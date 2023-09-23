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Как же Соболев любит «Динамо»! Сегодня – победный ассист, вообще в дерби – 9+4

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«Спартак» победил в дерби.

«Спартак» обыграл «Динамо» благодаря голу Тео Бонгонды (1:0). Но без шикарной передачи Александра Соболева счет бы не поменялся – форвард в очередной раз расстроил динамовских фанов.

6+4 за 9 дерби – бешеные цифры Соболева с «Динамо»!

Единственный мяч влетел уже на седьмой минуте. Классный выход из обороны, длинная передача верхом от Соболева – и Бонгонда реализует выход один на один.

Бонгонда отличился впервые за 1,5 месяца, в прошлый раз забивал 11 августа «Уралу». Тео по-прежнему лучший бомбардир «Спартака» в Мир РПЛ: четыре мяча в этом сезоне, у Промеса, Соболева и Хлусевича по два. Еще раз Бонгонда отметился в Кубке.

Соболеву в этом году особенно полюбились матчи с «Динамо»: сделал по дублю в Кубке и РПЛ, теперь еще яркий пас на победный мяч. Всего у Александра 9 матчей, 6 голов и четыре ассиста.

Еще Александр часто кладет «Краснодару» – девять голов и пять передач в 12 матчах. Это с учетом его игры за «Томь» и «Крылья Советов». За «Спартак» против «Краснодара» – только 4+2.

У Селихова новая травма – Максименко вышел в перерыве и помог победить

«Спартак» может грустить только по одному поводу: Селихов почувствовал боль в спине, в перерыве его заменил Максименко. Оба не пропустили: во втором тайме даже был двойной сэйв после ударов Константина Тюкавина.

На 69-й минуте Максименко повторил трюк: сначала справился с ударом Бальбэуна с близкого расстояния, а затем успел среагировать на добивание Фернандеса, хоть и во втором случае был офсайд.

Был и еще один впечатляющий двойной сэйв. Удар Скопинцева пришелся в самое опасное место. 

Брррр 😬😬😬

«Динамо» во втором тайме чаще атаковало, но счет мог быть крупнее: отличные шансы в самом конце упустил Квинси Промес. 

Динамовцы уступили впервые за восемь матчей РПЛ, между ними были только кубковые поражения, в том числе и от того же «Спартака» (4:1).

Спартаковцы играют на ноль в третьем матче подряд: до этого сдержали «Сочи» (1:0) и «Пари НН» (3:0 в Кубке).

«Спартак» набрал 16 очков и обогнал «Динамо» (15). Теперь команда Абаскаля на четвертом месте в РПЛ и проигрывает лидирующим «Крылья Советов» всего два очка, до «Зенита» – одно очко, но у Семака есть матч в запасе.  

Спартак – Динамо 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – Бонгонда.
СпартакСелихов (Максименко, 46), Бабич, Дуарте (Чернов, 88), Хлусевич, Мозес (Зобнин, 65), Мартинс Перейра, Пруцев (Умяров, 79), Денисов, Промес, Бонгонда (Зиньковский, 65), Соболев.
ДинамоШунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Карраскаль (Макаров, 74), Чавес, Бителло, Смолов (Скопинцев, 65), Тюкавин (Гладышев, 74), Нгамале (Лесовой, 88).
Предупреждения:
Максименко (84), Денисов (87), Чавес (90), Соболев (90).

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

8 комментариев

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Peter Parker
114 игра за Спартак и 52 гола во всех турнирах. Вполне по силам и большие свершения.
+5
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+4
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Ильдар Фарукшин
Соболь - красавчик ❤️❤️❤️❤️
+6
-3
+3
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Никита Самарин
Ответ Ильдар Фарукшин
Соболь - красавчик ❤️❤️❤️❤️
Ещё глупые жёлтые не цеплял бы, вообще супер было бы.
+3
0
+3
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369
второй тайм Динамо обнадеживает
0
0
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igls54
Думал, что в самом конце матча этого героя убили. Оказалось - выжил😁
0
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Evincive
Главное на ноль. Бабич хорош.
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