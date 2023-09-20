0:2 ➡️ 3:2 ➡️ 3:3 ➡️ победа по пенальти. Драматичный матч «Зенита» в Кубке

«Ахмат» принимал «Зенит» в четвертом туре группового этапа Кубка России. Мотивация понятна: «Ахмат» мало набрал за три матча – всего три очка, «Зениту» для солидности нужно итоговое лидерство, которое пока занимает «Балтика». Она победила в первом круге и «Зенит», и «Ахмат».

«Зенит» проигрывал 0:2 и побеждал 3:2. И все это за первый тайм!

В Грозном команды выдали шикарный первый тайм по интриге и голам. Уже на четвертой минуте точный удар в нижний угол ворот Александра Васютина нанес Светослав Ковачев, а через десять минут Нене Гбамбле скинул мяч под удару Ивану Олейникову – и тот мощно пробил с близкого расстояния. 2:0 в пользу «Ахмата» в первую 15-минутку.

«Зенит» все-таки вернулся в игру.

27-я минута – 1:2: Иван Сергеев получил мяч от Матео Кассьерры, спокойно протащил его чуть дальше и неотразимо для Михаила Опарина пробил в угол.

33-я минута – 2:2: Сергеев оформил дубль, получив хороший пас от Коваленко. С форвардом «Зенита» опять никто плотно не играл, а вратарь не выручил после удара в ближний угол.

42-я минута – 3:2: Круговой навесил, а Кассьерра сделал движение головой. Мяч влетел в ворота – 3:2 в пользу «Зенита».

Кажется, мяч только чиркнул по волосам колумбийца, но смотрелось эффектно!

После перерыва «Ахмат» заиграл пободрее – например, Марат Быстров пробил в штангу. А в середине второго тайма счет стал равным – головой точно ударил Владимир Ильин, а затем отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. Мирослав Ромащенко только головой покачал – интересно, из-за празднования ли?

На последние полчаса у «Зенита» вышли Дуглас Сантос и Марио Фернандес, в самом конце – Клаудиньо и Вильзон Изидор. Быстров в конце чуть не оторвал футболку выбегавшему один на один Изидору и удалился, но голов в основное время больше не было – 3:3. В серии пенальти «Зенит» победил (4:2).

Еще факты о матче, группе и Кубке России

• Хотя бы пять мячей в матче «Ахмата» и «Зенита» не случались с памятной игры в Грозном еще при Андре Виллаше-Боаше, когда хозяева разгромили соперника 4:1. Это было восемь лет назад, а португалец очень расстроился: «Диктор вещал на протяжении всего матча. Я ни разу в жизни не видел такого. 22 человека играют на поле, а человек постоянно говорит в микрофон».

А шесть мячей были забиты только однажды – в первой встрече в рамках чемпионата России. В 2005-м «Зенит» выиграл 5:1 у «Терека», а Андрей Аршавин оформил второй хет-трик в карьере.

• Все четыре матча Кубка России в среду окончились сериями пенальти: ЦСКА победил «Сочи», «Урал» – «Локомотив», «Ростов» – «Рубин».

• «Балтика» проиграла «Крыльям Советов» и немного запутала ситуацию в группе. «Балтика» остается лидером, но опережает «Зенит» только на очко (9 против 8). «Ахмат» набрал 4 очка, у «Крыльев» – 3. В следующем туре 3 октября «Зенит» примет «Балтику», днем позже «Крылья Советов» дома сыграют с «Ахматом».

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов