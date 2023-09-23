Как же Соболев любит «Динамо»! Сегодня – победный ассист, вообще в дерби – 9+4

«Спартак» победил в дерби.

«Спартак» обыграл «Динамо» благодаря голу Тео Бонгонды (1:0). Но без шикарной передачи Александра Соболева счет бы не поменялся – форвард в очередной раз расстроил динамовских фанов.

6+4 за 9 дерби – бешеные цифры Соболева с «Динамо»!

Единственный мяч влетел уже на седьмой минуте. Классный выход из обороны, длинная передача верхом от Соболева – и Бонгонда реализует выход один на один.

Бонгонда отличился впервые за 1,5 месяца, в прошлый раз забивал 11 августа «Уралу». Тео по-прежнему лучший бомбардир «Спартака» в Мир РПЛ: четыре мяча в этом сезоне, у Промеса, Соболева и Хлусевича по два. Еще раз Бонгонда отметился в Кубке.

Соболеву в этом году особенно полюбились матчи с «Динамо»: сделал по дублю в Кубке и РПЛ, теперь еще яркий пас на победный мяч. Всего у Александра 9 матчей, 6 голов и четыре ассиста.

Еще Александр часто кладет «Краснодару» – девять голов и пять передач в 12 матчах. Это с учетом его игры за «Томь» и «Крылья Советов». За «Спартак» против «Краснодара» – только 4+2.

У Селихова новая травма – Максименко вышел в перерыве и помог победить

«Спартак» может грустить только по одному поводу: Селихов почувствовал боль в спине, в перерыве его заменил Максименко. Оба не пропустили: во втором тайме даже был двойной сэйв после ударов Константина Тюкавина.

На 69-й минуте Максименко повторил трюк: сначала справился с ударом Бальбэуна с близкого расстояния, а затем успел среагировать на добивание Фернандеса, хоть и во втором случае был офсайд.

Был и еще один впечатляющий двойной сэйв. Удар Скопинцева пришелся в самое опасное место.

Брррр 😬😬😬

«Динамо» во втором тайме чаще атаковало, но счет мог быть крупнее: отличные шансы в самом конце упустил Квинси Промес.

Динамовцы уступили впервые за восемь матчей РПЛ, между ними были только кубковые поражения, в том числе и от того же «Спартака» (4:1).

Спартаковцы играют на ноль в третьем матче подряд: до этого сдержали «Сочи» (1:0) и «Пари НН» (3:0 в Кубке).

«Спартак» набрал 16 очков и обогнал «Динамо» (15). Теперь команда Абаскаля на четвертом месте в РПЛ и проигрывает лидирующим «Крылья Советов» всего два очка, до «Зенита» – одно очко, но у Семака есть матч в запасе.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев