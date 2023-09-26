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Вратарь-супергерой Кубка России: забил решающий пенальти «Торпедо». После двух гениальных серий

Олег Баклов Олег Баклов
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Бабурин пошел бить пятым и запорол.

«Уфа» – напоминаем, сейчас команда Второй лиги, – продолжает убирать соперников по Пути регионов Фонбет Кубка России в сериях пенальти. Теперь выбили «Торпедо» в разборке из 18 ударов.

Главный герой – тот же, что и на предыдущих стадиях, но в новом обличии.

Теперь Баклов вместо сэйвов забивает сам. Главный кубковый герой!

Еще за полминуты до конца основного времени торпедовцы вели благодаря голу Дмитрия Полоза с пенальти, но Константин Троянов сравнял на 90+1 и перевел в серию пенальти.

К решающим ударам «Уфа» подходила с одним нереализованным (промахнулся Артем Гуренко), пятым бить вдруг пошел вратарь «Торпедо» Егор Бабурин – но запустил в перекладину и оставил хозяев в игре.

Через три удара дошло до другого вратаря – до Олега Баклова. Тоже раньше того, как закончились полевые, он вышел девятым, сразу после промаха торпедовца Алексея Усанова.

Баклов, вообще-то мастер сэйвов с пенальти, забил – Бабурин угадал угол, но удар был слишком сильным.

И «Уфа» уже в полуфинале Пути регионов. На этой стадии – 1/32 финала Пути регионов – к турниру подключились команды Первой лиги, до подключения в нижнюю сетку к клубам РПЛ еще два раунда.

«Уфа» проходит всех по пенальти. Три серии подряд

С «Торпедо» у Олега Баклова не получилось взять ни одного из девяти ударов, на двух предыдущих стадиях у него было шесть сэйвов из восьми, забили ему только один удар (еще один прилетел в перекладину).

В конце августа «Уфа» прошла «Носту» благодаря трем спасениям вратаря: ногой и в каждом из углов.

В середине сентября выбили ульяновскую «Волгу» снова после блеска Баклова: уже было три сэйва и та самая перекладина! «Волга» не забила ни одного, «Уфа» выиграла серию со странным для такого случая счетом 2:0.

«Когда ставишь мяч на 11 метров и смотришь на Олега, уже боишься, – признался после прохода «Торпедо» в интервью телеграм-каналу «Футбол с Ильевым» бывший игрок московской команды Артем Самсонов. – У него рост где-то под три метра. Поэтому они дважды мимо и ударили».

Самсонов не стал отвечать на вопрос, почему не бил в этой серии сам – сказал, что это секрет. А автор канала Сергей Ильев добавил: это связано с тем, что Артем обычно бьет в один и тот же угол, а Егор Бабурин как бывший партнер об этом знал, поэтому очередь до Баклова дошла быстрее.

Теперь волшебство Олега сможем увидеть и на следующей кубковой стадии, новую жертву определит жеребьевка.

Напоминаем, кто такой Олег Баклов. И почему он во Второй лиге сразу после кубкового финала

Фото: fcufa.pro

3 комментария

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Геннадий Тёкин
Баклов топ!
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