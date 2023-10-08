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Формы в стиле банкнот – 1000 и 10 рублей. Денежное дерби «Шинника» и «Енисея»!

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Матч «Шинника» и «Енисея» в Первой лиге превратился в инфоповод – его назвали «Дерби купюр». В честь того, что города изображены на банкнотах: Ярославль – 1000 рублей, Красноярск – 10 рублей.

Формы стилизовали под банкноты. 

Представили красивой графикой – виртуально вывесили на городском здании.

Матч ждал даже Хасбик.

Так формы смотрелись в игре.

Счет открыли гости голом Егора Иванова с пенальти в первом тайме, у хозяев ответил Василий Алейников после часа игры. Ничья.

После матча лучшие игроки получили награды в виде слитков золота и купюры с командным фото и эмблемой клуба.

Официальный телеграм-канал Первой лиги резюмировал: «Бывает, что и чирик равен косарю, если вы понимаете, о чем мы 😉».

А что изображено на купюрах?

У Ярославля – Спасо-Преображенский монастырь, церковь Иоанна Предтечи, памятник основателю города Ярославу Мудрому, а также Часовня Казанской Богоматери.

Правда, с 2023-го купюры модифицируют, и там будут виды Нижнего Новгорода. Ярославль красовался с 1997 года.

Красноярск представляют коммунальный мост через Енисей, часовня Параскевы Пятницы и Красноярская ГЭС.

С этой банкнотой сложнее. Она тоже появилась в 1997-м, но через 16 лет ее перестали печатать и заменили на металлические 10-рублевые монеты. В 2022 году она вернулась, но есть нюанс: с 2025-го на купюре появится Новосибирск.

Это не первая форма «Шинника» в стиле купюры. Но играть в ней отказались

В конце марта 2023-го клуб из Ярославля шокировал новым дизайном футболок и презентовал «Косарь» – форму с дизайном 1000-рублевой купюры и отсылками к городу и к самой банкноте. В заявлении пояснили: «В народе «косарь» разошелся не только как банкнота, но и как мем. Каждый знает, сколько он должен отдать, если «сел на пенек».

Правда, уже через неделю уточнили, что играть в такой форме не будут: она для болельщиков, а сам «Шинник» представил классические черно-синие футболки. Но и про «купюрную» не забыли.

Теперь она официально дебютировала.

Красиво?

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Фото: vk.com/fcenisey; vk.com/fcshinnik

6 комментариев

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Владимир Данилов
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Смари Муха
Очень красиво, да и сами купюры сами по себе красивые.
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Fanatiqe
теперь жду матч ска Хабаровск- шинник
+1
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timustus
идея хорошая, исполнение - так себе
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Severfan
отличная задумка! формы красивые!
автору идеи уважение!
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Тиджани Бабангида
Задумка интересная,реализация средненькая
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