трибун.

«Валерий Газзаев накануне ответственного матча предпочитает держать команду подальше от глаз разведчиков албанцев, чье появление на Центральном стадионе Волгограда вполне вероятно», – писал корреспондент «Советского спорта» Михаил Шпенков накануне игры. – Кстати, на входных билетах на Центральный стадион изображен единственный представитель «Ротора» в национальной команде Евгений Алдонин. Газзаев с улыбкой заметил, что такие игроки действительно заслуживают того, чтобы привлекать внимание к предстоящей встрече».

Матч получился тяжелым: албанцы оперативно ответили на быстрый гол 19-летнего Александра Кержакова и в конце первого тайма были близки к тому, чтобы выйти вперед, – не реализовали стопроцентный голевой момент.

Повезло, что сразу после забил Сергей Семак – и перевернул игру.

«Семак и Кержаков – вот, помоему, знаковые фигуры осенней кампании сборной, – говорил в колонке после матча обозреватель «СС» Юрий Цыбанев. – Первый, кажется, вообще не умеет играть медленно, любит думать на ходу, а когда чувствует, что есть ритм, еще и вон какие мячи кладет! Второй в череде беспутных игр «Зенита» смотрелся ужасно. Без динамики он больше был похож на защитника, случайно забредшего в чужую штрафную. Зато когда кураж пробирает команду до мурашек, Александр – король!»

В начале второго тайма Виктор Онопко забил головой, а через пару минут Семак добил албанцев.

После игры в прессе серьезно обсуждали, сможет ли сборная России пройти весь отборочный цикл без поражений , а вратарь «Сатурна» Валерий Чижов утверждал даже, что команда способна выиграть все матчи.

Эйфория накрыла явно из-за восьми голов за два полностью сыгранных матча. В группе еще была Швейцария, ей как раз не проиграли (2:2 в гостях с дублем Игнашевича, 4:1 дома с хет-триком Булыкина), но план пройти без поражений сорвался весной 2003-го: получили 1:3 от Албании с тем самым непоказанным голом и 0:1 в грузинской переигровке.

Вот обзор волгоградского матча. Поддержка стадиона – 10/10.

Сборная России в том отборочном цикле финишировала на втором месте и через стыки с Уэльсом пролезла в финальную часть Евро-2004.

В Волгограде уже тогда мечтали о 45-тысячнике. Надеялись на Евро-2008

Для еженедельника «Совспорт-Футбол» журналист Сергей Хохлов накануне матча передавал детали городской атмосферы.

Рассказывал, например, что билеты на матч спрашивали задолго до того, как их вообще напечатали, а купить их можно было в странных местах: в турфирмах, кассах авиакомпаний или в аэропорту . И что в корпункт издания болельщики часто звонили с просьбами помочь в поиске билетов, стоивших от 50 до 500 рублей.

Болельщики со стажем, как их характеризовали газеты того времени, вспоминали и 1977-й – предыдущий волгоградский матч национальной сборной. Тогда на игре СССР – Польша (4:1) побывали 45 тысяч зрителей. Дубль сделал Олег Блохин, еще забивали Леонид Буряк и Юрий Чесноков, а за поляков рядом со Збигневом Бонеком и Гжегожем Лято (у него единственный мяч соперников) играл, например, Марек Дзюба.

«Многие надеются, что в скором времени, когда появится новый стадион, сборная России станет частым гостем в Волгограде, – завершалась заметка. – Однако есть и сомневающиеся, что строительство новой арены вообще когда-нибудь состоится, поскольку капиталовложения слишком большие, а бюджеты области и города обещают быть еще беднее, чем есть сейчас. Но самые преданные поклонники «Ротора» и его президента Владимира Горюнова свято верят, что слова президента не разойдутся с делом. Тем более что Волгоград претендует вместе с Россией на проведение матчей Евро-2008».

За месяц до матча Россия – Албания в прессе обсуждали, что на Центральном стадионе так торопятся проводить реконструкцию под Евро, что уже собрались сносить одну из трибун, а дальше и всю и арену, чтобы возводить новый 45-тысячник.

Мечта о новом стадионе сбылась попозже – благодаря чемпионату мира-2018.

«Ротор» в топе посещаемости даже во Второй лиге. Цифры наравне с РПЛ

Полный порядок.

На домашние матчи «Ротора», играющего во Второй лиге, осенью ходят в среднем по 14 308 зрителей – почти в семь раз больше, чем на брянское «Динамо», которое по этому показателю на втором месте в лиге.

В плане посещаемости «Волгоград Арена» вполне конкурентна даже на фоне РПЛ (конечно, со скидкой на Fan ID в элите). В октябре сразу две домашних игры «Ротора» попали в топ-10 самых посещаемых матчей месяца во всех российских профессиональных лигах. Вместе с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром», «Динамо» и «Крыльями Советов».

Это совсем не сюрприз, команда собирала много народу и сразу после открытия новой арены, до появления в Премьер-лиги. Из РПЛ быстро скатились, но внимание волгоградцев стабильно.

Сборную России точно ждет яркая поддержка, за два дня до игры РФС объявил, что продано 35 000 билетов.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко