Зелимхан Бакаев уехал в ОАЭ. До конца сезона в Абу-Даби

Аренда без выкупа.

Зелимхан Бакаев проведет сезон-2023/24 в чемпионате ОАЭ: в «Аль-Вахде» на правах аренды. Вечером во вторник сделку подтвердили все стороны.

Куда-куда уезжает Бакаев?

«Аль-Вахда» – четырехкратный чемпион Объединенных Арабских Эмиратов, клубу 39 лет. Команда играет на 15-тысячном стадионе.

Тут работали, например, Хавьер Агирре (сейчас в «Мальорке») и экс-тренер сборной Бразилии Тите – он заезжал в 2010-м. Из более экстравагантных, но заметных героев – Карлуш Карвальял, который в июне покинул «Сельту».

«Аль-Вахда» начала сезон с трех очков за два матча: победа и поражение. В другом местном турнире, Кубке лиги, вынесли «Эмирейтс» Андреса Иньесты (8:0 в двух матчах) и вышел в четвертьфинал.

Из знакомых имен в «Аль-Вахде» только полузащитник Аллан, мелькавший в «Наполи» и «Эвертоне». Выделяется игрок сборной Ирана Ахмед Нуроллахи (ездил на ЧМ-2022), с которым, вероятно, Бакаеву придется конкурировать за место в основе.

Бакаев в «Зените»: готовился к свисту и обещал доказать все работой. Забил всего трижды, так и не адаптировался

Экс-игрок «Спартака» переехал в Петербург в июне 2022-го свободным агентом и подписал трехлетний контракт. Зелимхан стал первым за семь лет игроком, перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит» – после Артема Дзюбы.

Бакаев сразу предполагал реакцию: «Я понимаю, что будет непросто. Но ответить могу только своей работой: качественной игрой с полной самоотдачей. Однако эта история может сработать и в обратную сторону: буду играть плохо, и тогда о моем переходе вспомнят в другом свете. Я должен быть готов к свисту и другим проявлениям. Но я надеюсь, что если это и продлится, то недолго. Потому что такого отношения к себе я не заслуживаю».

Зелимхан так и не адаптировался: забил лишь трижды за 34 матча и в основном выходил на замену. Александр Дорский уже тогда писал, что полузащитнику придется меняться ради того, чтобы заиграть в Петербурге, но своим в «Зените» вингер так и не стал.

О сложностях в адаптации позже рассказывал сам игрок: «В первые три месяца было очень непросто, испытывал непонятные ощущения – все-таки пятнадцать лет провел в одном клубе. Тяжело было даже на тренировках, я выпадал. Идет упражнение, ребята комбинируют, а я все делаю невпопад.

В момент перехода не думал, что будет такой старт. Ориентировался на опыт аренды в тульском «Арсенале» – там сразу пошло, забивал, обыгрывал, отдавал. Психологически я был готов к «Зениту», но с конкурентами такого уровня я еще не сталкивался. Здесь все нужно делать быстрее».

Бакаев мог покинуть клуб зимой, но решил остаться и бороться за место в основе. Причем клубы с Ближнего Востока приходили за ним и тогда, конкретных брендов не называли. Еще тогда интересовались «Краснодар», «Ростов» и «Панатинаикос».

В следующие полгода ничего не изменилось: за всю весеннюю часть РПЛ Зелимхан вышел в старте лишь однажды – в Кубке России против «Динамо» (1:2). В остальных матчах Бакаев появился лишь трижды, все выходы – после 90-й минуты. В июне игрок утверждал, что не собирается никуда уходить: «Когда переходил в «Зенит», понимал, что будет тяжело. Но пришел не для того, чтобы уйти через год. Зачем тогда переходил в «Зенит»?».

Через три месяца все изменилось – Бакаев в Арабских Эмиратах. Но это аренда без права выкупа, так что в «Зенит» он точно вернется.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; twitter.com