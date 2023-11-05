Черчесов в шарфе «Локо» шокировал всех… Но накинул шарф «Спартака» и сидел в двух😂
Вы тоже удивились, когда увидели Станислава Черчесова в шарфике «Локомотива»? Бывший главный тренер сборной России пришел на матч РПЛ «Локомотив» – «Спартак» и смотрел первый тайм в вип-ложе.
В шарфе «Локо»! Что-о-о?!
Вероятно, Черчесов был гостем «Локомотива», который в последнее время приглашает селебрити на домашние игры.
Вопросов было много, хотя у Черчесова есть прошлое в «Локо» – он играл за железнодорожников в 1998-м. Но мы все равно больше привыкли к красно-белому Стасу: он залетал в «Спартак» несколько раз, однажды даже тренером (брал серебро).
Опомнился и сам Черчесов – после перерыва на нем появился и спартаковский шарф.
Шарфик «Локо» не снял – так и сидел в двух. Легенда!
- Дата проведения
- 5 ноября, 19.30, «стадион Локомотив»
- Голы:
- 0:1 – 53 Зиньковский, 1:1 – 63 Дзюба.
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Тикнизян, Самошников (Рыбчинский, 64), Миранчук, Баринов, Куликов (Пиняев, 58), Глушенков (Сулейманов, 78), Дзюба.
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Спартак –
Максименко, Чернов, Дуарте, Рябчук, Медина (Мозес, 46), Зиньковский (Бонгонда, 73), Пруцев, Игнатов (Мартинс Перейра, 60), Литвинов (Умяров, 88), Хлусевич, Промес.
- Удаление:
- Хлусевич (38).
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Выдержка из протокола операции 17 мгновений усов:
«В ходе секретного задания спец агент пытался смешаться с толпой и налегал на коньяк и брускеты. После тринадцатой рюмки зачем то начал критиковать шашлык из меню.»
И если ты не заметил, то у него 2 шарфа
был отдан Спартаком на сезон в аренду в Локомотив