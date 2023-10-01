А как там Черчесов? Вернулся в Москву, уже тренировал легенд «Спартака»...

Свободный специалист.

Станислав Черчесов возник в инсайдах о «Спартаке» буквально в течение часа после самарских 0:4 – говорят, на замену Гильермо Абаскалю рассматривают только его и Валерия Карпина.

В июле Черчесов ушел из «Ференцвароша» – после вылета из Лиги чемпионов от клуба с Фарерских островов. С тех пор он без работы, но регулярно фигурирует в самых разных слухах.

Как Черчесов провел это свободное время?

Завершал дела в Венгрии и не торопился. Собирался тренировать с новыми силами

После расторжения контракта с «Ференцварошем» тренер на время остался в Венгрии – говорил, что надо закончить некоторые дела.

Хотя уже тогда на него выходили представители нескольких клубов. В том числе, если верить инсайдам, саудовский «Аль-Ахли». В итоге команду с Роберто Фирмино и Риядом Марезом возглавил молодой Матиас Яйссле из «Зальцбурга». Станислав Саламович даже если расстроился, виду не подал:

«После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные. Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду», – говорил тренер для «СЭ».

Дела были в том числе личные, приятные: 2 сентября Станислав Саламович отпраздновал 60-летие.

«Я уже не юнец, но сил еще хватает, – характеризовал он себя в разговоре с «Чемпионатом». – Игроком был, тренировать продолжаю. Сейчас отдыхаю, а потом в бой с новыми силами . И игроком, и тренером удалось достичь многих вещей, но надеюсь, что главные победы впереди».

Уже тренировал легенд «Спартака». Помогал Романцеву, команда победила

9 сентября Черчесов вернулся к работе, хоть и всего на день: вошел в штаб легенд «Спартака» и стал помощником Олега Романцева в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Надо сказать, что в первый раз за все время сидел весь матч на скамейке, – признался он для «Матч ТВ». – Задача была простая – помочь главному тренеру подготовить игроков. Сиделось комфортно. Но никаких мыслей о возвращении в «Спартак» не было – следил только за игрой и тем, кто как играет».

Легенды «Спартака» обыграли Сборную Мира со счетом 2:1 – победный забил Роман Павлюченко.

Дал несколько больших интервью. Причем готов говорить только с госмедиа

За месяц в Москве Черчесов дал несколько больших интервью: Илье Казакову в «Футболе России», Георгию Черданцеву на «Матч ТВ» и «Спорт-Экспрессу». В том числе ярко высказывался про Артема Дзюбу – когда говорил, что в его команде форвард не сможет себе позволить такой медийной активности, какая у него сейчас на ютубе (да, звучало как план поработать в «Локомотиве»).

«Есть такое выражение: «Надо выполнить обязательную программу». Давно в России не был, поэтому любопытство надо удовлетворить и пропасть на определенное время», – пояснял тренер, почему согласился сразу на несколько разговоров.

У него любопытный критерий, с кем общаться.

Тимур Гурцкая пожаловался в своей программе «Это футбол. Итоги», что бывший тренер сборной России отказался от интервью на ютубе.

«К нам он не пришел с каким посылом: что он только на государственные каналы ходит. Только то, что правительственное: «Россия 24», «Матч ТВ», «Первый канал».

Позиция.

Оформил Fan ID. Но покритиковал

Черчесов несколько раз критически высказывался по поводу Fan ID. В том числе и на ВГТРК:

«Посещаемость немножко напрягает. Стадион «Краснодара» всегда был заполнен, а на картинке, которая мне попалась, он какой-то пустой. Этот Fan ID, и так далее. На Кубке больше людей, потому что этого Fan ID нет. В чемпионате меньше посещаемость, хотя стадионы великолепные. Я не против Fan ID. Раз его сделали, значит, он для чего-то нужен. Но как бы это сделать легче для людей.

Я был в Турции, там есть какая-то карточка. Ты ее один раз получаешь, и ты не каждый раз должен на Госуcлуги заходить. Это легче. Может, это поможет тем, кто нас слушает, кто это организовывает».

Но потом признался, что сам планирует задержаться в Москве и оформил «паспорт болельщика».

Напомним, сотрудникам клубов РПЛ, в том числе футболистам и тренерам, Fan ID тоже нужен.

Не обращал внимание на слухи про половину клубов РПЛ. Говорил, что ему неприятно

После увольнения из «Ференцвароша» быстро пошли слухи про варианты Черчесова в РПЛ. В августе звучал «Ахмат» – но туда пошел его помощник Мирослав Ромащенко. Были инсайды про «Рубин» – их опроверг сам клуб. Ходили слухи про «Сочи», «Локомотив» и, конечно, «Спартак».

Сам Черчесов не обращает внимания:

«Если честно, я все это читаю – и самому неприятно. Потому что ты никакого отношения к этому не имеешь, – делился он на «России 24». – Есть коллеги, которые работают в своих клубах, я сам действующий тренер. Очень некомфортно себя чувствуешь в таких ситуациях, потому что никакого отношения к этим статьям не имеешь, а тебя это касается.

Коллеги работают – дай бог, чтобы они работали. Все таки это неприятный момент для любого тренера. Профессия такая, что берешь три титула, а потом расстались с клубом. Не я первый, не я последний. Корректность должна быть».

Черчесов добавил, что никогда не ищет работу, у телефона не сидит и звонка не ждет.

Работа обычно находит его сама.

Фото: Edgar Breshchanov, Marton Monus/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов