Черчесов в шарфе «Локо» шокировал всех… Но накинул шарф «Спартака» и сидел в двух😂

Вы тоже удивились, когда увидели Станислава Черчесова в шарфике «Локомотива»? Бывший главный тренер сборной России пришел на матч РПЛ «Локомотив» – «Спартак» и смотрел первый тайм в вип-ложе.

В шарфе «Локо»! Что-о-о?!

Вероятно, Черчесов был гостем «Локомотива», который в последнее время приглашает селебрити на домашние игры.

Вопросов было много, хотя у Черчесова есть прошлое в «Локо» – он играл за железнодорожников в 1998-м. Но мы все равно больше привыкли к красно-белому Стасу: он залетал в «Спартак» несколько раз, однажды даже тренером (брал серебро).

Опомнился и сам Черчесов – после перерыва на нем появился и спартаковский шарф.

Шарфик «Локо» не снял – так и сидел в двух. Легенда!