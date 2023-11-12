ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Тюкавин прямо на поле продлил контракт с «Динамо». А голом вывел команду в топ-3

Динамо Москва Динамо Москва
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Павел Пивоваров
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Футбол Футбол

Набрал минуты.

«Динамо» выиграло дома у «Оренбурга» (2:0), а Константин Тюкавин – главный герой.

Он реализовал динамовское преимущество, владели им и в первом тайме, но реализовать смогли только к концу часа игры.

Форвард подкараулил мяч после спасения Николая Сысуева и внес в пустые ворота почти с самой линии.

Тюкавин забил в четвертом матче подряд: до этого были голы «Уралу», «Пари НН» и «Сочи». И это после 11-матчевой сухой серии во всех турнирах.

А еще он, по сути, прямо на поле продлил контракт с «Динамо». Это произошло автоматически. По ходу матча Константин провел свою 1200-ю минуту на поле за сезон – а это и было условием.

У него был договор до конца этого сезона, а теперь превратился в контракт до лета 2025-го. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после матча подтвердил это для «Матч ТВ».

Тюкавин шел к продлению нестабильно: после четырех голов в первых четырех матчах лиги затих на 11 игр. Хотя выходил постоянно: не попал в старт лишь дважды.

Прорвало в 13-м туре с «Уралом» (2:1) – забил с навеса Дмитрия Скопинцева. Через пару дней сравнял с «Пари НН» в кубковом матче (2:1), а потом отличился против «Сочи» и «Оренбурга» в РПЛ. Теперь у Константина в лиге шесть мячей – из российских форвардов больше забил только Федор Чалов, на один.

Благодаря этой победе «Динамо» закончило первый круг на третьем месте.

После паузы на сборные у динамовцев матчи с ЦСКА, «Рубином» и «Факелом» в РПЛ, а также первый кубковый четвертьфинал против «Зенита».

Главные итоги круга в РПЛ. Ультракоротко

Динамо – Оренбург 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
12 ноября, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 59 Тюкавин, 2:0 – 67 Чавес.
ДинамоЛещук, Бессмертный, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес (Гагнидзе, 90), Бителло (Фомин, 84), Нгамале (Карраскаль, 68), Тюкавин (Chupaev, 90), Гладышев (Макаров, 68).
ОренбургСысуев, Адамов, Сиваков, Гойкович, Гогличидзе, Перес (Михайлов, 85), Вера (Башич, 77), Флорентин, Марин (Ковалев, 77), Обухов (Гюрлюк, 63), Воробьев (Куэро, 77).
Предупреждения:
Чавес (55), Гойкович (73).

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий