ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Черчесов в шарфе «Локо» шокировал всех… Но накинул шарф «Спартака» и сидел в двух😂

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Спартак Спартак
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Локомотив Локомотив
Футбол Футбол

Вы тоже удивились, когда увидели Станислава Черчесова в шарфике «Локомотива»? Бывший главный тренер сборной России пришел на матч РПЛ «Локомотив» – «Спартак» и смотрел первый тайм в вип-ложе.

В шарфе «Локо»! Что-о-о?!

Вероятно, Черчесов был гостем «Локомотива», который в последнее время приглашает селебрити на домашние игры.

Вопросов было много, хотя у Черчесова есть прошлое в «Локо» – он играл за железнодорожников в 1998-м. Но мы все равно больше привыкли к красно-белому Стасу: он залетал в «Спартак» несколько раз, однажды даже тренером (брал серебро).

Опомнился и сам Черчесов – после перерыва на нем появился и спартаковский шарф.

Шарфик «Локо» не снял – так и сидел в двух. Легенда!

Локомотив – Спартак 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
5 ноября, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 53 Зиньковский, 1:1 – 63 Дзюба.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Тикнизян, Самошников (Рыбчинский, 64), Миранчук, Баринов, Куликов (Пиняев, 58), Глушенков (Сулейманов, 78), Дзюба.
СпартакМаксименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Медина (Мозес, 46), Зиньковский (Бонгонда, 73), Пруцев, Игнатов (Мартинс Перейра, 60), Литвинов (Умяров, 88), Хлусевич, Промес.
Предупреждения:
Баринов (45), Миранчук (49), Игнатов (60).
Удаление:
Хлусевич (38).

Как увольняли тренеров «Спартака»: Эмери после 1:5 от «Динамо», Карреру после Тулы, Скалу после победы

 

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арсен Венгер (копия)
Не сидел в атрибутике принципиального соперника, а проник под прикрытием как секретный агент, с целью собрать информацию из стана соперников.

Выдержка из протокола операции 17 мгновений усов:

«В ходе секретного задания спец агент пытался смешаться с толпой и налегал на коньяк и брускеты. После тринадцатой рюмки зачем то начал критиковать шашлык из меню.»
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yulay
когда не знаешь в какой клуб позовут работать
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dark.Babysitter
Ответ Slavnov
Одел правильные цвета
Надел
И если ты не заметил, то у него 2 шарфа
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утя Ваткин
Отрицательное боление за спартак.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marienburg
Ответ Streetbor
Для взрослого человека довольно глупо. Болельщики потом такое будут припоминать 🤷‍♂️
Глупо воспринимать такое всерьез
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Песчанка
в 1988 году, а не в 1998
был отдан Спартаком на сезон в аренду в Локомотив
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НАВАЛЬНЫЙ
Ещё б шарф коней накинул
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ And-Rover
Ребёнок почему-то исчез в этот момент.
Обменял на спартаковский шарф
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дудка Тихоновецкого
Аксиома Эскобара
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Воронцов
Черчесов: не шокировал, а слегка переобулся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джа-Джа Бинкс
Всё правильно сделал. Не май-месяц на улице, надо уже тепло одеваться. Чем больше шарфов, тем теплее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
El Fenomeno 9️⃣
Ответ Levaevich
Настоящий полевой командир
Кто победит за того и будет Черчесов 😆
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Степан Зимин
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Кто победит за того и будет Черчесов 😆
Поэтому и сыграли вничью
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Неизвестно, кому больше трястись Абаскалю или Галактионову. После сегодняшней ничьей в большинстве у тренера Локо шансов поболее будет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FootballFun TV
УСАТЫЙ СТАС ИМБА!НО ЛУКАКИЧ ТОП И ЛУЧШЕ💪🏿🫡🤫
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Onion
Шарфы попроще анализировать, чем сам футбол. И целевой аудитории понятнее, чем все эти стрелочки, кружочки и циферки странные...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FootballFun TV
Ответ Yan_10
Усатый Стас имба
лукакич топ💪🏿🫡🤫
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yan_10
Ответ FootballFun TV
лукакич топ💪🏿🫡🤫
Лукакич пенки бить не умеет. Розовый лукакич топ. 💪 «Розовая»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
And-Rover
Ребёнок почему-то исчез в этот момент.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yan_10
Усатый Стас имба
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Феликс Иваненко
Готов сразу обе команды тренировать видимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
Прохладно просто было, вот и надел потом второй шарф.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ganibale
Почему у Спартака весь втором тайм виднеется только лысая голова из технической зоны? Стас видимо перешел в наступление и отвоевал техническую зону Спартака!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
жа он круче Бибера, который что ни концерт, то в разных футболках даже непримиримых соперников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
по стопам Глушакова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий