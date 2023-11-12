Тюкавин прямо на поле продлил контракт с «Динамо». А голом вывел команду в топ-3

Набрал минуты.

«Динамо» выиграло дома у «Оренбурга» (2:0), а Константин Тюкавин – главный герой.

Он реализовал динамовское преимущество, владели им и в первом тайме, но реализовать смогли только к концу часа игры.

Форвард подкараулил мяч после спасения Николая Сысуева и внес в пустые ворота почти с самой линии.

Тюкавин забил в четвертом матче подряд: до этого были голы «Уралу», «Пари НН» и «Сочи». И это после 11-матчевой сухой серии во всех турнирах.

А еще он, по сути, прямо на поле продлил контракт с «Динамо». Это произошло автоматически. По ходу матча Константин провел свою 1200-ю минуту на поле за сезон – а это и было условием.

У него был договор до конца этого сезона, а теперь превратился в контракт до лета 2025-го. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после матча подтвердил это для «Матч ТВ».

Тюкавин шел к продлению нестабильно: после четырех голов в первых четырех матчах лиги затих на 11 игр. Хотя выходил постоянно: не попал в старт лишь дважды.

Прорвало в 13-м туре с «Уралом» (2:1) – забил с навеса Дмитрия Скопинцева. Через пару дней сравнял с «Пари НН» в кубковом матче (2:1), а потом отличился против «Сочи» и «Оренбурга» в РПЛ. Теперь у Константина в лиге шесть мячей – из российских форвардов больше забил только Федор Чалов, на один.

Благодаря этой победе «Динамо» закончило первый круг на третьем месте.

После паузы на сборные у динамовцев матчи с ЦСКА, «Рубином» и «Факелом» в РПЛ, а также первый кубковый четвертьфинал против «Зенита».

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко