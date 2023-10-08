Формы в стиле банкнот – 1000 и 10 рублей. Денежное дерби «Шинника» и «Енисея»!
Как вам задумка?
Матч «Шинника» и «Енисея» в Первой лиге превратился в инфоповод – его назвали «Дерби купюр». В честь того, что города изображены на банкнотах: Ярославль – 1000 рублей, Красноярск – 10 рублей.
Формы стилизовали под банкноты.
Представили красивой графикой – виртуально вывесили на городском здании.
Матч ждал даже Хасбик.
Так формы смотрелись в игре.
Счет открыли гости голом Егора Иванова с пенальти в первом тайме, у хозяев ответил Василий Алейников после часа игры. Ничья.
После матча лучшие игроки получили награды в виде слитков золота и купюры с командным фото и эмблемой клуба.
Официальный телеграм-канал Первой лиги резюмировал: «Бывает, что и чирик равен косарю, если вы понимаете, о чем мы 😉».
А что изображено на купюрах?
У Ярославля – Спасо-Преображенский монастырь, церковь Иоанна Предтечи, памятник основателю города Ярославу Мудрому, а также Часовня Казанской Богоматери.
Правда, с 2023-го купюры модифицируют, и там будут виды Нижнего Новгорода. Ярославль красовался с 1997 года.
Красноярск представляют коммунальный мост через Енисей, часовня Параскевы Пятницы и Красноярская ГЭС.
С этой банкнотой сложнее. Она тоже появилась в 1997-м, но через 16 лет ее перестали печатать и заменили на металлические 10-рублевые монеты. В 2022 году она вернулась, но есть нюанс: с 2025-го на купюре появится Новосибирск.
Это не первая форма «Шинника» в стиле купюры. Но играть в ней отказались
В конце марта 2023-го клуб из Ярославля шокировал новым дизайном футболок и презентовал «Косарь» – форму с дизайном 1000-рублевой купюры и отсылками к городу и к самой банкноте. В заявлении пояснили: «В народе «косарь» разошелся не только как банкнота, но и как мем. Каждый знает, сколько он должен отдать, если «сел на пенек».
Правда, уже через неделю уточнили, что играть в такой форме не будут: она для болельщиков, а сам «Шинник» представил классические черно-синие футболки. Но и про «купюрную» не забыли.
Теперь она официально дебютировала.
Красиво?
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Фото: vk.com/fcenisey; vk.com/fcshinnik
автору идеи уважение!