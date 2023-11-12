Тюкавин прямо на поле продлил контракт с «Динамо». А голом вывел команду в топ-3
Набрал минуты.
«Динамо» выиграло дома у «Оренбурга» (2:0), а Константин Тюкавин – главный герой.
Он реализовал динамовское преимущество, владели им и в первом тайме, но реализовать смогли только к концу часа игры.
Форвард подкараулил мяч после спасения Николая Сысуева и внес в пустые ворота почти с самой линии.
Тюкавин забил в четвертом матче подряд: до этого были голы «Уралу», «Пари НН» и «Сочи». И это после 11-матчевой сухой серии во всех турнирах.
А еще он, по сути, прямо на поле продлил контракт с «Динамо». Это произошло автоматически. По ходу матча Константин провел свою 1200-ю минуту на поле за сезон – а это и было условием.
У него был договор до конца этого сезона, а теперь превратился в контракт до лета 2025-го. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после матча подтвердил это для «Матч ТВ».
Тюкавин шел к продлению нестабильно: после четырех голов в первых четырех матчах лиги затих на 11 игр. Хотя выходил постоянно: не попал в старт лишь дважды.
Прорвало в 13-м туре с «Уралом» (2:1) – забил с навеса Дмитрия Скопинцева. Через пару дней сравнял с «Пари НН» в кубковом матче (2:1), а потом отличился против «Сочи» и «Оренбурга» в РПЛ. Теперь у Константина в лиге шесть мячей – из российских форвардов больше забил только Федор Чалов, на один.
Благодаря этой победе «Динамо» закончило первый круг на третьем месте.
После паузы на сборные у динамовцев матчи с ЦСКА, «Рубином» и «Факелом» в РПЛ, а также первый кубковый четвертьфинал против «Зенита».
Главные итоги круга в РПЛ. Ультракоротко
- Дата проведения
- 12 ноября, 16.30, «ВТБ Арена»
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Динамо –
Лещук, Бессмертный, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес (Гагнидзе, 90), Бителло (Фомин, 84), Нгамале (Карраскаль, 68), Тюкавин (Chupaev, 90), Гладышев (Макаров, 68).
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Оренбург –
Сысуев, Адамов, Сиваков, Гойкович, Гогличидзе, Перес (Михайлов, 85), Вера (Башич, 77), Флорентин, Марин (Ковалев, 77), Обухов (Гюрлюк, 63), Воробьев (Куэро, 77).
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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