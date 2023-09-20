Впервые женщина судила команды РПЛ. Вера Опейкина справилась в Кубке России

Готовится вернуться в турниры УЕФА.

Матч «Крыльев Советов» и «Балтики» в Кубке России заметен не только победой самарцев и первым голом Владимира Писарского с марта (тоже в Кубке). Обратите внимание на судью – это Вера Опейкина! Впервые матч клубов РПЛ судила женщина.

Да, это именно ее назначили на международный матч впервые после отстранения российских судей: Вера отработает игру женских сборных Армении и Казахстана в Лиге наций, которая пройдет 26 сентября в Ереване.

А пока у нее Кубок России.

Опейкина отработала четко. Хоты были споры по поводу пенальти

Игра «Балтики» и «Крыльев» для Опейкиной не первая в этом розыгрыше турнира: в августе она отработала на матче «Чертаново» – «Динамо» Киров (0:1).

19 сентября в Калининграде Вера провела матч без грубых ошибок, хотя эпизоды для обсуждения все-таки были. Их оценил автор телеграм-канала о судействе «Але, рэф!», бывший арбитр Анатолий Синяев:

● Пенальти в ворота «Крыльев» на 91-й минуте за игру рукой Никиты Салтыкова. «Рука отставлена сильно. Это проблемы игрока. Пенальти назначен верно, но после видеопросмотра».

● За 20 минут до этого в похожей ситуации пенальти в ворота «Балтики» не было: тогда защитник калининградцев Натан Гассама попал себе в руку, игру продолжили. «Это не пенальти, так как защитник акцентированно сыграл в мяч, и случился «самострел». Это – «продолжить игру». Жаль, что комментаторы «Матч Премьера» Шмельков и Денисов, несмотря на лекции Мажича, не знают таких простых трактовок. Говорят о «женском» взгляде на эпизод».

Опейкина судит уже 14 лет. Работала на Кубке ФНЛ, в мужском футболе с 2019-го

Вера пыталась закрепиться в мини-футболе (пробовала в Москве, Екатеринбурге и Челябинске), а когда не получилось, закончила и руководила сборной Уральского государственного университета физкультуры.

Опейкина судит с 20 лет: в 2009-м отработала ассистентом главного арбитра на матче женской лиги, уже через два года сама доросла до роли главного, а в 2016-м начала работать на матчах национальных команд.

С 2014-го ее привлекали к мужскому футболу: начинала у любителей и на товарищеских турнирах (например, на Кубке ФНЛ – помните такой?), через шесть лет получила допуск к РПЛ.

В 2020-м Вера Опейкина отсудила матч отбора к женскому ЧЕ-2022 – Францию против Македонии, а через год – женский Суперкубок России, ЦСКА – «Локомотив». Ее пик, связанный с РПЛ – работа помощником видеоарбитра на мужском матче «Рубин» – «Ростов» в марте 2022-го.

Теперь она, по сути, прошла главный тест перед подключением к РПЛ – отработала официальный матч команд Премьер-лиги, но в Кубке России.

Ждем продвижения!

Фото: РИА Новости/Виталий Невар; кадры трансляции «Матч ТВ»